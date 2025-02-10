Emekli Maaş Zam Farkı Ödeme Tarihi Belli Oldu: Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek?
Emekli Maaş Zam Farkı Ödeme Tarihi Belli Oldu: Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek?
En düşük emekli aylığı 2025 Ocak ayı itibarıyla 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. En düşük emekli maaş zammı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak emekli maaşı alan vatandaşların zam farklarının hesaplara ne zaman yatacağı merak ediliyordu.
Milyonlarca vatandaş emekli maaş farkına dair detayları merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) son dakika açıklaması yapılarak emekli maaş zam farkı ödeme tarihi belli oldu. Peki, emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak?
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En düşük emekli maaşı 2025 yılı için 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Zam Meclis’ten geçti, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek?
Emekli Maaş Zam Farkı Ne Zaman Yatacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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