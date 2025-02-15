Erik Çeyrek Altına Fark Attı: Çeyrek Altın 5 Bin Lirayken Eriğin Kilosu 8 Bin TL’den Satıldı
Erik Çeyrek Altına Fark Attı: Çeyrek Altın 5 Bin Lirayken Eriğin Kilosu 8 Bin TL’den Satıldı
Mersin’in Mut ilçesinde sezonun ilk erik hasadı yapıldı. İlk hasat olması nedeniyle eriğin fiyatı şoke etti. Erik çeyrek altına resmen fark attı. Kilosu 8 bin liradan alıcı bulan erik paketlere 9’ar adet konuldu. İlk hasat erikler İstanbul’a gönderildi. Öte yandan çeyrek altının fiyatı ise 5 bin 564 TL.
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Erik mi çeyrek altın mı diye sorsak şaşıracağınızı biliyoruz. Ancak bence hiç şaşırmayın. Çünkü erik, çeyrek altına fark attı; fiyatıyla uçuşa geçti.
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Mersin'in Mut ilçesinde sezonun ilk erik hasadı yapıldı. Eriğin kilosu 8 bin TL'den alıcı buldu. Çeyrek altının fiyatı ise 5 bin 564 TL.
Sezonun ilk erikleri çiftçiler tarafından sayıyla pakete konuldu. Paketlere 9’ar adet konulan 24 erik İstanbul’a gönderildi.
Sezonun ilk hasadının yapıldığı seranın sahibi Mustafa Yılmaz, erken üretimi sadece kendisi yaptığı için talebe yetişemedini anlattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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