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TikTok’ta 26 Milyon İzlenen Bu Ütü Yöntemi Herkesi Hipnoz Etti: "Hayatımdaki Bozuklukları da Düzeltebilir mi?"

TikTok’ta 26 Milyon İzlenen Bu Ütü Yöntemi Herkesi Hipnoz Etti: "Hayatımdaki Bozuklukları da Düzeltebilir mi?"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
07.10.2024 - 16:52

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Sosyal medya adeta dipsiz bir kuyu... Bir ütü videosunun 26 milyon izlenme alacağını hiç düşünür müydünüz? Söz konusu TikTok ise her şey mümkün. TikTok'ta @juttimran123 isimli kullanıcı yaptığı ütülerle milyonlarca izlenme alıyor. Hipnoz eden bu videoya Türk kullanıcılar da yorum yağdırdı.

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Sosyal medyada bazı videoların milyonlarca kişi tarafından izlenmesi hepimizin ağzını açık bırakıyor. O videolardan birisi de gömlek ütüleme videosu...

Sosyal medyada bazı videoların milyonlarca kişi tarafından izlenmesi hepimizin ağzını açık bırakıyor. O videolardan birisi de gömlek ütüleme videosu...

TikTok'un 'derin dünyasında' yer alan çok izlenen videolara bir yenisi daha eklendi. 'juttimran123' isimli TikTok kullanıcısı ütü dükkanını adeta sosyal medya için bir gelir kapısına çevirdi.

TikTok'un 'derin dünyasında' yer alan çok izlenen videolara bir yenisi daha eklendi. 'juttimran123' isimli TikTok kullanıcısı ütü dükkanını adeta sosyal medya için bir gelir kapısına çevirdi.

Kullanıcı, "Ütü yaptığım anları neden TikTok'a yüklemiyim ki?" diye düşünmüş olacak ki tüm ütü yaptığı anları sosyal medya hesabına yüklemeye başladı.

Kullanıcı, "Ütü yaptığım anları neden TikTok'a yüklemiyim ki?" diye düşünmüş olacak ki tüm ütü yaptığı anları sosyal medya hesabına yüklemeye başladı.

juttimran123 isimli kullanıcının ütü anları kısa sürede binlerce takipçiye sahip olmasını sağladı. Öyle ki kullanıcının bir videosu 26 milyon izlenme aldı.

juttimran123 isimli kullanıcının ütü anları kısa sürede binlerce takipçiye sahip olmasını sağladı. Öyle ki kullanıcının bir videosu 26 milyon izlenme aldı.

Ancak kullanıcının videoları hipnoz etmeyecek gibi değil...

Ancak kullanıcının videoları hipnoz etmeyecek gibi değil...
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Kağıt gibi karışmış gömlekleri bir ütü vurmasıyla saniyeler içerisinde adeta jilet haline getiren ustaya Türk kullanıcılar da yorum yağdırıyor.

Kağıt gibi karışmış gömlekleri bir ütü vurmasıyla saniyeler içerisinde adeta jilet haline getiren ustaya Türk kullanıcılar da yorum yağdırıyor.

O videoya gelen yorumlar şöyle👇🏻

O videoya gelen yorumlar şöyle👇🏻

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Hipnoz eden o ütü videosu👇🏻

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garibann

iş uzadı sanki yaa

ken bal

ütü küresel ısınma sebeplerinden biri giyin kırışık kırışık 🤣

ece talyanoğlu

ya millet mal yeminle... sanayi tipi ütüler böyle ev tipi ütüyle kıyaslanmaz zaten