Görüş Bildir
Haberler
Video
Yemeğin Tuzunu Kaçıran Kadının Suçu Kocasına Atmak İçin Devreye Koyduğu Şapka Çıkarılacak Planı

Yemeğin Tuzunu Kaçıran Kadının Suçu Kocasına Atmak İçin Devreye Koyduğu Şapka Çıkarılacak Planı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
10.10.2024 - 13:08

İçerik Devam Ediyor

Uzun ilişkinin sırrı sevgi, saygı, sadakat mi yoksa sürekli mağdur rolü yapıp şeytani planlar mı? Twitter'da 7 milyon görüntülenme alan bu videoya göre bir yastıkta kocamanın sırrı ufacık hataların suçunu eşe atmak...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Twitter'da 7 milyon görüntülenme alan bu video adeta uzun ilişki sırrını açıklar nitelikte... Bir kadın telefonla konuşmaya dalıp bir tencere çorbaya tuzluğun yarısını yanlışlıkla boşaltıyor.

Twitter'da 7 milyon görüntülenme alan bu video adeta uzun ilişki sırrını açıklar nitelikte... Bir kadın telefonla konuşmaya dalıp bir tencere çorbaya tuzluğun yarısını yanlışlıkla boşaltıyor.

İşte tam bu noktada kadın akıl almaz planını devreye sokmak için kolları sıvıyor.

İşte tam bu noktada kadın akıl almaz planını devreye sokmak için kolları sıvıyor.

"Hata mı yaptın? Bozuntuya verme ve ufacık hatanı hemen kocanın üzerine at!"

"Hata mı yaptın? Bozuntuya verme ve ufacık hatanı hemen kocanın üzerine at!"

Twitter'da @adrenalinlen isimli kullanıcının paylaştığı videoya göre o kadar emek vererek yaptığı çorbanın kendi hatasıyla çöp olmasını kabullenmek istemeyen kadın çareyi suçu eşine atmakta buluyor...

Kadın, tuzun kapağını gevşeterek eşinden çorbaya tuz atmasını rica ediyor. Yardım eden eş ise tuzu çorbaya boca edince ortada artık içilecek bir çorba kalmıyor. Kadının sinirlenme anı ise Oscar'a aday olabilir...

Kadın, tuzun kapağını gevşeterek eşinden çorbaya tuz atmasını rica ediyor. Yardım eden eş ise tuzu çorbaya boca edince ortada artık içilecek bir çorba kalmıyor. Kadının sinirlenme anı ise Oscar'a aday olabilir...

Siz olsanız ne yapardınız?👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şapka çıkartılacak bu plana gelen yorumlardan bazıları şöyle👇🏻

Şapka çıkartılacak bu plana gelen yorumlardan bazıları şöyle👇🏻
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın