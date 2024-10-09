Gurbetçilerin Türkiye’ye Gelirken Eksik Etmedikleri Nussknacker Çikolata Reklamı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde yaşayan tanıdığı, akrabası olan muhakkak içi bol fındıklı ve leziz Nussknacker çikolatalarıyla tanışmıştır. Almanya’nın ünlü market zinciri Aldi, bu çikolatalar ve Türkler arasındaki bağı anlatan bir reklam yayınladı. Ancak reklam sosyal medyayı iki böldü. Kullanıcılardan birçoğu reklamla Türklerin aşağılandığını söyledi, birçoğu ise reklama 10 üzerinden 10 puan verdi.