TikTok’ta 26 Milyon İzlenen Bu Ütü Yöntemi Herkesi Hipnoz Etti: "Hayatımdaki Bozuklukları da Düzeltebilir mi?"

Sosyal medya adeta dipsiz bir kuyu... Bir ütü videosunun 26 milyon izlenme alacağını hiç düşünür müydünüz? Söz konusu TikTok ise her şey mümkün. TikTok'ta @juttimran123 isimli kullanıcı yaptığı ütülerle milyonlarca izlenme alıyor. Hipnoz eden bu videoya Türk kullanıcılar da yorum yağdırdı.