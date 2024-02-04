İzleyeni Kara Kara Düşüncelere Daldıran 'Saltburn' Filminin Yıldızı Barry Keoghan'ın Rol Aldığı Filmler

IMDb: 6.8

Rural İrlanda'nın karanlık yüzünde, eski bir boksör olan Douglas 'Arm' Armstrong, uyuşturucu satan Devers ailesi için korkulan bir infazcı haline gelmiştir. Acımasız işverenleri ondan ilk kez öldürmesini istediğinde, bağlılıkları bu güçlü gerilimde Barry Keoghan (Dunkirk) ve Ned Dennehy ('Peaky Blinders') ile birlikte test edilir. İrlanda'nın kırsal kesiminde yaşayan eski boksör Douglas 'Arm' Armstrong, uyuşturucu kaçakçısı olan Devers ailesi için çalışmaya başlar. Ancak işverenlerinin beklenmedik isteği Arm'ın hayatını sorgulamasına neden olur. Aile Douglas'dan birini öldürmesini ister. Bu durum, Douglas ve aile arasındaki sadakatin sınanmasına neden olur.