Kıyafet Etiketlerindeki Ütü Sembolünün İçindeki Noktaların Meğer Bir Anlamı Varmış!
Kıyafet Etiketlerindeki Ütü Sembolünün İçindeki Noktaların Meğer Bir Anlamı Varmış!
Kıyafet alır almaz yaptığımız ilk işlerden birisi de neredeyse bir ferman uzunluğunda olan etiketleri sökmek oluyor. Ancak etiketlerde yer alan semboller kıyafetinize dair önemli ipuçlar veriyor. Nasıl yıkamamız, nasıl kurutmamız gerektiğine dair mesajlar içeren bu etiketlerde içinde farklı sayılarda noktalar bulunan ütü sembolüne hiç dikkat ettiniz mi?
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Kıyafetlerde bulunan etiketler kimi zaman adeta bir not defteri büyüklüğünde olması nedeniyle can sıkıcı olabiliyor... Bu nedenle kıyafet satın aldıktan sonra yaptığımız ilk işlerden biri de o etiketleri sökmek oluyor.
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Ancak hem kıyafet altından belli olması nedeniyle hem de tenimize değip rahatsızlık veren bu etiketler aslında boş yere konulmuş değil...
Bu küçük etiketler kıyafetlerimizi nasıl kullanacağımıza ve ömürlerini nasıl uzatabileceğimize dair pek çok ipucu içeriyor.
Nasıl yıkayacağımızı, nasıl kurutacağımızı ifade eden bu sembollerin en dikkat çekeni ise içinde farklı sayılarda noktalar bulunan ütü sembolü...
Peki içinde noktalar bulunan bu ütü sembolünün ne anlama geldiğini biliyor muydunuz?
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Etikette yer alan ütü sembolü kıyafetin hangi ısıda ütülenmesi gerektiğini gösteriyor. Noktalar, ütünün ısısını temsil ediyor. Nokta sayıların artması ise ısı derecesinin artması gerektiğini ifade ediyor.
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