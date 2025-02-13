Ramazanda Oruç Zamla Açılacak: Pidenin Sıcaklığı Değil Zammı El Yakacak! Hurmanın Yanına Yaklaşmak Bile Lüks
Ramazanda Oruç Zamla Açılacak: Pidenin Sıcaklığı Değil Zammı El Yakacak! Hurmanın Yanına Yaklaşmak Bile Lüks
Ramazan için geri sayım başladı. 1 Mart’ta ilk oruçlar açılacak. Ramazan sofralarının bereketli ve kalabalık geçmesi dilenirken çarşı pazarda yavaş yavaş yapılan zamlar bu sofraları gölgeleyecek cinsten. Vatandaş bu sene adeta orucunu zamla açacak! Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre Ramazan kolilerine yüzde 50-70 civarında zam geldi. Ramazan sofralarının baş tacı pideye yüzde 30 zam yapılması bekleniyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurma fiyatları ise geçen yıl 350 TL’den başlarken bu sene 450 liradan başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ramazan 1 Mart’ta başlayacak. 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece vatandaşlar ilk oruçlarını tutmak için sahura kalkacak. İftar ise ‘zamlarla’ yapılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ramazan Kolisi Fiyatları
Pidenin sıcaklığı değil zammı el yakacak!
Hurmanın yanına yaklaşmak bile lüks.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın