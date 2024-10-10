Saçını Gazete Kağıdına Sararak Kıvırcık Yapan Nesile "Bu Aklımıza Neden Gelmedi" Dedirtecek Mandal Yöntemi

Yaklaşık 20 bin TL verip Dyson saç şekillendirici almadın mı? Ya da saçını kıvırcık yapmak için maşan mı yok? TikTok'ta sudemanik isimli kullanıcı çamaşır mandalıyla inanılmaz saç buklesi elde edileceğini gözler önüne serdi. Hadi gelin herkesin evinde bulunan mandalla yapılan o saça birlikte bakalım!