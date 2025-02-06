Türkiye’nin İnşaat Devinin Konkordatosunun Arkasından Ünlü Futbolcunun Eşi Çıktı
Türkiye’nin İnşaat Devinin Konkordatosunun Arkasından Ünlü Futbolcunun Eşi Çıktı
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO) konkordato talebinde bulundu. Şirket Innovia 4 projesiyle ilgili yaşanan imar sorunu sonrası alacaklıların iflas istemli dava açmakla tehdit ettiğini belirterek konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı. İnşaat devinin konkordato ilan etmesinin ardında binlerce mağdur bulunurken o mağdurlardan birisi de ünlü futbolcu Ümit Davala’nın eşi Başak Şahin.
Yaklaşık 12 yıl önce projeden daire alan Şahin ödemesini yaptı ancak daireyi teslim alamadı. Patronlar Dünyası'ndan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine Şahin, hukuk savaşı başlatarak şirketin iflas istemi ile dava açtı.
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İnşaat devi Yeşil GYO’nun İstanbul Esenyurt’taki Innovia 4 projesiyle ilgili imar sorunları baş gösterdi. Vatandaşlar proje halindeyken daireleri satın aldı, tüm ödemelerini yaptı ancak proje tamamlanmadı.
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Şirket, müşterilerin kendilerini iflas istemi davası açmakla tehdit ettiğini gerekçe göstererek konkordato başvurusunda bulundu.
Binlerce mağdurdan birisi de ünlü futbolcu Ümit Davala’nın eşi Başak Şahin. Şirketin konkordato iflas etmesinde de Şahin’in açtığı hukuk savaşının etkisi bulunuyor.
Patronlar Dünyası’ndan Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre Başak Şahin, yaklaşık 12 yıl önce Innovia 4 projesinden daire aldı. Proje tamamlanmayınca 2023 yılında hukuk savaşı başlattı.
Tüketici Mahkemesi Şahin’i haklı buldu ve şirket hakkında icra takibi başladı. Ödeme emri gönderilmesine rağmen sonuç alınamayınca Şahin şirketin iflası istemiyle dava açtı.
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Başak Şahin gibi yaklaşık 6 bin 500 mağdur bulunuyor. Mağdurlar sosyal medyada 'Yeşil İnşaat Mağdurları' kullanıcı ismiyle mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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