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Yeni Şafak’tan Mehmet Şimşek’e Üstü Kapalı Sert Eleştiri: “Türkiye Haziran 2023’ten Beri Belini Doğrultamadı”

Yeni Şafak’tan Mehmet Şimşek’e Üstü Kapalı Sert Eleştiri: “Türkiye Haziran 2023’ten Beri Belini Doğrultamadı”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.02.2025 - 14:39

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın son zamanlarda ekonomiye yönelik sert manşetler atması dikkat çekiyor. Ekonomi politikalarını eleştiren Yeni Şafak, bu kez “Türkiye 85 milyonla faizciye çalışıyor” manşetiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e üstü kapalı sert eleştirilerde bulundu. 

Yeni Şafak’ın 3 Şubat 2025 tarihli haberinde “Türkiye, Haziran 2023’teki politika değişikliğinin ardından bir türlü belini doğrultamadı” ifadeleri yer aldı.

Mehmet Şimşek’in yeniden ekonominin başına geliş tarihi ise Haziran 2023.

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Ekonomi yönetimiyle yıldızı barışmayan Yeni Şafak, bugün dikkat çeken bir manşetle yayımlandı. Yeni Şafak'ın "Türkiye 85 milyonla faizciye çalışıyor" başlıklı haberinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e üstü kapalı sert eleştiriler vardı.

Ekonomi yönetimiyle yıldızı barışmayan Yeni Şafak, bugün dikkat çeken bir manşetle yayımlandı. Yeni Şafak'ın "Türkiye 85 milyonla faizciye çalışıyor" başlıklı haberinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e üstü kapalı sert eleştiriler vardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran 2023’te yeniden ekonomi yönetiminin başına geçmişti. Yeni Şafak’ın haberinde ise “Türkiye, Haziran 2023’teki politika değişikliğinin ardından bir türlü belini doğrultamadı” ifadeleri yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran 2023’te yeniden ekonomi yönetiminin başına geçmişti. Yeni Şafak’ın haberinde ise “Türkiye, Haziran 2023’teki politika değişikliğinin ardından bir türlü belini doğrultamadı” ifadeleri yer aldı.

'Kovid salgını, Rusya Ukrayna Savaşı, asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri, EYT yükü ve seçim gibi önemli badireleri yüzde 8,5 faiz ve yüzde 38 enflasyon ile geride bırakan Türkiye, Haziran 2023’teki politika değişikliğinin ardından bir türlü belini doğrultamadı.'

Kaynak

"Haziran 2023’ten bu yana sanayici, tüccar, ihracatçı ve çiftçinin kazancının büyük bölümü 'paradan para kazanan rantiyeci'ye gidiyor."

"Haziran 2023’ten bu yana sanayici, tüccar, ihracatçı ve çiftçinin kazancının büyük bölümü 'paradan para kazanan rantiyeci'ye gidiyor."

'Yüksek faizin sanayiciye maliyeti katlanarak artıyor. Kârlarını finansman gideri olarak ödemek zorunda kalan şirketlerin artık ana sermayesi de faizcinin eline geçmeye başladı.

Finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı 15,6 puan artışla yüzde 41,3’ten yüzde 56,9’a çıktı. Bu tablo sanayicinin elde ettiği kârın yarısından fazlasını faize ödemek zorunda olduğunu gösteriyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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