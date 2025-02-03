İstanbul’da Simit 20 TL Oldu! Resmi Değil Gayriresmi Zam
İstanbul’da Simit 20 TL Oldu! Resmi Değil Gayriresmi Zam
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İstanbul denilince akla gelenlerden biri de sokak lezzetlerinden simit. İstanbul’un sembollerinden biri olan simit de zamlardan nasibini aldı. Simide gayriresmi zam geldi.
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2024’te 12.5 liradan satılan simit resmi değil gayriresmi zamla 20 liraya yükseldi. Habertürk’ten Didem Ernez’in haberine göre İstanbul Un-İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir, resmi zam yapılmadığını hatırlattı:
“Asgari ücret yüzde 30 arttı, kiralar yüzde 60 arttı, ham maddelerde yüksek artış meydana geldi.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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