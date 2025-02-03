Borsa İstanbul'da Neler Oluyor? Sosyal Medyada “Soygun Var” Paylaşımları Yapıldı
Borsa İstanbul'da Neler Oluyor? Sosyal Medyada “Soygun Var” Paylaşımları Yapıldı
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 değer kaybetti 9.823,52 puana indi. Borsa İstanbul Aralık 2024’ten bu yana 0 bin 500 ve 10 bin 200 seviyesi arasında sıkıştı. Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre uzmanlar bu sıkışmanın nedeni olarak yüksek faizleri gösteriyor.
Analistler sıkışma nedeniyle iki yönlü kırılma yaşandığı takdirde ciddi sert hareketler beklendiği ifade etti. Sosyal medyada ise kullanıcılar ve ekonomistler “Borsada soygun var” paylaşımlarıyla yaşanan bu sert düşüşe tepki gösterdi.
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Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı. Bir süredir Borsa İstanbul yatırımcıları hayal kırıklığına uğrarken Aralık 2024’ten bu yana endeks 9 bin 500 ve 10 bin 200 seviyesinde sıkıştı.
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Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre sıkışmanın ana nedeni yüksek faizler. Haberde sıkışmanın nedenleri şöyle sıralandı:
Sosyal medyada ise Borsa İstanbul'da bugün yaşanan sert düşüşe tepkiler yağdı. Siyasi isimler, ekonomistler "Borsa'da soygun var" paylaşımları yaptı. İşte o yorumlar 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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