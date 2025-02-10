onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Konkordato İlan Eden Türkiye'nin Önde Gelen 40 Yıllık Tekstil Firması İçin Karar Verildi

Konkordato İlan Eden Türkiye'nin Önde Gelen 40 Yıllık Tekstil Firması İçin Karar Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.02.2025 - 15:16

40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Türkiye’nin tekstil sektörünün önde gelen firmalarından Sateks’in konkordato süreci sona erdi. Geçen sene konkordato başvurusu yapan firma iflasın eşiğinden döndü. 

Türkiye gazetesinden Mesut Şahin'in haberine göre Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin konkordato talebini reddetti ve “borca batık olmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına” hükmetti. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1984 yılında kurulan ve o günden bu yana Türkiye'nin önemli firmaları arasında gösterilen Sateks, 2024 yılında ekonomik sıkıntılarını gerekçe göstererek konkordato talep etmişti.

1984 yılında kurulan ve o günden bu yana Türkiye'nin önemli firmaları arasında gösterilen Sateks, 2024 yılında ekonomik sıkıntılarını gerekçe göstererek konkordato talep etmişti.

İflas riskiyle karşı karşıya kalan Bursa merkezli şirketle ilgili karar verildi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebini reddetti.

İflas riskiyle karşı karşıya kalan Bursa merkezli şirketle ilgili karar verildi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebini reddetti.

Mahkeme, şirketin borca batık olmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmetti. Öte yandan mahkeme 3 aylık geçici mühlet süresinin 2 ay daha uzatılmasına karar vermişti.

Öte yandan Sateks, Almanya, Hong Kong, İngiltere, Bulgaristan gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.

Öte yandan Sateks, Almanya, Hong Kong, İngiltere, Bulgaristan gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın