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Kıyafet Etiketlerindeki Ütü Sembolünün İçindeki Noktaların Meğer Bir Anlamı Varmış!

Kıyafet Etiketlerindeki Ütü Sembolünün İçindeki Noktaların Meğer Bir Anlamı Varmış!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
17.09.2024 - 14:21

Kıyafet alır almaz yaptığımız ilk işlerden birisi de neredeyse bir ferman uzunluğunda olan etiketleri sökmek oluyor. Ancak etiketlerde yer alan semboller kıyafetinize dair önemli ipuçlar veriyor. Nasıl yıkamamız, nasıl kurutmamız gerektiğine dair mesajlar içeren bu etiketlerde içinde farklı sayılarda noktalar bulunan ütü sembolüne hiç dikkat ettiniz mi?

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Kıyafetlerde bulunan etiketler kimi zaman adeta bir not defteri büyüklüğünde olması nedeniyle can sıkıcı olabiliyor... Bu nedenle kıyafet satın aldıktan sonra yaptığımız ilk işlerden biri de o etiketleri sökmek oluyor.

Kıyafetlerde bulunan etiketler kimi zaman adeta bir not defteri büyüklüğünde olması nedeniyle can sıkıcı olabiliyor... Bu nedenle kıyafet satın aldıktan sonra yaptığımız ilk işlerden biri de o etiketleri sökmek oluyor.

Ancak hem kıyafet altından belli olması nedeniyle hem de tenimize değip rahatsızlık veren bu etiketler aslında boş yere konulmuş değil...

Ancak hem kıyafet altından belli olması nedeniyle hem de tenimize değip rahatsızlık veren bu etiketler aslında boş yere konulmuş değil...

Bu küçük etiketler kıyafetlerimizi nasıl kullanacağımıza ve ömürlerini nasıl uzatabileceğimize dair pek çok ipucu içeriyor.

Bu küçük etiketler kıyafetlerimizi nasıl kullanacağımıza ve ömürlerini nasıl uzatabileceğimize dair pek çok ipucu içeriyor.

Nasıl yıkayacağımızı, nasıl kurutacağımızı ifade eden bu sembollerin en dikkat çekeni ise içinde farklı sayılarda noktalar bulunan ütü sembolü...

Nasıl yıkayacağımızı, nasıl kurutacağımızı ifade eden bu sembollerin en dikkat çekeni ise içinde farklı sayılarda noktalar bulunan ütü sembolü...

Peki içinde noktalar bulunan bu ütü sembolünün ne anlama geldiğini biliyor muydunuz?

Peki içinde noktalar bulunan bu ütü sembolünün ne anlama geldiğini biliyor muydunuz?
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Etikette yer alan ütü sembolü kıyafetin hangi ısıda ütülenmesi gerektiğini gösteriyor. Noktalar, ütünün ısısını temsil ediyor. Nokta sayıların artması ise ısı derecesinin artması gerektiğini ifade ediyor.

Etikette yer alan ütü sembolü kıyafetin hangi ısıda ütülenmesi gerektiğini gösteriyor. Noktalar, ütünün ısısını temsil ediyor. Nokta sayıların artması ise ısı derecesinin artması gerektiğini ifade ediyor.

Bu sembollere göre: 

Tek nokta: Düşük ısı / En fazla 110 derece olmalı.

İki nokta: Orta ısı / En fazla 150 derece olmalı.

Üç nokta: Yüksek ısı / En fazla 200 derece olmalı.

Noktasız ütü: Sadece ütüleme yapılabileceğini ve sıcaklık sınırı olmadığını gösterir.

Çarpı işareti: Ütüleme yapılamaz.

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