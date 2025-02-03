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İstanbul’da Simit 20 TL Oldu! Resmi Değil Gayriresmi Zam

İstanbul’da Simit 20 TL Oldu! Resmi Değil Gayriresmi Zam

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.02.2025 - 11:08

İstanbul’da simide zam geldi. 2024 yılında 12.5 liraya satılan simit de zamlardan nasibini alan ürünlerden oldu. Habertürk’te yer alan habere göre simide gayriresmi yüzde 33 zam yapıldı. Simit fiyatı bu zamla birlikte 20 lira oldu. 

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İstanbul denilince akla gelenlerden biri de sokak lezzetlerinden simit. İstanbul’un sembollerinden biri olan simit de zamlardan nasibini aldı. Simide gayriresmi zam geldi.

İstanbul denilince akla gelenlerden biri de sokak lezzetlerinden simit. İstanbul’un sembollerinden biri olan simit de zamlardan nasibini aldı. Simide gayriresmi zam geldi.

2024’te 12.5 liradan satılan simit resmi değil gayriresmi zamla 20 liraya yükseldi. Habertürk’ten Didem Ernez’in haberine göre İstanbul Un-İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir, resmi zam yapılmadığını hatırlattı:

2024’te 12.5 liradan satılan simit resmi değil gayriresmi zamla 20 liraya yükseldi. Habertürk’ten Didem Ernez’in haberine göre İstanbul Un-İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir, resmi zam yapılmadığını hatırlattı:

Kaynak

“Asgari ücret yüzde 30 arttı, kiralar yüzde 60 arttı, ham maddelerde yüksek artış meydana geldi.”

“Asgari ücret yüzde 30 arttı, kiralar yüzde 60 arttı, ham maddelerde yüksek artış meydana geldi.”

'Şu an için resmi tarife çıkmadı.  Ham maddelerdeki yüksek artıştan dolayı böyle bir teklif çalışmamız var. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Asgari ücret yüzde 30 arttı, kiralar yüzde 60 arttı, sigorta primleri yükseldi. Bu yüzden zam talep ettik.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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