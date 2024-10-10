Görünce Stres Seviyenizi Yükseltecek, Ruhunuzu Daraltacak Renk Cümbüşü Adam

Gün geçmiyor ki sosyal medyada farklı bir içerik karşımıza çıkmasın. TikTok'ta Sam Halaby isimli bir adam dokunduğu her yeri renk cümbüşüne çeviriyor. Evi, arabası hatta kendisi bile adeta dünyadaki tüm renkleri üzerinde taşıyor gibi. İşte görenlerin stres seviyesini yükseltip ruhunu daraltacak o paylaşımlar.