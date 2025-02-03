Borsa İstanbul'da Neler Oluyor? Sosyal Medyada “Soygun Var” Paylaşımları Yapıldı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 değer kaybetti 9.823,52 puana indi. Borsa İstanbul Aralık 2024’ten bu yana 0 bin 500 ve 10 bin 200 seviyesi arasında sıkıştı. Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre uzmanlar bu sıkışmanın nedeni olarak yüksek faizleri gösteriyor.

Analistler sıkışma nedeniyle iki yönlü kırılma yaşandığı takdirde ciddi sert hareketler beklendiği ifade etti. Sosyal medyada ise kullanıcılar ve ekonomistler “Borsada soygun var” paylaşımlarıyla yaşanan bu sert düşüşe tepki gösterdi.