Piyasalarda Deprem: Dolar 36 TL’yi Aştı, Bitcoin Çakıldı, Gram Altın Rekor Tazeledi

Piyasalar 3 Şubat Pazartesi gününü adeta depremle karşıladı. Borsa İstanbul güne sert düşüşle başlarken dolar, kripto para, altın piyasasında yeni rakamlar geldi. Dolar 36 lirayı görerek kırdı. Doların rekoru gram altını da vurdu. Gram altın da tarihi rekorunu tazeledi. Gram altın 1,25 değer kazanarak 3 bin 256 TL’ye yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e dair gümrük emirleri ise kripto para piyasasında tsunami etkisi yarattı. 20 Ocak’ta 109 bin 350 doları gören Bitcoin, yüzde 16 düşüş yaşayarak 93 bin 768 doları gördü.