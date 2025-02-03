2025 Yılı Fitre Bedeli Yüzde 38 Zamla 180 TL Oldu: Vatandaşlar Asgari Ücrete Yapılan Yüzde 30 Zammı Hatırlattı
2025 Yılı Fitre Bedeli Yüzde 38 Zamla 180 TL Oldu: Vatandaşlar Asgari Ücrete Yapılan Yüzde 30 Zammı Hatırlattı
Diyanet 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarını açıkladı. Yapılan açıklamada “2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir” denildi.
Geçen sene 130 TL olan fitreye yüzde 38,4 zam yapılmış oldu. Sosyal medya kullanıcıları fitreye yapılan zamma karşılık asgari ücrete 2025 yılı için yapılan yüzde 30 zammı hatırlattı.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarı 180 lira olarak belirledi.
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Geçen sene fitre miktarı 130 liraydı. Bu sene yüzde 38.4 zam yapılmış oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu zammı asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammı hatırlatarak yorumladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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