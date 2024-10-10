Görünce Stres Seviyenizi Yükseltecek, Ruhunuzu Daraltacak Renk Cümbüşü Adam

Gün geçmiyor ki sosyal medyada farklı bir içerik karşımıza çıkmasın. TikTok'ta Sam Halaby isimli bir adam dokunduğu her yeri renk cümbüşüne çeviriyor. Evi, arabası hatta kendisi bile adeta dünyadaki tüm renkleri üzerinde taşıyor gibi. İşte görenlerin stres seviyesini yükseltip ruhunu daraltacak o paylaşımlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok ve Instagram'da paylaşımları on milyonlarca izlenen Sam Halaby, aslında sosyal medya hesabından sanatını sergiliyor. 34 yaşındaki sanatçı, hayatının odak noktasına aldığı renkleri dokunduğu her noktada yaşatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evi, evdeki her eşyası, arabası, kıyafetleri rengarenk olan Halaby'nin paylaşımlarına baş ağrımadan bakmak kolay değil...
Gelin hep birlikte stres seviyesini yükselten bu eve birlikte bakalım👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Stres artıran, kör eden işte o ev:
Sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise şöyle👇🏻
"Aman Tanrım başım dönüyor!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Teşekkürler Tanrım su renksiz."
"Hemen başımı ağrıttı."
"Bunu izlerken kabusumda sıkışmış gibi hissediyorum."
"İşte cehennem böyle görünüyor."
"Gözlerim..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın