Kafe ve Restoranlarda Kuver Ücretini Ödemeye Son! Kuver Ücretini Geri Almanın En Basit Yolu
Kafe ve Restoranlarda Kuver Ücretini Ödemeye Son! Kuver Ücretini Geri Almanın En Basit Yolu
Kafe ve restoranlarda porsiyonlar ufalıyor, menüler fahiş zamla adeta arşa çıkıyor. Ödediğimiz para ne midemizi doyuruyor ne de yediğimiz yemekten keyif almamızı sağlıyor. Fahiş zamlara, ufak porsiyonlara, kalitesiz gıdaya ek olarak bir de hesapla birlikte kuver ücreti gelmeye başladı. Ancak unutmayın ki bu kuver ücreti yasal değil. Yani hesaba eklenen bu ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Z Raporu’ndan Hidayet Erdem, kuver ücretlerinin nasıl geri alınacağını bir video paylaşarak anlattı.
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Kafe ve restoranlarda arkadaş veya aileyle birlikte keyif ya da ‘farklılık’ olsun diye bir şeyler yemek içmek artık lüks oldu. Ufalan porsiyonlar, artan fiyatlar, giderek kalitesizleşen gıda nedeniyle cebimiz yanarken keyfimizden oluyoruz.
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Gelen fahiş hesaba bir de kuver ücretleri eklendi. Halihazırda cep yakan hesaplar kuver ücretleriyle daha fazla yakmaya başladı. Ancak bu kuver ücretleri yasal değil.
Z Raporu'ndan Hidayet Erdem, kuver ücretinin nasıl geri alınacağını anlattı. Erdem, bunun yasal bir ücret olmadığını söyledi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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