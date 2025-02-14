Koltuk Değneği ile Sakat Numarası Yapan Dilenci Zabıtaları Görünce Koşa Koşa Kaçtı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ilginç bir olay güvenlik kameralarına yansıdı. Dilencilik yapan bir adam koltuk değneği ile yürümekte zorlanıyormuş gibi numara yaparak vatandaşların dikkatini çekmek istiyordu. Ancak planlamadığı bir olayla karşı karşıya geldi. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA