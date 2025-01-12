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Bakanlıklardan Ortak "Influencer" Eğitimi: Fenomenler Eğitim Aldı

Bakanlıklardan Ortak "Influencer" Eğitimi: Fenomenler Eğitim Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2025 - 13:11

Çağımızın en popüler mesleklerinden biri haline gelen Influencer’lık için bakanlıklar ortak eğitim semineri düzenledi. Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu’nun düzenlendiği eğitim paneline 100 binden fazla takipçileri bulunan fonemenler katıldı. Eğitimde sosyal medya fenomenlerine farklı konularda bilgilendirici dersler verildi.

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Vergi Denetim Kurulu’nun İstanbul’da bulunan binasında yapılan eğitime sosyal medya hesaplarında 100 bin ve üstü takipçisi olan 50'ye yakın influencer katıldı.

Vergi Denetim Kurulu’nun İstanbul’da bulunan binasında yapılan eğitime sosyal medya hesaplarında 100 bin ve üstü takipçisi olan 50'ye yakın influencer katıldı.

Eğitime katılan sosyal medya fenomenlerinden Derya Balta, Rachel Araz Kiresepi, Gizem Güven ve Cem Özkök dikkat çekti.

Eğitime katılan sosyal medya fenomenlerinden Derya Balta, Rachel Araz Kiresepi, Gizem Güven ve Cem Özkök dikkat çekti.

Akşam Gazetesi’nden Recep Aslan’ın haberine göre, influencer eğitiminde katılımcılara tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları gibi konu başlıkları hakkında eğitim verildi.

Akşam Gazetesi’nden Recep Aslan’ın haberine göre, influencer eğitiminde katılımcılara tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları gibi konu başlıkları hakkında eğitim verildi.

Kaynak

Daha önce yaptığı paylaşım yüzünden 346 bin TL ceza alan Derya Balta, “Eğitim iyi geçti, çok şikayet ediliyoruz. Şimdi nelere daha fazla dikkat edeceğimi biliyorum” dedi.

Daha önce yaptığı paylaşım yüzünden 346 bin TL ceza alan Derya Balta, “Eğitim iyi geçti, çok şikayet ediliyoruz. Şimdi nelere daha fazla dikkat edeceğimi biliyorum” dedi.

Rachel Araz Kiresepi ise eğitim uzmanların tüm sorulara tek tek cevap vermesinin çok iyi olduğu ifade etti.

Rachel Araz Kiresepi ise eğitim uzmanların tüm sorulara tek tek cevap vermesinin çok iyi olduğu ifade etti.
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Çektiği temizlik videolarıyla ünlenen Cem Özkök ise "Aklımdaki tüm soru işaretlerine cevap bulduğum çok verimli bir eğitimdi. Sosyal medyadan bir gelir elde eden şahıs ya da firma sayfaları bu eğitime kesinlikle katılmalılar." dedi.

Çektiği temizlik videolarıyla ünlenen Cem Özkök ise "Aklımdaki tüm soru işaretlerine cevap bulduğum çok verimli bir eğitimdi. Sosyal medyadan bir gelir elde eden şahıs ya da firma sayfaları bu eğitime kesinlikle katılmalılar." dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Deniz Öz

Valla artık kimse okumasın, 9-6 işlerde çalışmasın. Açsın bir sosyal medya hesabı (TikTok kesin açsın her türlü milyon takipçi yapıyorsun) sabah akşam video ... Devamını Gör

Serhat Demir

linç edilcem ama söylemesem olmaz oğlum işsizmisiniz

kenan öz

Otu boku fenomen diye reklamlıyor bu onedio, ne kadar aciz durumda oldukları çok belli.