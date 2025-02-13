Ramazanda Oruç Zamla Açılacak: Pidenin Sıcaklığı Değil Zammı El Yakacak! Hurmanın Yanına Yaklaşmak Bile Lüks

Ramazan için geri sayım başladı. 1 Mart’ta ilk oruçlar açılacak. Ramazan sofralarının bereketli ve kalabalık geçmesi dilenirken çarşı pazarda yavaş yavaş yapılan zamlar bu sofraları gölgeleyecek cinsten. Vatandaş bu sene adeta orucunu zamla açacak! Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre Ramazan kolilerine yüzde 50-70 civarında zam geldi. Ramazan sofralarının baş tacı pideye yüzde 30 zam yapılması bekleniyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurma fiyatları ise geçen yıl 350 TL’den başlarken bu sene 450 liradan başlıyor.

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