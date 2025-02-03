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Ekonomistler Yılın İlk Enflasyon Verisini Nasıl Yorumladı?

Ekonomistler Yılın İlk Enflasyon Verisini Nasıl Yorumladı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.02.2025 - 15:19

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının ilk enflasyon verilerini paylaştı. Ocak 2025’te enflasyon yüzde 5.03 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 42.12 olarak açıklandı. Peki yılın ilk enflasyon verilerini ekonomistler nasıl yorumladı?

Pek çok uzman aylık artışın yüzde 5.03 olmasını dünyanın birçok ülkesinin yıllık enflasyon oranının iki katı olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.

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2025'in ilk enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Ocak ayında enflasyon yüzde 5.03 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 42.12 olarak gerçekleşti.

2025'in ilk enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Ocak ayında enflasyon yüzde 5.03 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 42.12 olarak gerçekleşti.

Peki, ekonomistlerin yılın ilk enflasyon verilerine yorumları nasıl oldu? İşte uzmanlardan çarpıcı yorumlar ve değerlendirmeler 👇

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'Ocak ayı enflasyonu % 5,03, yıllık enflasyon % 42,12 olarak açıklandı. Geçen yıl Ocak ayı enflasyonu % 6,7 olduğu için bu Ocak'ta yapılan yüksek zamlara karşın enflasyon baz etkisiyle düştü.

Ocak başında ücretleri artırdıktan sonra peş peşe zamları yapmak ve verilen ücret artışlarını bir ayda geri almak adet oldu. Bunun sonucunda Ocak ayı enflasyonu yüksek çıkıyor ama bir önceki Ocak ayının enflasyonuna göre düşük ayarlandığından baz etkisiyle 12 aylık enflasyon düşmüş oluyor.

Gelecek yıl başında da böyle olacak. Gelecek Ocak'ta zamları, enflasyonu % 4 artıracak şekilde yapınca yine baz etkisiyle düşmüş görünecek. Önümüzdeki üç ayda aylık enflasyon % 3 ve altında geldiği sürece (ki gelmesi için zamlar Ocakta yapıldı) 12 aylık enflasyon baz etkisiyle düşecek. Kamu israfında en ufak bir azalma yok.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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