Yemeğin Tuzunu Kaçıran Kadının Suçu Kocasına Atmak İçin Devreye Koyduğu Şapka Çıkarılacak Planı

Uzun ilişkinin sırrı sevgi, saygı, sadakat mi yoksa sürekli mağdur rolü yapıp şeytani planlar mı? Twitter'da 7 milyon görüntülenme alan bu videoya göre bir yastıkta kocamanın sırrı ufacık hataların suçunu eşe atmak...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Twitter'da 7 milyon görüntülenme alan bu video adeta uzun ilişki sırrını açıklar nitelikte... Bir kadın telefonla konuşmaya dalıp bir tencere çorbaya tuzluğun yarısını yanlışlıkla boşaltıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte tam bu noktada kadın akıl almaz planını devreye sokmak için kolları sıvıyor.
"Hata mı yaptın? Bozuntuya verme ve ufacık hatanı hemen kocanın üzerine at!"
Kadın, tuzun kapağını gevşeterek eşinden çorbaya tuz atmasını rica ediyor. Yardım eden eş ise tuzu çorbaya boca edince ortada artık içilecek bir çorba kalmıyor. Kadının sinirlenme anı ise Oscar'a aday olabilir...
Siz olsanız ne yapardınız?👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şapka çıkartılacak bu plana gelen yorumlardan bazıları şöyle👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın