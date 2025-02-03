Yeni Şafak’tan Mehmet Şimşek’e Üstü Kapalı Sert Eleştiri: “Türkiye Haziran 2023’ten Beri Belini Doğrultamadı”
Yeni Şafak’tan Mehmet Şimşek’e Üstü Kapalı Sert Eleştiri: “Türkiye Haziran 2023’ten Beri Belini Doğrultamadı”
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın son zamanlarda ekonomiye yönelik sert manşetler atması dikkat çekiyor. Ekonomi politikalarını eleştiren Yeni Şafak, bu kez “Türkiye 85 milyonla faizciye çalışıyor” manşetiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e üstü kapalı sert eleştirilerde bulundu.
Yeni Şafak’ın 3 Şubat 2025 tarihli haberinde “Türkiye, Haziran 2023’teki politika değişikliğinin ardından bir türlü belini doğrultamadı” ifadeleri yer aldı.
Mehmet Şimşek’in yeniden ekonominin başına geliş tarihi ise Haziran 2023.
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Ekonomi yönetimiyle yıldızı barışmayan Yeni Şafak, bugün dikkat çeken bir manşetle yayımlandı. Yeni Şafak'ın "Türkiye 85 milyonla faizciye çalışıyor" başlıklı haberinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e üstü kapalı sert eleştiriler vardı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran 2023’te yeniden ekonomi yönetiminin başına geçmişti. Yeni Şafak’ın haberinde ise “Türkiye, Haziran 2023’teki politika değişikliğinin ardından bir türlü belini doğrultamadı” ifadeleri yer aldı.
"Haziran 2023’ten bu yana sanayici, tüccar, ihracatçı ve çiftçinin kazancının büyük bölümü 'paradan para kazanan rantiyeci'ye gidiyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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