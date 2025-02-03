Piyasalarda Deprem: Dolar 36 TL’yi Aştı, Bitcoin Çakıldı, Gram Altın Rekor Tazeledi
Piyasalarda Deprem: Dolar 36 TL’yi Aştı, Bitcoin Çakıldı, Gram Altın Rekor Tazeledi
Piyasalar 3 Şubat Pazartesi gününü adeta depremle karşıladı. Borsa İstanbul güne sert düşüşle başlarken dolar, kripto para, altın piyasasında yeni rakamlar geldi. Dolar 36 lirayı görerek kırdı. Doların rekoru gram altını da vurdu. Gram altın da tarihi rekorunu tazeledi. Gram altın 1,25 değer kazanarak 3 bin 256 TL’ye yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e dair gümrük emirleri ise kripto para piyasasında tsunami etkisi yarattı. 20 Ocak’ta 109 bin 350 doları gören Bitcoin, yüzde 16 düşüş yaşayarak 93 bin 768 doları gördü.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına dair aldığı yeni kararlar piyasalarda depreme neden oldu. Altın, dolar, Bitcoin yeni rekorları gördü.
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Gram tarihi zirvesini gördü: Gram altın kaç TL?
Bitcoin, rekorunun yüzde 16 gerisine düştü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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