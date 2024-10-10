Görüş Bildir
Haberler
Video
Görünce Stres Seviyenizi Yükseltecek, Ruhunuzu Daraltacak Renk Cümbüşü Adam

Görünce Stres Seviyenizi Yükseltecek, Ruhunuzu Daraltacak Renk Cümbüşü Adam

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
10.10.2024 - 16:36

İçerik Devam Ediyor

Gün geçmiyor ki sosyal medyada farklı bir içerik karşımıza çıkmasın. TikTok'ta Sam Halaby isimli bir adam dokunduğu her yeri renk cümbüşüne çeviriyor. Evi, arabası hatta kendisi bile adeta dünyadaki tüm renkleri üzerinde taşıyor gibi. İşte görenlerin stres seviyesini yükseltip ruhunu daraltacak o paylaşımlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TikTok ve Instagram'da paylaşımları on milyonlarca izlenen Sam Halaby, aslında sosyal medya hesabından sanatını sergiliyor. 34 yaşındaki sanatçı, hayatının odak noktasına aldığı renkleri dokunduğu her noktada yaşatıyor.

TikTok ve Instagram'da paylaşımları on milyonlarca izlenen Sam Halaby, aslında sosyal medya hesabından sanatını sergiliyor. 34 yaşındaki sanatçı, hayatının odak noktasına aldığı renkleri dokunduğu her noktada yaşatıyor.

Evi, evdeki her eşyası, arabası, kıyafetleri rengarenk olan Halaby'nin paylaşımlarına baş ağrımadan bakmak kolay değil...

Evi, evdeki her eşyası, arabası, kıyafetleri rengarenk olan Halaby'nin paylaşımlarına baş ağrımadan bakmak kolay değil...

Gelin hep birlikte stres seviyesini yükselten bu eve birlikte bakalım👇🏻

Gelin hep birlikte stres seviyesini yükselten bu eve birlikte bakalım👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻

Stres artıran, kör eden işte o ev:

Sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise şöyle👇🏻

Sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise şöyle👇🏻

'Bunu izledikten sonra stres seviyem.'

"Aman Tanrım başım dönüyor!"

"Aman Tanrım başım dönüyor!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Teşekkürler Tanrım su renksiz."

"Teşekkürler Tanrım su renksiz."

"Hemen başımı ağrıttı."

"Hemen başımı ağrıttı."

"Bunu izlerken kabusumda sıkışmış gibi hissediyorum."

"Bunu izlerken kabusumda sıkışmış gibi hissediyorum."

"İşte cehennem böyle görünüyor."

"İşte cehennem böyle görünüyor."

"Gözlerim..."

"Gözlerim..."

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın