İstanbul’da Simit 20 TL Oldu! Resmi Değil Gayriresmi Zam

'Şu an için resmi tarife çıkmadı. Ham maddelerdeki yüksek artıştan dolayı böyle bir teklif çalışmamız var. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Asgari ücret yüzde 30 arttı, kiralar yüzde 60 arttı, sigorta primleri yükseldi. Bu yüzden zam talep ettik.'