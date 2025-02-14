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Koltuk Değneği ile Sakat Numarası Yapan Dilenci Zabıtaları Görünce Koşa Koşa Kaçtı

Koltuk Değneği ile Sakat Numarası Yapan Dilenci Zabıtaları Görünce Koşa Koşa Kaçtı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.02.2025 - 11:36

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde ilginç bir olay güvenlik kameralarına yansıdı. Dilencilik yapan bir adam koltuk değneği ile yürümekte zorlanıyormuş gibi numara yaparak vatandaşların dikkatini çekmek istiyordu. Ancak planlamadığı bir olayla karşı karşıya geldi. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA

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Koltuk değneği ile sakat numarası yapan adam zabıta ekiplerini görünce koşarak kaçmaya başladı.

Koltuk değneği ile sakat numarası yapan adam zabıta ekiplerini görünce koşarak kaçmaya başladı.

Ekipler tarafından yakalanan adama Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası kesildi.

Ekipler tarafından yakalanan adama Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası kesildi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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