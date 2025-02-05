Halka Arzlar Hayal Kırıklığı Yarattı: Birçoğu Zararda, Yenilerinden Verim Alınamıyor

'Son dönemde gerçekleşen bazı halka arzların getirilerini hesapladım. Halka arzların bir çoğunun reel zararda, bir çoğunun da nominal zararda olduğu görülüyor. Bir süredir yeni halka arzlardan da verim alınamıyor.

En büyük problem likidite. Piyasadan küçük yatırımcı çıkarken, yeni para girişi de görülmediğinden, halka arzlarda piyasadan para çekilip arza katılınıyor.

Piyasa çok sığ.

Dolayısıyla, halka arzları artık kesin getiri gözü ile görmemek, @spkgovtr daha aralıklı arz stratejisine geçmesi gerekiyor gibi duruyor.'