Bir İçerik Üreticisi Meclis’te Yedikleri Öğle Yemeğinin Fiyatlarını Paylaştı

@bsrngrlk adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın Meclis’te yediği bir öğle yemeğinin fiyatlarını paylaşmasıyla sosyal medyada gündeme geldi. Artık restoranlarda, kafelerde yemek yiyebilmek bütçeyi zorluyor. İzleyiciler de bu sebeple Meclis’teki fiyatlara dikkat çekti.
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Masada; çorba, ana yemek, tatlı, salata gibi çeşitler yer alıyordu.
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Ve tüm bunlar aşağıdaki fişte gördüğünüz gibi 1082 TL tutmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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