Merkez Bankası Yılın İlk Ayından Enflasyon Tahminini Yükseltti: Ekonomistlerden Yorum Yağdı
Merkez Bankası Yılın İlk Ayından Enflasyon Tahminini Yükseltti: Ekonomistlerden Yorum Yağdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Yılın ilk ayından 2025 için enflasyon tahmini yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltildi. Enflasyon 2026 için yüzde 12 ve 2027 için yüzde 8 olarak tahmin edildi.
Ekonomistler, enflasyon tahmininin ilk aydan yükseltilmesine tepkiler yağdırdı. İmkansız hedefte inat edilmemesini doğru bulanlar da vardı.
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Merkez Bankası, yılın ilk enflasyon raporu sunumunu Fatih Karahan’ın başkanlığında gerçekleştirdi. 2025 enflasyon hedefi yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltildi.
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2025 enflasyon tahmini yüzde 24 olarak açıklanırken 2026 için yüzde 12, 2027 için yüzde 8 olarak tahmin edildi.
Merkez’in yılın ilk ayından enflasyon hedefini yükseltmesine ekonomistler tepki gösterdi. Ancak imkansız hedef inadından dönülmesini doğru bulanlar da vardı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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