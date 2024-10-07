Kimi Görmekten Bıktı Kiminin Rüyasına Giriyor: Sosyal Medyayı Ele Geçiren Dubai Çikolatası Kriz Çıkardı
Kimi Görmekten Bıktı Kiminin Rüyasına Giriyor: Sosyal Medyayı Ele Geçiren Dubai Çikolatası Kriz Çıkardı
TikTok, Instagram, Twitter… Dubai çikolatası adeta sosyal medyayı ele geçirdi. Hangi platforma girsek Dubai çikolatası deneyen bir kullanıcıyla karşılaşıyoruz. X’te (Twitter) kullanıcıların bir kısmı Dubai çikolatası yemenin hayalini kuruyor, kimisi de popüler kültürün bir ürünü olduğunu söyleyip 'Asla ağzıma sürmem' diyor...
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İçi kadayıf ve akışkan antep fıstığı ezmesiyle dolu bir çikolata tadıp mest olan kişilerle son günlerde sosyal medya hesabınızdan muhakkak karşılaşmışsınızdır.
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‘Dubai Çikolatası’ adı verilen bu çikolata TikTok’ta bir kullanıcının denemesiyle dünyada viral oldu. Çok kısa bir süre öncesine kadar Türkiye’de satışı olmayan bu çikolatayı pek çok kişi evinde denedi.
Markalar gelen taleplere dayanamayıp bir anda Dubai çikolatası çıkarmaya başladı. Hepimizin bildiği pek çok markanın Dubai çikolataları şimdi marketlerde yer alıyor.
Ancak haftalardır viral olan bu çikolata akımı son bulacak gibi değil… X’te (Twitter) kullanıcıları da bu akıma sessiz kalmadı. Kimisi rüyalarına girdiğini söyledi kimisi de popüler kültürün ortaya çıkardığı Dubai çikolatasına sitem etti…
İşte Dubai çikolatası için yapılan yorumlar👇🏻
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Peşimizi bırakacak gibi değil...
Acının tatlı tebessümü...
Üzülme dostum! Yalnız değilsin.
"Herkesin hayatına kimse karışamaz"
Mucizeler olsun 777!
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E tabi karar senin...
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Şunu okuyana kadar böyle bir çikolatanın varlığından haberim yoktu. Sosyal medyada da hiç karşılaşmadım. Dubai'ye gittim, orada bile karşılaşmadım. Bir iki i... Devamını Gör
içindeki dolgu bir tek bana mı kötü görünüyor...
Mücvere benzettim ben.
Seyrederken bile midem bulandı, şekerim yükseldi. Midesine saygısı olan adam şunu yemez.