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Eşine Sorduğu Sorularla Nelere İzni Olup Olmadığını Test Etti: “Erkek Arkadaşlarımla Tatile Gidebilir miyim?”

Eşine Sorduğu Sorularla Nelere İzni Olup Olmadığını Test Etti: “Erkek Arkadaşlarımla Tatile Gidebilir miyim?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.02.2025 - 14:51

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@anyakurtini adlı sosyal medya hesaplarından içerikler üreten bir kadın, Tufan adlı eşiyle yaptığı paylaşımlarıyla sık sık viral oluyor. Şimdiyse “izin var mı” konseptli bir video yayınladı. Videoda eşine yönelttiği sorularla nelere izin verip vermeyeceğini test etmek istemişti. Gelin detaylara geçelim.

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İlişkilerde sağlıklı bir birliktelik için kimi çiftler dengeyi birbirlerine müdahale etmemekten yana kurarken kimi çiftlerse etkileşim halinde hareket etmekten yana kuruyor.

İlişkilerde sağlıklı bir birliktelik için kimi çiftler dengeyi birbirlerine müdahale etmemekten yana kurarken kimi çiftlerse etkileşim halinde hareket etmekten yana kuruyor.

Anya ve Tufan adlı çift de birbirlerine fikrilerini sorarak hareket etmekten yana bir iletişim paylaşmaktaydı. Anya adlı kadın bunu videosuyla göstermişti.

Anya ve Tufan adlı çift de birbirlerine fikrilerini sorarak hareket etmekten yana bir iletişim paylaşmaktaydı. Anya adlı kadın bunu videosuyla göstermişti.

Bakalım sorular karşısında sizler neler düşüneceksiniz?

İşte tüm detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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