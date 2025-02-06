Mağazada 1500 TL İnternette 350 Lira: Ekonomist Hakan Kara “Bu İş Raydan Çıktı” Sözleriyle İsyan Etti

Fahiş zamlar karşısında hepimiz fiyat algımızı yitirdik. Geçmişin ‘yarım milyarını’ şimdilerde bir öğün yemeğe harcarken ihtiyacımız olan bir kıyafete de neredeyse bir tomar para harcar hale geldik. Fiyatlar alıp başını giderken bir isyan da Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara’dan geldi.

Prof. Dr. Kara, yaşadığı bir anı X hesabından paylaşarak “Bu fiyatlama işi cidden raydan çıktı. Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil. Adalet duygusunu ve ahlakı da bozuyor” dedi.