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Emekli Maaş Zam Farkı Ödeme Tarihi Belli Oldu: Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek?

Emekli Maaş Zam Farkı Ödeme Tarihi Belli Oldu: Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.02.2025 - 17:43

En düşük emekli aylığı 2025 Ocak ayı itibarıyla 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. En düşük emekli maaş zammı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak emekli maaşı alan vatandaşların zam farklarının hesaplara ne zaman yatacağı merak ediliyordu.

Milyonlarca vatandaş emekli maaş farkına dair detayları merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) son dakika açıklaması yapılarak emekli maaş zam farkı ödeme tarihi belli oldu. Peki, emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak?

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En düşük emekli maaşı 2025 yılı için 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Zam Meclis’ten geçti, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

En düşük emekli maaşı 2025 yılı için 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Zam Meclis’ten geçti, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlarca vatandaş emekli maaş farklarının ne zaman ödeneceği merak ediyordu. Merakla beklenen haber Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geldi. Peki, emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek?

Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek?

SGK’nın resmi X hesabından paylaşılan açıklamada “Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz' deenildi.

Yaklaşık 5.6 milyar TL fark ödemesi yapılacağı belirtildi. Ödemelerin 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edilebileceği açıklandı.

Emekli Maaş Zam Farkı Ne Zaman Yatacak?

Emekli Maaş Zam Farkı Ne Zaman Yatacak?

SGK'dan yapılan açıklamada emekli maaş farkı ödemelerinin yarından itibaren hesaplara yatırılacağı belirtilirken şöyle denildi:

'Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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