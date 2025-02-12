Masada 4 Bin Liralık Formülün Konuşulduğu Emekli Bayram İkramiyesi İçin Özgür Erdursun’dan Çarpıcı Hesap
Masada 4 Bin Liralık Formülün Konuşulduğu Emekli Bayram İkramiyesi İçin Özgür Erdursun’dan Çarpıcı Hesap
2018 yılından bu yana iki bayramda ikramiye alan emekliler için yeniden hesaplamalar başladı. 30 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı yaklaşırken uzmanlardan emekli bayram ikramiyesi açıklamaları ve kulisleri art arda geliyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2018’de yasalaşan bayram ikramiyelerine dair çarpıcı bir hesap yaptı. Erdursun’un 2018 hesaplamasına göre emekliye 13 bin 815’er TL bayram ikramiyesi verilmeli. Ancak masada emekliler için bulunan en düşük formül 4 bin lira.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında yasalaştı. Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ikramiye alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ramazan Bayramı yaklaşırken maaş zammında beklediğini bulamayan emeklileri ikramiye heyecanı sardı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2018 yılı formülüyle 2025’te emekliye ne kadar ikramiye verilmesi gerektiğini hesapladı.
"Bayram ikramiyesi tutarının 13.815 TL olması gerekiyor."
"Umarım 4.000 TL yaptık deyip konuyu kapatmazlar..."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın