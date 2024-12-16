Dünyanın En Büyük Kripto Para Birimi Bitcoin Gece Yarısı Tarihin En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, ABD seçimlerinde Donald Trump'ın sandıktan zaferle çıkmasının ardından rekorlara doymuyor. 5 Kasım'dan bu yana dalgalı seyreden Bitcoin, geçen günlerde sert bir düşüş yaşamıştı. Ancak kripto para, kısa sürede kendisini toparladı ve gece yarısı tüm zamanların rekorunu kırarak yatırımcısının yüzünü güldürmedi, adeta kahkaha attırdı. Bitcoin 106 bin doları aşarak en yüksek seviyesini gördü. Uzmanların ise Bitcoin için 2025 tahmini ağızları açık bıraktı: 'Bitcoin 150 bin doların üzerine çıkabilir.'