“Bu Kremi Kullanınca Namaza Başladım” Diyen Influencera 880 Bin TL Ceza Kesildi
“Bu Kremi Kullanınca Namaza Başladım” Diyen Influencera 880 Bin TL Ceza Kesildi
Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle 100 bin ve üzeri takipçisi bulunan ‘influencer’lara eğitim düzenleniyor. Bu eğitimin üçüncüsünde influencerlara verilen cezaların gerekçesi örneklerle anlatıldı.
Eğitime katılan 229 bin takipçili Burcu Tuncok Instagram hesabından eğitimde anlatılanları paylaştı. Bir krem paylaşıp “Bunu kullanınca namaza başladım” diyen influencera 880 bin TL ceza verildiği anlatıldı.
En çok ceza ise ‘ödem atar’ ifadesine verildi.
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Sosyal medyada influencerların tanıtımını yaptığı ve önerdiği her ürüne ‘reklam’ ibaresini koymak zorunda. Bunu koymayan ve örtülü reklam yapan influencerlar yüksek miktarda cezayla karşı karşıya kalıyor.
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Instagram'da 229 bin takipçisi bulunan Burcu Tuncok, eğitimde anlatılan cezaları paylaştı. Krem paylaşıp “Bunu kullanınca namaza başladım” diyen bir influencera 880 bin TL ceza kesildiği anlatıldı.
En çok ceza ‘ödem atar’ ifadesine kesilirken “Sırt ağrılarıma iyi gelen yatak, yastık” ifadesi yasak. Optikçi reklamı, lens, numaralı gözlük, bit şampuanı önerisi yasak.
Bir diğer yasaklardan birisi de mama reklamı. Bebekler için mama önerisi yapmak da yasaklanırken bir ürünün üzerinde 'paraben içermez' yazsa bile sözel olarak söylemek yasak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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