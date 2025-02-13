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Ramazanda Oruç Zamla Açılacak: Pidenin Sıcaklığı Değil Zammı El Yakacak! Hurmanın Yanına Yaklaşmak Bile Lüks

Ramazanda Oruç Zamla Açılacak: Pidenin Sıcaklığı Değil Zammı El Yakacak! Hurmanın Yanına Yaklaşmak Bile Lüks

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.02.2025 - 09:59

Ramazan için geri sayım başladı. 1 Mart’ta ilk oruçlar açılacak. Ramazan sofralarının bereketli ve kalabalık geçmesi dilenirken çarşı pazarda yavaş yavaş yapılan zamlar bu sofraları gölgeleyecek cinsten. Vatandaş bu sene adeta orucunu zamla açacak! Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre Ramazan kolilerine yüzde 50-70 civarında zam geldi. Ramazan sofralarının baş tacı pideye yüzde 30 zam yapılması bekleniyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurma fiyatları ise geçen yıl 350 TL’den başlarken bu sene 450 liradan başlıyor. 

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Ramazan 1 Mart’ta başlayacak. 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece vatandaşlar ilk oruçlarını tutmak için sahura kalkacak. İftar ise ‘zamlarla’ yapılacak.

Ramazan 1 Mart’ta başlayacak. 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece vatandaşlar ilk oruçlarını tutmak için sahura kalkacak. İftar ise ‘zamlarla’ yapılacak.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre Ramazan yaklaşırken süt ürünlerinden bakliyata, sebzeden ete her ürünün etiketi değişmeye başladı.

Ramazan Kolisi Fiyatları

Ramazan Kolisi Fiyatları

Üç büyük zincir markette satılan ramazan kolilerinin fiyatı ise yüzde 50-70 arasında zamlandı. En düşük koli 234 TL’den başlıyor ve 1.440 TL’ye kadar çıkıyor.  Ramazan kolilerinde temel gıda olarak yağ, şeker, pirin, çay, şeker, bulgur, makarna, salça gibi ürünler bulunuyor.

Pidenin sıcaklığı değil zammı el yakacak!

Pidenin sıcaklığı değil zammı el yakacak!

Ramazan ayının vazgeçilmezi pidelerin fırından çıkan sıcaklığına bu kez zam sıcaklığı eklenecek. Pideye yüzde 30 zam beklenirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hurmanın yanına yaklaşmak bile lüks.

Hurmanın yanına yaklaşmak bile lüks.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden bir diğeri ise hurma. Ancak hurma fiyatlarındaki artışın önüne geçilemiyor. Geçen yıl 350 TL’den başlayan hurma fiyatları bu sene 450 liradan başlıyor. 

En ucuz hurma şu anda ‘Medine Meşruk Hurması’. 'İri Boy Kudüs Hurması' ise 700 TL civarında.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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