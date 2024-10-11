Almanya’da Patates Elma Dışında Bir Şey Olmadığını Söyleyen Gurbetçiye Başka Bir Gurbetçi Manavdan Yanıt Verdi
Almanya’da Patates Elma Dışında Bir Şey Olmadığını Söyleyen Gurbetçiye Başka Bir Gurbetçi Manavdan Yanıt Verdi
Avrupa'da yaşayan kimi gurbetçilerin Türkiye'ye geldiği andan itibaren yaşadıkları ülkeleri kötülemesi adeta bir gelenek haline geldi. Son olarak 'Almanya'da elma ve patatesten başka bir şey yok. Türkiye'nin her köşesi, incir, karpuz kavun...' diyen bir gurbetçiye Almanya'da yaşayan başka bir gurbetçi manava gidip videolu yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alım gücünün düşmesi, el ve cep yakan fiyatlar nedeniyle sık sık Türkiye ve Avrupa karşılaştırmalarını görür olduk. Avrupa'da yaşayanların ya da Türkiye'den Avrupa'ya yeni göç eden kişilerin yaptığı ilk işlerden biri de "20 euroya, 100 euroya market alışverişim" videolarını çekmek oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
E tamam anladık, 20 euroya 100 euroya adeta marketi komple satın alıyorsunuz da bari Türkiye'ye geldiğiniz an yaşadığınız ülkeleri yerin dibine sokmayın...
Almanya'dan Türkiye'ye tatilini geçirmek için gelen bir gurbetçi Almanya'da patates ve elma dışında bir şey olmadığını iddia etti. Gurbetçinin "Almanya'da elma ve patatesten başka bir şey yok. Türkiye'nin her köşesi, incir, karpuz kavun..." sözleri tepki çekti.
TikTok'ta @almanyadanerhan isimli bir başka gurbetçi ise kadına manavdan bir video çekerek yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çeşit çeşit meyve ve sebzeler görülürken videoya kullanıcılar yorum yağdırdı👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın