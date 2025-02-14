Arkadaşını Öpecekken Yanlışlıkla Başkasını Öpen Genç Kadın Kaosa Sebep Oldu

Konserde eğlenen iki kız arkadaş, müziğin ritmine kapılmışken bir anda kendilerini kaos dolu bir ortamda buldular. Genç kadın kız arkadaşını öpmek istemişti ancak o an şaşırınca yanlışlıkla önündeki kadını öpmüş oldu. Ardından yaşananlar ise tüm keyifleri kaçırdı. Gelin detaylara geçelim.
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Yanlışlıkla tanımadığı kadını öpen genç, küfürle birlikte sert bir uyarı aldı.
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Kimileri tepki gösteren kadına hak verirken kimileri ise abarttığını düşündü. Sizin yorumunuzu da merakla bekliyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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