Yemek Yaparken Başınızda Duran Eşinize Vereceğiniz Tepkiler

Pek çok sosyal medya kullanıcısı çektiği parodi videolarla adeta kadınların iç sesi oluyor. Onlardan birisi de Instagram'da @gozdebiranne isimli kullanıcının 'yemek yaparken elimin altında durma öyle' başlıklı videosu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayat müşterek ama bazen pek de müşterek gitmiyor... Erkeklerden yaka silkmek için sadece evli ya da bir erkek arkadaşa sahip olmak gerekmiyor. Baba, abi, erkek kardeş de kimi zaman da adeta bir terör olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem ev işlerine yardım etmeyip 'yardım ediyormuş' gibi gözüküp hem de ayak altında dolanan erkek tüylerimizi diken diken etmeye yetiyor...
Instagram'da @gozdebiranne isimli kullanıcı tam da bu yaka silktiğimiz durumu bir videoyla tiye aldı. 'Yemek yaparken elimin altında durma öyle' başlıklı video adeta iç sesimiz oldu.
İşte o video👇🏻
Videoya gelen tepkiler ise şöyle👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın