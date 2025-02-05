onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kafe ve Restoranlarda Kuver Ücretini Ödemeye Son! Kuver Ücretini Geri Almanın En Basit Yolu

Kafe ve Restoranlarda Kuver Ücretini Ödemeye Son! Kuver Ücretini Geri Almanın En Basit Yolu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2025 - 11:24

Kafe ve restoranlarda porsiyonlar ufalıyor, menüler fahiş zamla adeta arşa çıkıyor. Ödediğimiz para ne midemizi doyuruyor ne de yediğimiz yemekten keyif almamızı sağlıyor. Fahiş zamlara, ufak porsiyonlara, kalitesiz gıdaya ek olarak bir de hesapla birlikte kuver ücreti gelmeye başladı. Ancak unutmayın ki bu kuver ücreti yasal değil. Yani hesaba eklenen bu ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Z Raporu’ndan Hidayet Erdem, kuver ücretlerinin nasıl geri alınacağını bir video paylaşarak anlattı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kafe ve restoranlarda arkadaş veya aileyle birlikte keyif ya da ‘farklılık’ olsun diye bir şeyler yemek içmek artık lüks oldu. Ufalan porsiyonlar, artan fiyatlar, giderek kalitesizleşen gıda nedeniyle cebimiz yanarken keyfimizden oluyoruz.

Kafe ve restoranlarda arkadaş veya aileyle birlikte keyif ya da ‘farklılık’ olsun diye bir şeyler yemek içmek artık lüks oldu. Ufalan porsiyonlar, artan fiyatlar, giderek kalitesizleşen gıda nedeniyle cebimiz yanarken keyfimizden oluyoruz.

Gelen fahiş hesaba bir de kuver ücretleri eklendi. Halihazırda cep yakan hesaplar kuver ücretleriyle daha fazla yakmaya başladı. Ancak bu kuver ücretleri yasal değil.

Gelen fahiş hesaba bir de kuver ücretleri eklendi. Halihazırda cep yakan hesaplar kuver ücretleriyle daha fazla yakmaya başladı. Ancak bu kuver ücretleri yasal değil.

Z Raporu'ndan Hidayet Erdem, kuver ücretinin nasıl geri alınacağını anlattı. Erdem, bunun yasal bir ücret olmadığını söyledi.

Z Raporu'ndan Hidayet Erdem, kuver ücretinin nasıl geri alınacağını anlattı. Erdem, bunun yasal bir ücret olmadığını söyledi.

Hesap gelince kuver ücretini ödememek için itiraz edileceğini ancak işletme sahibi ısrar ediyorsa e-Devlet’te basit bir yöntemle şikayette bulunabilirsiniz.

"E-Devlet’ten Tüketici Hakem Heyeti’ne girin. Kodu kopyalayıp devam edin. Tüketici bilgi sistemine firma ismini ve elinizdeki fatura ya da fişi ekleyin."

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın