Ekonomistler Yılın İlk Enflasyon Verisini Nasıl Yorumladı?
Ekonomistler Yılın İlk Enflasyon Verisini Nasıl Yorumladı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının ilk enflasyon verilerini paylaştı. Ocak 2025’te enflasyon yüzde 5.03 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 42.12 olarak açıklandı. Peki yılın ilk enflasyon verilerini ekonomistler nasıl yorumladı?
Pek çok uzman aylık artışın yüzde 5.03 olmasını dünyanın birçok ülkesinin yıllık enflasyon oranının iki katı olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.
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2025'in ilk enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Ocak ayında enflasyon yüzde 5.03 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 42.12 olarak gerçekleşti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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