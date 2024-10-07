Kimi Görmekten Bıktı Kiminin Rüyasına Giriyor: Sosyal Medyayı Ele Geçiren Dubai Çikolatası Kriz Çıkardı

TikTok, Instagram, Twitter… Dubai çikolatası adeta sosyal medyayı ele geçirdi. Hangi platforma girsek Dubai çikolatası deneyen bir kullanıcıyla karşılaşıyoruz. X’te (Twitter) kullanıcıların bir kısmı Dubai çikolatası yemenin hayalini kuruyor, kimisi de popüler kültürün bir ürünü olduğunu söyleyip 'Asla ağzıma sürmem' diyor...