Mağazada 1500 TL İnternette 350 Lira: Ekonomist Hakan Kara “Bu İş Raydan Çıktı” Sözleriyle İsyan Etti
Mağazada 1500 TL İnternette 350 Lira: Ekonomist Hakan Kara “Bu İş Raydan Çıktı” Sözleriyle İsyan Etti
Fahiş zamlar karşısında hepimiz fiyat algımızı yitirdik. Geçmişin ‘yarım milyarını’ şimdilerde bir öğün yemeğe harcarken ihtiyacımız olan bir kıyafete de neredeyse bir tomar para harcar hale geldik. Fiyatlar alıp başını giderken bir isyan da Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara’dan geldi.
Prof. Dr. Kara, yaşadığı bir anı X hesabından paylaşarak “Bu fiyatlama işi cidden raydan çıktı. Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil. Adalet duygusunu ve ahlakı da bozuyor” dedi.
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Fiyat algılarımızı yitirdik. Geçmişte "Dudak uçuklatan fiyat" dediğimiz birçok ürüne şimdilerde "Çok uygunmuş" diyerek tomar para harcadığımız ne yazık ki bir gerçek!
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Fiyatlar önü kesilemez bir biçimde artarken kurumlar ve işletmeler arasında da fiyat adaletsizliği göze çarpıyor. Fiyatlardaki bozulmalara bir isyan da iktisatçı ve TCMB’nin eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara’dan geldi.
"Mağazada 1500 TL fiyat verilen ürünün internet üzerinden 350 TL’ye alınabildiğini gördüm" diyen Prof. Dr. Kara, "Bu fiyatlama işi cidden raydan çıktı" sözleriyle tepki gösterdi.
"Enflasyon adalet duygusunu ve ahlakı da bozuyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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