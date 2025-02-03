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Piyasalarda Deprem: Dolar 36 TL’yi Aştı, Bitcoin Çakıldı, Gram Altın Rekor Tazeledi

Piyasalarda Deprem: Dolar 36 TL’yi Aştı, Bitcoin Çakıldı, Gram Altın Rekor Tazeledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.02.2025 - 17:36

Piyasalar 3 Şubat Pazartesi gününü adeta depremle karşıladı. Borsa İstanbul güne sert düşüşle başlarken dolar, kripto para, altın piyasasında yeni rakamlar geldi. Dolar 36 lirayı görerek kırdı. Doların rekoru gram altını da vurdu. Gram altın da tarihi rekorunu tazeledi. Gram altın 1,25 değer kazanarak 3 bin 256 TL’ye yükseldi. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e dair gümrük emirleri ise kripto para piyasasında tsunami etkisi yarattı. 20 Ocak’ta 109 bin 350 doları gören Bitcoin, yüzde 16 düşüş yaşayarak 93 bin 768 doları gördü.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına dair aldığı yeni kararlar piyasalarda depreme neden oldu. Altın, dolar, Bitcoin yeni rekorları gördü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına dair aldığı yeni kararlar piyasalarda depreme neden oldu. Altın, dolar, Bitcoin yeni rekorları gördü.

Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi getiren kararı imzaladı.

Dolar/TL ne kadar oldu?

Dolar/TL ne kadar oldu?

Dolar/TL 3 Şubat Pazartesi günü 36,0015 liraya ulaşarak zirveyi gördü. Euro ise 36,93 seviyesinden işlem gördü. 

(Grafik Hürriyet Bigpara'dan alınmıştır.)

Gram tarihi zirvesini gördü: Gram altın kaç TL?

Gram tarihi zirvesini gördü: Gram altın kaç TL?

ABD Başkanı’nın kararlarıyla başlayan ticaret gerilimine ilk negatif tepki ons altından geldi. Ons Altın yüzde 0.36 artışla 2 bin 809 doları gördü.

Gram altın ise 3 bin 256 TL’yi görerek rekor tazeledi.

Bitcoin, rekorunun yüzde 16 gerisine düştü.

Bitcoin, rekorunun yüzde 16 gerisine düştü.

Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin için gümrük vergileri emri Bitcoin’i de etkiledi. 20 Ocak’ta 109 bin 350 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıra Bitcoin, yüzde 16 geriledi. 

Trump’ın kararının ardından Bitcoin 93 bin 768 doları gördü.

Sosyal medyada piyasalardaki depreme dair yorumlar da geldi:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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