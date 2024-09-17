Kıyafet Etiketlerindeki Ütü Sembolünün İçindeki Noktaların Meğer Bir Anlamı Varmış!

Kıyafet alır almaz yaptığımız ilk işlerden birisi de neredeyse bir ferman uzunluğunda olan etiketleri sökmek oluyor. Ancak etiketlerde yer alan semboller kıyafetinize dair önemli ipuçlar veriyor. Nasıl yıkamamız, nasıl kurutmamız gerektiğine dair mesajlar içeren bu etiketlerde içinde farklı sayılarda noktalar bulunan ütü sembolüne hiç dikkat ettiniz mi?