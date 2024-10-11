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Yemek Yaparken Başınızda Duran Eşinize Vereceğiniz Tepkiler

Yemek Yaparken Başınızda Duran Eşinize Vereceğiniz Tepkiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
11.10.2024 - 21:03

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Pek çok sosyal medya kullanıcısı çektiği parodi videolarla adeta kadınların iç sesi oluyor. Onlardan birisi de Instagram'da @gozdebiranne isimli kullanıcının 'yemek yaparken elimin altında durma öyle' başlıklı videosu oldu.

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Hayat müşterek ama bazen pek de müşterek gitmiyor... Erkeklerden yaka silkmek için sadece evli ya da bir erkek arkadaşa sahip olmak gerekmiyor. Baba, abi, erkek kardeş de kimi zaman da adeta bir terör olabiliyor.

Hayat müşterek ama bazen pek de müşterek gitmiyor... Erkeklerden yaka silkmek için sadece evli ya da bir erkek arkadaşa sahip olmak gerekmiyor. Baba, abi, erkek kardeş de kimi zaman da adeta bir terör olabiliyor.

Hem ev işlerine yardım etmeyip 'yardım ediyormuş' gibi gözüküp hem de ayak altında dolanan erkek tüylerimizi diken diken etmeye yetiyor...

Hem ev işlerine yardım etmeyip 'yardım ediyormuş' gibi gözüküp hem de ayak altında dolanan erkek tüylerimizi diken diken etmeye yetiyor...

Instagram'da @gozdebiranne isimli kullanıcı tam da bu yaka silktiğimiz durumu bir videoyla tiye aldı. 'Yemek yaparken elimin altında durma öyle' başlıklı video adeta iç sesimiz oldu.

Instagram'da @gozdebiranne isimli kullanıcı tam da bu yaka silktiğimiz durumu bir videoyla tiye aldı. 'Yemek yaparken elimin altında durma öyle' başlıklı video adeta iç sesimiz oldu.

Kaynak

İşte o video👇🏻

Videoya gelen tepkiler ise şöyle👇🏻

Videoya gelen tepkiler ise şöyle👇🏻
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