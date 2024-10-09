“Erkek Adam Tespih Sallar Sadece Zeybek Oynar” Diyen Erkeğin Düğün Sonunda Dostu Düşmanı Çatlatan Kalça Şovu

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Düğünlerin en korkulan tiplerinden birisi de “Ben dans etmeyi bilmem, dans etmem” diyenlerdir hiç şüphesiz… Genel de bu sözleri söyleyeni düğün sonunda pistin yıldızı olarak görürüz.
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TikTok’ta @menbattal isimli kullanıcı hem bu durumu hem de ‘ağır abileri’ tiye alarak bir video paylaştı.
Videonun başında “Erkek adam g*t sallamaz tespih sallar, zeybek oynar” diyen adam ters köşe yaptı.
İçinden adeta oryantalin ve çiftetellinin ustası çıkan adamın parodi videosu izleyenleri kahkahaya boğdu.
Kullanıcılar beklemedikleri ters köşeyle ilgili şu yorumları yaptı👇🏻
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İşte o video👇🏻
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