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“Erkek Adam Tespih Sallar Sadece Zeybek Oynar” Diyen Erkeğin Düğün Sonunda Dostu Düşmanı Çatlatan Kalça Şovu

“Erkek Adam Tespih Sallar Sadece Zeybek Oynar” Diyen Erkeğin Düğün Sonunda Dostu Düşmanı Çatlatan Kalça Şovu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
09.10.2024 - 13:54

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TikTok’ta @menbattal isimli kullanıcı çektiği parodi bir videoyla gündem oldu. Videonun başında “Erkek adam g*t değil tespih sallar, zeybek oynar” sözlerini sarf eden adamın düğün sonunda yaptığı kalça şovu herkesi kahkahaya boğdu.

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Düğünlerin en korkulan tiplerinden birisi de “Ben dans etmeyi bilmem, dans etmem” diyenlerdir hiç şüphesiz… Genel de bu sözleri söyleyeni düğün sonunda pistin yıldızı olarak görürüz.

Düğünlerin en korkulan tiplerinden birisi de “Ben dans etmeyi bilmem, dans etmem” diyenlerdir hiç şüphesiz… Genel de bu sözleri söyleyeni düğün sonunda pistin yıldızı olarak görürüz.

TikTok’ta @menbattal isimli kullanıcı hem bu durumu hem de ‘ağır abileri’ tiye alarak bir video paylaştı.

TikTok’ta @menbattal isimli kullanıcı hem bu durumu hem de ‘ağır abileri’ tiye alarak bir video paylaştı.

Videonun başında “Erkek adam g*t sallamaz tespih sallar, zeybek oynar” diyen adam ters köşe yaptı.

Videonun başında “Erkek adam g*t sallamaz tespih sallar, zeybek oynar” diyen adam ters köşe yaptı.

İçinden adeta oryantalin ve çiftetellinin ustası çıkan adamın parodi videosu izleyenleri kahkahaya boğdu.

İçinden adeta oryantalin ve çiftetellinin ustası çıkan adamın parodi videosu izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kullanıcılar beklemedikleri ters köşeyle ilgili şu yorumları yaptı👇🏻

Kullanıcılar beklemedikleri ters köşeyle ilgili şu yorumları yaptı👇🏻
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İşte o video👇🏻

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