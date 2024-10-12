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Yeni Vergilere Şok Olan Vatandaşlardan Mehmet Şimşek’e Alternatif Vergi Önerileri

Yeni Vergilere Şok Olan Vatandaşlardan Mehmet Şimşek’e Alternatif Vergi Önerileri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
12.10.2024 - 15:19

Dün gelen yeni vergiler vatandaşların mizah sınırlarını da zorladı. Her gün yeni bir vergiyle uyanan vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yeni önerilerini sıraladı… İşte birbirinden yaratıcı vergi önerileri…

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Vergi cenneti Türkiye… Vatandaşı için zulüm hükümet için tam bir cennet. “Bundan da mı vergi alacaksınız?” diye sormayın alınıyor… Özellikle dün (11 Ekim Cuma) açıklanan yeni vergi paketi en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Vergi cenneti Türkiye… Vatandaşı için zulüm hükümet için tam bir cennet. “Bundan da mı vergi alacaksınız?” diye sormayın alınıyor… Özellikle dün (11 Ekim Cuma) açıklanan yeni vergi paketi en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Meclis Başkanlığı’na sunulan yeni kanun teklifine göre;

Meclis Başkanlığı’na sunulan yeni kanun teklifine göre;

  • İlk el araç alımlarında 3 bin TL, ikinci el araç alımlarında 1.500 TL tescil ücreti alınacak. 

  • Tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınacak. 

  • Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak. 

  • Motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler, motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alınacak. 

  • 5 bin TL'den yüksek kol saatlerinden ve drone'lardan ÖTV alınacak.

Biz de bu vergilere ek olarak alınması gerekli olan yeni vergileri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dikkatine sunarız…

Biz de bu vergilere ek olarak alınması gerekli olan yeni vergileri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dikkatine sunarız…

1. Konfor alanından çıkamayanlar vergisi.

1. Konfor alanından çıkamayanlar vergisi.

Hem hayatından şikayet edip hem de ‘armut piş ağzıma düş’ diyenlerin dırdırını fazla çekmemiş oluruz.

2. Aşka inancını kaybedenler vergisi.

2. Aşka inancını kaybedenler vergisi.

Sen düğün günü Ela'yı nasıl terk edersin ya YARGILANACAKSIN DOKTOR LEVENT!

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3. Nefes vergisi.

3. Nefes vergisi.

Bedavadan nefes alıp vermeyi düşünmediniz herhalde.

4. Kırık kalpler vergisi.

4. Kırık kalpler vergisi.

Ben değil de bi’ arkadaşım varını yoğunu kaybedecek…

5. Gurbetçi vergisi.

5. Gurbetçi vergisi.

Yok öyle paşalar gibi yaşayıp Türkiye’ye gelince Avrupa’yı kötülemek…

Sosyal medya kullanıcıları vergilere olan öfkesini Bakan Şimşek'e yeni vergiler önererek çıkardı. İşte birbirinden yaratıcı o fikirler👇🏻

Sosyal medya kullanıcıları vergilere olan öfkesini Bakan Şimşek'e yeni vergiler önererek çıkardı. İşte birbirinden yaratıcı o fikirler👇🏻
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Sizin yeni vergi önerileriniz neler? Yorumlara bekliyoruz👇🏻

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H.ibrehim

Her vatandaşa osurmatik cihazı takarak osuruk vergisi alınabilir 🤔 sokağa çıkma vergisi de düşünülebilir 🤔 Evin bölümlerinden diğerine geçiş vergisi olabilir... Devamını Gör