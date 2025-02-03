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2025 Yılı Fitre Bedeli Yüzde 38 Zamla 180 TL Oldu: Vatandaşlar Asgari Ücrete Yapılan Yüzde 30 Zammı Hatırlattı

2025 Yılı Fitre Bedeli Yüzde 38 Zamla 180 TL Oldu: Vatandaşlar Asgari Ücrete Yapılan Yüzde 30 Zammı Hatırlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.02.2025 - 13:38

Diyanet 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarını açıkladı. Yapılan açıklamada “2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir” denildi. 

Geçen sene 130 TL olan fitreye yüzde 38,4 zam yapılmış oldu. Sosyal medya kullanıcıları fitreye yapılan zamma karşılık asgari ücrete 2025 yılı için yapılan yüzde 30 zammı hatırlattı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarı 180 lira olarak belirledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarı 180 lira olarak belirledi.

Diyanet’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir.

Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.'

Geçen sene fitre miktarı 130 liraydı. Bu sene yüzde 38.4 zam yapılmış oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu zammı asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammı hatırlatarak yorumladı.

Geçen sene fitre miktarı 130 liraydı. Bu sene yüzde 38.4 zam yapılmış oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu zammı asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammı hatırlatarak yorumladı.

Asgari ücret yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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