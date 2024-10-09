Gurbetçilerin Türkiye’ye Gelirken Eksik Etmedikleri Nussknacker Çikolata Reklamı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde yaşayan tanıdığı, akrabası olan muhakkak içi bol fındıklı ve leziz Nussknacker çikolatalarıyla tanışmıştır. Almanya’nın ünlü market zinciri Aldi, bu çikolatalar ve Türkler arasındaki bağı anlatan bir reklam yayınladı. Ancak reklam sosyal medyayı iki böldü. Kullanıcılardan birçoğu reklamla Türklerin aşağılandığını söyledi, birçoğu ise reklama 10 üzerinden 10 puan verdi.
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Nussknacker çikolata neredeyse milli çikolatamız oldu. Nedeni ise özellikle Almanya’da yaşayan gurbetçilerin Türkiye’ye gelirken eşe dosta dağıtmak için paket paket getirmesi…
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Almanya’da yaşayan akrabaları, arkadaşları olan herkes eminim bu çikolatayla tanışmıştır. İçi bol fındıklı bu leziz çikolata aynı zamanda Almanya’da 0.89 euro fiyatıyla en ucuz çikolatadan biri.
Ülkenin ucuzluk marketi Aldi, Nussknacker çikolatalarla ilgili Türk gurbetçileri konu edinen bir reklam yayınladı.
1976 yılını anlatan reklamda Türkiye’den Almanya’ya işçi olarak giden bir adamın ülkesine tatil için çıktığı yolculuğu anlatıyor.
“Aile ile tatlı bir buluşma” başlıklı reklamda elindeki bavuluyla havalimanında kontrol noktasında endişeyle bekleyen Türk işçi, havalimanı görevlilerinin tedirgin edici bakışlarıyla karşılaşıyor.
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İzmir’e memlekete gelen adamı küçük kızları karşılıyor. Çantanın içinde ne olduğu reklam boyunca merak edilirken büyük gizem adamın eşinin “Getirdin mi?” sorusuyla çözülüyor. Çantayı açan adamın bir bavul Nussknacker çikolata getirdiği ve çocuklarının sevinci görülüyor.
Ancak reklam sosyal medyayı ikiye böldü. X’te (Twitter) @kendinesekuler isimli kullanıcının paylaştığı gönderiye kullanıcılar yorum yağdırdı.
Sosyal medyada kullanıcıların birçoğu reklamın Türkleri aşağıladığını ifade etti. Birçok kullanıcı ise reklamın oldukça duygusal olduğunu söyleyerek 10 üzerinden 10 puan verdi.
İşte gelen yorumlar👇🏻
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