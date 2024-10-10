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Saçını Gazete Kağıdına Sararak Kıvırcık Yapan Nesile "Bu Aklımıza Neden Gelmedi" Dedirtecek Mandal Yöntemi

Saçını Gazete Kağıdına Sararak Kıvırcık Yapan Nesile "Bu Aklımıza Neden Gelmedi" Dedirtecek Mandal Yöntemi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
10.10.2024 - 15:49

Yaklaşık 20 bin TL verip Dyson saç şekillendirici almadın mı? Ya da saçını kıvırcık yapmak için maşan mı yok? TikTok'ta sudemanik isimli kullanıcı çamaşır mandalıyla inanılmaz saç buklesi elde edileceğini gözler önüne serdi. Hadi gelin herkesin evinde bulunan mandalla yapılan o saça birlikte bakalım!

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Genelde düz saçlılar kıvırcık saçlara; kıvırcık saçlılar ise düz saçlara sahip olmak ister... Bu kural hep böyledir!

Genelde düz saçlılar kıvırcık saçlara; kıvırcık saçlılar ise düz saçlara sahip olmak ister... Bu kural hep böyledir!

Bir dönem gazete kağıtlarını saçlarımıza sararak kıvırcık saçlar elde ederdik. Bu yöntemle saatlerce uğraşır bir noktadan sonra da kolumuz hissetmez noktaya gelirdik. E tabi saç maşaları, Dysonlar çıktıkça saatlerce uğraştıran gazete kağıdı yöntemini de tarihe gömdük.

Bir dönem gazete kağıtlarını saçlarımıza sararak kıvırcık saçlar elde ederdik. Bu yöntemle saatlerce uğraşır bir noktadan sonra da kolumuz hissetmez noktaya gelirdik. E tabi saç maşaları, Dysonlar çıktıkça saatlerce uğraştıran gazete kağıdı yöntemini de tarihe gömdük.

TikTok'ta sudemanik isimli bir kullanıcı tüm teknolojiyi bir kenara bıraktı ve herkesin evinde olan çamaşır mandallarıyla bukleli saçlar yapmaya çalıştı.

TikTok'ta sudemanik isimli bir kullanıcı tüm teknolojiyi bir kenara bıraktı ve herkesin evinde olan çamaşır mandallarıyla bukleli saçlar yapmaya çalıştı.

Kaynak

Sonuç ise inanılmaz oldu. Adeta bir maşayla yapılmış gibi olan yöntemi pek çok kadın denedi. Bakalım bu yöntemle kimler sonuç almış kimler pişman olmuş👇🏻

Sonuç ise inanılmaz oldu. Adeta bir maşayla yapılmış gibi olan yöntemi pek çok kadın denedi. Bakalım bu yöntemle kimler sonuç almış kimler pişman olmuş👇🏻

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