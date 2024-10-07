Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kimi Görmekten Bıktı Kiminin Rüyasına Giriyor: Sosyal Medyayı Ele Geçiren Dubai Çikolatası Kriz Çıkardı

Kimi Görmekten Bıktı Kiminin Rüyasına Giriyor: Sosyal Medyayı Ele Geçiren Dubai Çikolatası Kriz Çıkardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
07.10.2024 - 15:11

TikTok, Instagram, TwitterDubai çikolatası adeta sosyal medyayı ele geçirdi. Hangi platforma girsek Dubai çikolatası deneyen bir kullanıcıyla karşılaşıyoruz. X’te (Twitter) kullanıcıların bir kısmı Dubai çikolatası yemenin hayalini kuruyor, kimisi de popüler kültürün bir ürünü olduğunu söyleyip 'Asla ağzıma sürmem' diyor...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İçi kadayıf ve akışkan antep fıstığı ezmesiyle dolu bir çikolata tadıp mest olan kişilerle son günlerde sosyal medya hesabınızdan muhakkak karşılaşmışsınızdır.

İçi kadayıf ve akışkan antep fıstığı ezmesiyle dolu bir çikolata tadıp mest olan kişilerle son günlerde sosyal medya hesabınızdan muhakkak karşılaşmışsınızdır.

‘Dubai Çikolatası’ adı verilen bu çikolata TikTok’ta bir kullanıcının denemesiyle dünyada viral oldu. Çok kısa bir süre öncesine kadar Türkiye’de satışı olmayan bu çikolatayı pek çok kişi evinde denedi.

‘Dubai Çikolatası’ adı verilen bu çikolata TikTok’ta bir kullanıcının denemesiyle dünyada viral oldu. Çok kısa bir süre öncesine kadar Türkiye’de satışı olmayan bu çikolatayı pek çok kişi evinde denedi.

Markalar gelen taleplere dayanamayıp bir anda Dubai çikolatası çıkarmaya başladı. Hepimizin bildiği pek çok markanın Dubai çikolataları şimdi marketlerde yer alıyor.

Markalar gelen taleplere dayanamayıp bir anda Dubai çikolatası çıkarmaya başladı. Hepimizin bildiği pek çok markanın Dubai çikolataları şimdi marketlerde yer alıyor.

Ancak haftalardır viral olan bu çikolata akımı son bulacak gibi değil… X’te (Twitter) kullanıcıları da bu akıma sessiz kalmadı. Kimisi rüyalarına girdiğini söyledi kimisi de popüler kültürün ortaya çıkardığı Dubai çikolatasına sitem etti…

Ancak haftalardır viral olan bu çikolata akımı son bulacak gibi değil… X’te (Twitter) kullanıcıları da bu akıma sessiz kalmadı. Kimisi rüyalarına girdiğini söyledi kimisi de popüler kültürün ortaya çıkardığı Dubai çikolatasına sitem etti…

İşte Dubai çikolatası için yapılan yorumlar👇🏻

İşte Dubai çikolatası için yapılan yorumlar👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Peşimizi bırakacak gibi değil...

Peşimizi bırakacak gibi değil...
twitter.com

Acının tatlı tebessümü...

Acının tatlı tebessümü...
twitter.com

Üzülme dostum! Yalnız değilsin.

Üzülme dostum! Yalnız değilsin.
twitter.com

"Herkesin hayatına kimse karışamaz"

"Herkesin hayatına kimse karışamaz"
twitter.com

Mucizeler olsun 777!

Mucizeler olsun 777!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

E tabi karar senin...

E tabi karar senin...
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Thistle

Şunu okuyana kadar böyle bir çikolatanın varlığından haberim yoktu. Sosyal medyada da hiç karşılaşmadım. Dubai'ye gittim, orada bile karşılaşmadım. Bir iki i... Devamını Gör

Z Sebla Ünsal Doğukan

içindeki dolgu bir tek bana mı kötü görünüyor...

Bozkurt

Mücvere benzettim ben.

Cicek Topal

Seyrederken bile midem bulandı, şekerim yükseldi. Midesine saygısı olan adam şunu yemez.