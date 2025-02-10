Konkordato İlan Eden Türkiye'nin Önde Gelen 40 Yıllık Tekstil Firması İçin Karar Verildi
Konkordato İlan Eden Türkiye'nin Önde Gelen 40 Yıllık Tekstil Firması İçin Karar Verildi
40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Türkiye’nin tekstil sektörünün önde gelen firmalarından Sateks’in konkordato süreci sona erdi. Geçen sene konkordato başvurusu yapan firma iflasın eşiğinden döndü.
Türkiye gazetesinden Mesut Şahin'in haberine göre Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin konkordato talebini reddetti ve “borca batık olmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına” hükmetti.
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1984 yılında kurulan ve o günden bu yana Türkiye'nin önemli firmaları arasında gösterilen Sateks, 2024 yılında ekonomik sıkıntılarını gerekçe göstererek konkordato talep etmişti.
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İflas riskiyle karşı karşıya kalan Bursa merkezli şirketle ilgili karar verildi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebini reddetti.
Öte yandan Sateks, Almanya, Hong Kong, İngiltere, Bulgaristan gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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