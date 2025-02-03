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Borsa İstanbul'da Neler Oluyor? Sosyal Medyada “Soygun Var” Paylaşımları Yapıldı

Borsa İstanbul'da Neler Oluyor? Sosyal Medyada “Soygun Var” Paylaşımları Yapıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.02.2025 - 16:15

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı.  BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 değer kaybetti 9.823,52 puana indi. Borsa İstanbul Aralık 2024’ten bu yana 0 bin 500 ve 10 bin 200 seviyesi arasında sıkıştı. Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre uzmanlar bu sıkışmanın nedeni olarak yüksek faizleri gösteriyor. 

Analistler sıkışma nedeniyle iki yönlü kırılma yaşandığı takdirde ciddi sert hareketler beklendiği ifade etti. Sosyal medyada ise kullanıcılar ve ekonomistler “Borsada soygun var” paylaşımlarıyla yaşanan bu sert düşüşe tepki gösterdi.

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Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı. Bir süredir Borsa İstanbul yatırımcıları hayal kırıklığına uğrarken Aralık 2024’ten bu yana endeks 9 bin 500 ve 10 bin 200 seviyesinde sıkıştı.

Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı. Bir süredir Borsa İstanbul yatırımcıları hayal kırıklığına uğrarken Aralık 2024’ten bu yana endeks 9 bin 500 ve 10 bin 200 seviyesinde sıkıştı.

Küresel piyasalarda ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı olması Borsa İstanbul'daki sert düşüşün nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre sıkışmanın ana nedeni yüksek faizler. Haberde sıkışmanın nedenleri şöyle sıralandı:

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre sıkışmanın ana nedeni yüksek faizler. Haberde sıkışmanın nedenleri şöyle sıralandı:

  • Yüksek faizler vatandaşı mevduat ve likit fonlara yönlendiriyor. 

  • Enflasyondaki düşüş ve faiz indirimi beklentileri sekteye uğratıyor.

  • Donal Trump’ın politikaları ve yapay zeka gelişmeleri borsayı olumsuz etkiliyor. 

  • Kredi notunun artmamış olması satışları artırdı.

Sosyal medyada ise Borsa İstanbul'da bugün yaşanan sert düşüşe tepkiler yağdı. Siyasi isimler, ekonomistler "Borsa'da soygun var" paylaşımları yaptı. İşte o yorumlar 👇

Sosyal medyada ise Borsa İstanbul'da bugün yaşanan sert düşüşe tepkiler yağdı. Siyasi isimler, ekonomistler "Borsa'da soygun var" paylaşımları yaptı. İşte o yorumlar 👇
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1. TEMEL NEDENLER

1.1. Küresel koşullar

a) Fed’in beklenenden daha sıkı duracağı anlaşıldıkça getiri eğrisinin kısa tarafı yukarı gidiyor.

b) USD cinsinden uzun vadeli tahvil getirileri ve mortgage faizleri de yukarıda.

c) Gümrük vergilerinin ve olası karşılıklı yaptırımların etkisinin ne olacağına ilişkin belirsizlikler olumsuz etki yaratıyor.

=> Sonuç olarak; küresel piyasalarda oynaklık yüksek, risk iştahı zayıf, dolayısıyla riskli varlıklar üzerinde dünya genelinde baskı var.

1.2. Türkiye’ye özgü koşullar 

a) Faiz çok yüksek. Risksiz getiri bu kadar yüksek olunca pay senedi yatırımı cazip görünmüyor.

b) Yakın zamana kadar “kur baskı altında tutuluyor, yakında patlar” safsatası beklentileri bozuyordu.

c) İktisadi faaliyetteki yavaşlamaya, dolayısıyla şirket kârlılıklarına ilişkin kötümser beklentiler var.

d) Bazı iktisatçıların/analistlerin tahmin ile temenniyi yer yer ayrıştıramaması ve izlenen ekonomik programın hedeflenen sonuçları vermeyeceğine ilişkin görüşlerinin yatırımcılarını (yurt içi ve yurt dışı) pay senedi pozisyonu almaktan caydırıyor. Bu analistlerin özellikle yabancı yatırımcılara erişimi yüksek.

2. TEKNİK NEDENLER

    (Küresel ve yerel)

a) USD için yukarı yönlü teknik görünüm.

b) Para piyasasındaki getirinin peşine düşen yurt dışı yerleşiklerin spekülatif açık pozisyon işlemleri.

Bunun özellikle borsanın bir türlü toparlanamamasında etkili olduğunu düşünüyorum.

c) Enflasyon muhasebesi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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