Ekonomistler Yılın İlk Enflasyon Verisini Nasıl Yorumladı?

'Ocak ayı enflasyonu % 5,03, yıllık enflasyon % 42,12 olarak açıklandı. Geçen yıl Ocak ayı enflasyonu % 6,7 olduğu için bu Ocak'ta yapılan yüksek zamlara karşın enflasyon baz etkisiyle düştü.

Ocak başında ücretleri artırdıktan sonra peş peşe zamları yapmak ve verilen ücret artışlarını bir ayda geri almak adet oldu. Bunun sonucunda Ocak ayı enflasyonu yüksek çıkıyor ama bir önceki Ocak ayının enflasyonuna göre düşük ayarlandığından baz etkisiyle 12 aylık enflasyon düşmüş oluyor.

Gelecek yıl başında da böyle olacak. Gelecek Ocak'ta zamları, enflasyonu % 4 artıracak şekilde yapınca yine baz etkisiyle düşmüş görünecek. Önümüzdeki üç ayda aylık enflasyon % 3 ve altında geldiği sürece (ki gelmesi için zamlar Ocakta yapıldı) 12 aylık enflasyon baz etkisiyle düşecek. Kamu israfında en ufak bir azalma yok.'