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Masada 4 Bin Liralık Formülün Konuşulduğu Emekli Bayram İkramiyesi İçin Özgür Erdursun’dan Çarpıcı Hesap

Masada 4 Bin Liralık Formülün Konuşulduğu Emekli Bayram İkramiyesi İçin Özgür Erdursun’dan Çarpıcı Hesap

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2025 - 13:57

2018 yılından bu yana iki bayramda ikramiye alan emekliler için yeniden hesaplamalar başladı. 30 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı yaklaşırken uzmanlardan emekli bayram ikramiyesi açıklamaları ve kulisleri art arda geliyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2018’de yasalaşan bayram ikramiyelerine dair çarpıcı bir hesap yaptı. Erdursun’un 2018 hesaplamasına göre emekliye 13 bin 815’er TL bayram ikramiyesi verilmeli. Ancak masada emekliler için bulunan en düşük formül 4 bin lira.

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Emekli bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında yasalaştı. Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ikramiye alıyor.

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında yasalaştı. Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ikramiye alıyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken maaş zammında beklediğini bulamayan emeklileri ikramiye heyecanı sardı.

Ramazan Bayramı yaklaşırken maaş zammında beklediğini bulamayan emeklileri ikramiye heyecanı sardı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2018 yılı formülüyle 2025’te emekliye ne kadar ikramiye verilmesi gerektiğini hesapladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2018 yılı formülüyle 2025’te emekliye ne kadar ikramiye verilmesi gerektiğini hesapladı.

"Bayram ikramiyesi tutarının 13.815 TL olması gerekiyor."

"Bayram ikramiyesi tutarının 13.815 TL olması gerekiyor."
twitter.com

Erdursun, verdiği bu rakamın gerekçesini şu sözlerle anlattı:

'✔️2018'de emeklilere iki bayramda verilmek üzere Bayram İkramiyesi verilmesi yasalaştı.

✔️2018'de 1.603TL olan Asgari Ücretin %62.5'i tutarında 1.000TL Bayram İkramiyesi uygulaması başladı.

✔️Bayram İkramiyesi de yıllar içinde değerini kaybetti.

✔️Asgari Ücret 1.1.2025'de net 22.104 TL oldu.

✔️Asgari Ücrete göre bu yıl Bayram İkramiyesi tutarının 2018 değeri olan %62.5'e göre 13.815 TL olması gerekiyor.

✔️İki bayramda emeklilere verilmesi gereken Bayram İkramiyesinin 27.630 TL olması gerekiyor.'

"Umarım 4.000 TL yaptık deyip konuyu kapatmazlar..."

"Umarım 4.000 TL yaptık deyip konuyu kapatmazlar..."

Emekli bayram ikramiyesi için masada bulunan bir formül de 4 bin TL. Bunun nedeni ise 2023 yılında 2 bin TL olan bayram ikramiyesi 2024 yılında 3 bin TL'ye yükseltişmişti. Bu sene de bin liralık bir zam formülü masada yer alıyor. Erdursun, bu formüle karşılık, şunları dedi:

 '✔️Bayram İkramiyesi 2024'de Asgari Ücret olan 17.002TL'nin %17.65'i olan 3.000TL olmuştu.

✔️Çalışma Bakanı Bayram İkramiyesi konusunda çalışma yapıldığını dile getirdi. Umarım 4.000TL yaptık deyip konuyu kapatmazlar...'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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