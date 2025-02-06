“Bu Kremi Kullanınca Namaza Başladım” Diyen Influencera 880 Bin TL Ceza Kesildi

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle 100 bin ve üzeri takipçisi bulunan ‘influencer’lara eğitim düzenleniyor. Bu eğitimin üçüncüsünde influencerlara verilen cezaların gerekçesi örneklerle anlatıldı.

Eğitime katılan 229 bin takipçili Burcu Tuncok Instagram hesabından eğitimde anlatılanları paylaştı. Bir krem paylaşıp “Bunu kullanınca namaza başladım” diyen influencera 880 bin TL ceza verildiği anlatıldı.

En çok ceza ise ‘ödem atar’ ifadesine verildi.