Almanya’da Patates Elma Dışında Bir Şey Olmadığını Söyleyen Gurbetçiye Başka Bir Gurbetçi Manavdan Yanıt Verdi

Avrupa'da yaşayan kimi gurbetçilerin Türkiye'ye geldiği andan itibaren yaşadıkları ülkeleri kötülemesi adeta bir gelenek haline geldi. Son olarak 'Almanya'da elma ve patatesten başka bir şey yok. Türkiye'nin her köşesi, incir, karpuz kavun...' diyen bir gurbetçiye Almanya'da yaşayan başka bir gurbetçi manava gidip videolu yanıt verdi.