Masada 4 Bin Liralık Formülün Konuşulduğu Emekli Bayram İkramiyesi İçin Özgür Erdursun’dan Çarpıcı Hesap

Emekli bayram ikramiyesi için masada bulunan bir formül de 4 bin TL. Bunun nedeni ise 2023 yılında 2 bin TL olan bayram ikramiyesi 2024 yılında 3 bin TL'ye yükseltişmişti. Bu sene de bin liralık bir zam formülü masada yer alıyor. Erdursun, bu formüle karşılık, şunları dedi:

'✔️Bayram İkramiyesi 2024'de Asgari Ücret olan 17.002TL'nin %17.65'i olan 3.000TL olmuştu.

✔️Çalışma Bakanı Bayram İkramiyesi konusunda çalışma yapıldığını dile getirdi. Umarım 4.000TL yaptık deyip konuyu kapatmazlar...'