Türkiye’nin İnşaat Devinin Konkordatosunun Arkasından Ünlü Futbolcunun Eşi Çıktı

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO) konkordato talebinde bulundu. Şirket Innovia 4 projesiyle ilgili yaşanan imar sorunu sonrası alacaklıların iflas istemli dava açmakla tehdit ettiğini belirterek konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı. İnşaat devinin konkordato ilan etmesinin ardında binlerce mağdur bulunurken o mağdurlardan birisi de ünlü futbolcu Ümit Davala’nın eşi Başak Şahin.

Yaklaşık 12 yıl önce projeden daire alan Şahin ödemesini yaptı ancak daireyi teslim alamadı. Patronlar Dünyası'ndan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine Şahin, hukuk savaşı başlatarak şirketin iflas istemi ile dava açtı.

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