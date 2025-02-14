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Bir İçerik Üreticisi Meclis’te Yedikleri Öğle Yemeğinin Fiyatlarını Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Meclis’te Yedikleri Öğle Yemeğinin Fiyatlarını Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.02.2025 - 13:31

İçerik Devam Ediyor

@bsrngrlk adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın Meclis’te yediği bir öğle yemeğinin fiyatlarını paylaşmasıyla sosyal medyada gündeme geldi. Artık restoranlarda, kafelerde yemek yiyebilmek bütçeyi zorluyor. İzleyiciler de bu sebeple Meclis’teki fiyatlara dikkat çekti.

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Masada; çorba, ana yemek, tatlı, salata gibi çeşitler yer alıyordu.

Masada; çorba, ana yemek, tatlı, salata gibi çeşitler yer alıyordu.

Ve tüm bunlar aşağıdaki fişte gördüğünüz gibi 1082 TL tutmuştu.

Ve tüm bunlar aşağıdaki fişte gördüğünüz gibi 1082 TL tutmuştu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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