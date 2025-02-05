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Halka Arzlar Hayal Kırıklığı Yarattı: Birçoğu Zararda, Yenilerinden Verim Alınamıyor

Halka Arzlar Hayal Kırıklığı Yarattı: Birçoğu Zararda, Yenilerinden Verim Alınamıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2025 - 13:03

Son dönemlerde borsada ‘halka arz’ furyası aldı başını gitti. Bir zamanlar hem şirketlere hem de yatırımcısına yoğun ve yüksek getiri sağlayan halka arzlarda şimdilerde performans azlığı dikkat çekiyor. Öyle ki 2024 yılının ilk çeyreğinde yatırımcı talebi 3.5 milyonu bulmuştu. Ancak yılın sonlarına doğru halka arz talebi 400 binlere kadar geriledi. 

Ekonomist İris Cibre, halka arzların birçoğunun zararda olduğunu söyledi. Cibre, X hesabından yaptığı hesaplamayı paylaştı.

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Borsa İstanbul’da son yıllarda halka arz furyası hakim. Hem yatırımcısına hem şirketlere yoğun ve yüksek getiri sağlayan halka arzlarda 2024’te 34 şirket halka açıldı. Bu sene ise 100’ün üzerinde şirketin halka arza açılması bekleniyor.

Borsa İstanbul’da son yıllarda halka arz furyası hakim. Hem yatırımcısına hem şirketlere yoğun ve yüksek getiri sağlayan halka arzlarda 2024’te 34 şirket halka açıldı. Bu sene ise 100’ün üzerinde şirketin halka arza açılması bekleniyor.

Ancak halka arzlarda son dönemde beklenen performans sağlanmadı. Kazanamayan yatırımcı ise halka arzlardan uzaklaşmaya başladı. 2024 yılının ilk çeyreğinde 3.5 milyonu bulan yatırımcı yıl sonunda 400 binlere kadar geriledi.

Ancak halka arzlarda son dönemde beklenen performans sağlanmadı. Kazanamayan yatırımcı ise halka arzlardan uzaklaşmaya başladı. 2024 yılının ilk çeyreğinde 3.5 milyonu bulan yatırımcı yıl sonunda 400 binlere kadar geriledi.

Ekonomist İris Cibre, X hesabından halka arzların birçoğunun zararda olduğunu paylaştı. Cibre, halka arzların artık kesin getiri gözü ile görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomist İris Cibre, X hesabından halka arzların birçoğunun zararda olduğunu paylaştı. Cibre, halka arzların artık kesin getiri gözü ile görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Cibre'nin paylaşımı şöyle 👇

Cibre'nin paylaşımı şöyle 👇
twitter.com

'Son dönemde gerçekleşen bazı halka arzların getirilerini hesapladım. Halka arzların bir çoğunun reel zararda, bir çoğunun da nominal zararda olduğu görülüyor. Bir süredir yeni halka arzlardan da verim alınamıyor.

En büyük problem likidite. Piyasadan küçük yatırımcı çıkarken, yeni para girişi de görülmediğinden, halka arzlarda piyasadan para çekilip arza katılınıyor.

Piyasa çok sığ.

Dolayısıyla, halka arzları artık kesin getiri gözü ile görmemek, @spkgovtr daha aralıklı arz stratejisine geçmesi gerekiyor gibi duruyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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