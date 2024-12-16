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Dünyanın En Büyük Kripto Para Birimi Bitcoin Gece Yarısı Tarihin En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Dünyanın En Büyük Kripto Para Birimi Bitcoin Gece Yarısı Tarihin En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.12.2024 - 11:07

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, ABD seçimlerinde Donald Trump'ın sandıktan zaferle çıkmasının ardından rekorlara doymuyor. 5 Kasım'dan bu yana dalgalı seyreden Bitcoin, geçen günlerde sert bir düşüş yaşamıştı. Ancak kripto para, kısa sürede kendisini toparladı ve gece yarısı tüm zamanların rekorunu kırarak yatırımcısının yüzünü güldürmedi, adeta kahkaha attırdı. Bitcoin 106 bin doları aşarak en yüksek seviyesini gördü. Uzmanların ise Bitcoin için 2025 tahmini ağızları açık bıraktı: 'Bitcoin 150 bin doların üzerine çıkabilir.'

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ABD seçimlerinin en büyük kazananı, dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin oldu. 5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerinde Donald Trump'ın sandıktan zaferle ayrılması, hiç şüphesiz en çok Bitcoin'e yaradı.

ABD seçimlerinin en büyük kazananı, dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin oldu. 5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerinde Donald Trump'ın sandıktan zaferle ayrılması, hiç şüphesiz en çok Bitcoin'e yaradı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası boyunca kripto para uygulamalarına öncelik vereceğini ifade ediyordu. Trump'ın bu açıklamaları ve seçimden galip çıkması Bitcoin'de hareketliliğe neden oldu.

Trump, kripto paralarla ilgili yaptığı son açıklamada, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için ABD'nin stratejik petrol rezervine benzer bir ulusal stok oluşturmayı düşündüğünü belirtti.

5 Kasım 2024 ABD seçimlerinden bu yana rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, gece yarısı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 106 bin doları aşan Bitcoin, yeni bir rekora imza attı.

5 Kasım 2024 ABD seçimlerinden bu yana rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, gece yarısı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 106 bin doları aşan Bitcoin, yeni bir rekora imza attı.

Bitcoin, ABD başkanlık seçimlerinden bu yana yüzde 50 ve yıl genelinde yüzde 145 artış gösterdi.

150 bin doların üzerine çıkabilir.

150 bin doların üzerine çıkabilir.

XM.com'dan Peter McGuire, Bitcoin'in 2025 durumu için şaşırtıcı bir tahminde bulundu. McGuire'ye göre Bitcoin önümüzdeki sene ortalarında 150 bin doların üstüne çıkabilir.

Öte yandan şimdi gözler Fed’in açıklayacağı faiz oranlarında. Bu hafta faiz oranlarının düşmesi beklenirken Bitcoin’in nasıl tepki vereceği merak konusu.

Öte yandan şimdi gözler Fed’in açıklayacağı faiz oranlarında. Bu hafta faiz oranlarının düşmesi beklenirken Bitcoin’in nasıl tepki vereceği merak konusu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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