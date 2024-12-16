Dünyanın En Büyük Kripto Para Birimi Bitcoin Gece Yarısı Tarihin En Yüksek Seviyesine Ulaştı
Dünyanın En Büyük Kripto Para Birimi Bitcoin Gece Yarısı Tarihin En Yüksek Seviyesine Ulaştı
Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, ABD seçimlerinde Donald Trump'ın sandıktan zaferle çıkmasının ardından rekorlara doymuyor. 5 Kasım'dan bu yana dalgalı seyreden Bitcoin, geçen günlerde sert bir düşüş yaşamıştı. Ancak kripto para, kısa sürede kendisini toparladı ve gece yarısı tüm zamanların rekorunu kırarak yatırımcısının yüzünü güldürmedi, adeta kahkaha attırdı. Bitcoin 106 bin doları aşarak en yüksek seviyesini gördü. Uzmanların ise Bitcoin için 2025 tahmini ağızları açık bıraktı: 'Bitcoin 150 bin doların üzerine çıkabilir.'
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ABD seçimlerinin en büyük kazananı, dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin oldu. 5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerinde Donald Trump'ın sandıktan zaferle ayrılması, hiç şüphesiz en çok Bitcoin'e yaradı.
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5 Kasım 2024 ABD seçimlerinden bu yana rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, gece yarısı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 106 bin doları aşan Bitcoin, yeni bir rekora imza attı.
150 bin doların üzerine çıkabilir.
Öte yandan şimdi gözler Fed’in açıklayacağı faiz oranlarında. Bu hafta faiz oranlarının düşmesi beklenirken Bitcoin’in nasıl tepki vereceği merak konusu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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