Kafe ve Restoranlarda Kuver Ücretini Ödemeye Son! Kuver Ücretini Geri Almanın En Basit Yolu

Kafe ve restoranlarda porsiyonlar ufalıyor, menüler fahiş zamla adeta arşa çıkıyor. Ödediğimiz para ne midemizi doyuruyor ne de yediğimiz yemekten keyif almamızı sağlıyor. Fahiş zamlara, ufak porsiyonlara, kalitesiz gıdaya ek olarak bir de hesapla birlikte kuver ücreti gelmeye başladı. Ancak unutmayın ki bu kuver ücreti yasal değil. Yani hesaba eklenen bu ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Z Raporu’ndan Hidayet Erdem, kuver ücretlerinin nasıl geri alınacağını bir video paylaşarak anlattı.

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