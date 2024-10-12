Yeni Vergilere Şok Olan Vatandaşlardan Mehmet Şimşek’e Alternatif Vergi Önerileri
Yeni Vergilere Şok Olan Vatandaşlardan Mehmet Şimşek’e Alternatif Vergi Önerileri
Dün gelen yeni vergiler vatandaşların mizah sınırlarını da zorladı. Her gün yeni bir vergiyle uyanan vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yeni önerilerini sıraladı… İşte birbirinden yaratıcı vergi önerileri…
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Vergi cenneti Türkiye… Vatandaşı için zulüm hükümet için tam bir cennet. “Bundan da mı vergi alacaksınız?” diye sormayın alınıyor… Özellikle dün (11 Ekim Cuma) açıklanan yeni vergi paketi en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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Meclis Başkanlığı’na sunulan yeni kanun teklifine göre;
Biz de bu vergilere ek olarak alınması gerekli olan yeni vergileri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dikkatine sunarız…
1. Konfor alanından çıkamayanlar vergisi.
2. Aşka inancını kaybedenler vergisi.
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3. Nefes vergisi.
4. Kırık kalpler vergisi.
5. Gurbetçi vergisi.
Sosyal medya kullanıcıları vergilere olan öfkesini Bakan Şimşek'e yeni vergiler önererek çıkardı. İşte birbirinden yaratıcı o fikirler👇🏻
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Sizin yeni vergi önerileriniz neler? Yorumlara bekliyoruz👇🏻
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