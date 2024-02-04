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İzleyeni Kara Kara Düşüncelere Daldıran 'Saltburn' Filminin Yıldızı Barry Keoghan'ın Rol Aldığı Filmler

İzleyeni Kara Kara Düşüncelere Daldıran 'Saltburn' Filminin Yıldızı Barry Keoghan'ın Rol Aldığı Filmler

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 20:01

Barry Keoghan'ı 'Saltburn' filmiyle ön planda görmeye başlasak da, son birkaç yılda, Keoghan 'The Banshees of Inisherin,' 'Eternals' ve 'The Killing of a Sacred Deer' gibi birçok büyük filmde dikkat çeken performanslar sergiledi. Ancak pek nadiren başroldeydi. ''Saltburn'un başarısı, Keoghan'ı Hollywood'un yeni takıntısı haline getirdi. 31 yaşındaki aktörün filmlerini sizin için IMDb puanlarına göre sıraladık. İşte o liste 🎞️👇

Kaynak: https://www.businessinsider.com/barry...
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15. Stay (2013)

15. Stay (2013)

IMDb: 5.6

'Stay' adlı film, genç kadın Abby'nin eski profesörü Dermot'a duyduğu aşkı konu alır. İkili, İrlanda'da yaşasa da köy halkının onayını kazanamaz. Abby'nin hamile kalmasıyla çift arasında sorunlar başlar ve Dermot'un baba olma isteğinin olmaması ortaya çıkar. Abby, hamilelik haberini duyurduktan sonra Montreal'e döner, bu sırada Dermot içkiye sığınır. İkisinin geçmişindeki karanlık sırlar açığa çıkarak, her iki karakter de kimliklerini ve hayatlarındaki yollarını bulmak zorunda kalır. Keoghan bu filmde, yakındaki köyden bir çocuk olan Sean Meehan'ı canlandırıyor.

14. Trespass Against Us (2016)

14. Trespass Against Us (2016)

IMDb: 5.8

Gloucestershire'ın kenarında yaşayan üç nesil suçlu aile Cutlers, polisi atlatıp bir sonraki soygunu planlar. Chad, ailenin en büyük oğlu, suçsuz bir yaşam isteği ve babasına olan saygısızlık arasında bocalar. Colby, özel bir sanat koleksiyonunu hedef alan bir plan yapar ve Chad'in karar vermesi gerektiğini vurgular. Chad, cesaretini toplayıp kendi yolunu mu çizer, yoksa aileyi terk mi eder? Sonuçta Chad'in tek bir ailesi vardır. Keoghan bu filmde, çetenin bir üyesi olan Windows'u canlandırıyor.

13. Mammal (2016)

13. Mammal (2016)

IMDb: 6.1

Film, oğlunu kaybeden ve aşık gibi göründüğü ama geçmişte yaşlı bir adamla takılıp kaldığı için bunun farkında olmayan Margaret'ın evsiz bir gençle alışılmışın dışında bir ilişki geliştirdiği etkileyici hikayesini konu alıyor. Geçici güvenleri, gencin şiddetli bir çeteye dahil olması ve eski kocasının kederli yasının tırmanmasıyla tehdit ediliyor. Keoghan bu filmde, evsiz bir genci canlandırıyor.

12. Traders (2015)

12. Traders (2015)

IMDb: 6.2

Harry işini kaybettikten sonra tehlikeli bir entrikaya çekilir. Arkadaşı Vernon, gizli bir dövüş kulübü kurar; yarışmacılar tüm varlıklarını satar ve birbirlerinin paraları için ölümüne dövüşürler. Keoghan, filmde küçük bir karakter olan Ken'i canlandırıyor.

11. Eternals (2021)

11. Eternals (2021)

IMDb: 6.3

'Avengers: End Game (2019)'in olaylarının ardından, beklenmeyen bir trajedi, binlerce yıldır gizlice Dünya'da yaşayan eski uzaylılar olan Eternallar'ı gölgeden çıkarmaya zorlar. Bu kez, insanlığın en eski düşmanı olan Deviant'lara karşı bir araya gelmeleri gerekecektir. Keoghan bu filmde, zihin kontrolü yeteneğine sahip bir Eternal olan Druig'ı canlandırıyor.

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10. The Green Knight (2021)

10. The Green Knight (2021)

IMDb: 6.6

Zamanın ötesindeki Arthur efsanesine dayanan epik bir fantastik macera olan 'The Green Knight', Kral Arthur'un düşüncesiz ve dik başlı yeğeni Sir Gawain'in (Dev Patel) hikayesini anlatıyor. Gawain, cesur bir göreve çıkarak adını duyuran Zümrüt Cüppeli Yeşil Şövalye ile yüzleşmeye karar verir. Dev Patel'in canlandırdığı Gawain, hayaletler, devler, hırsızlar ve entrikacılarla baş etmek zorunda kalır. Bu, karakterini tanımlama ve ailesi ile krallığı gözünde değerini kanıtlama yolunda derinleşen bir yolculuğa dönüşür. 'The Green Knight', Yuvarlak Masa Şövalyeleri'nin klasik bir hikayesine yönetmen David Lowery'nin taze ve cesur bakış açısıyla geliyor.

9. Black '47 (2018)

9. Black '47 (2018)

IMDb: 6.8

'Black '47' Büyük Açlık döneminde İrlanda'da geçen bir dönem dramasıdır. Filmin hikayesinde Martin Feeney, ailesine dönmek için İngiliz Ordusu'ndaki görevini terk eder. Açlık tarafından yıkılmış evini görmek, Feeney'yi dehşete düşürür ancak yardım edemeden önce yetkililer onun peşine düşer. Keoghan, Feeney'yi bulmada yardımcı olan İngiliz askeri Hobson'ı canlandırıyor.

8. Calm with Horses (2019)

8. Calm with Horses (2019)

IMDb: 6.8

Rural İrlanda'nın karanlık yüzünde, eski bir boksör olan Douglas 'Arm' Armstrong, uyuşturucu satan Devers ailesi için korkulan bir infazcı haline gelmiştir. Acımasız işverenleri ondan ilk kez öldürmesini istediğinde, bağlılıkları bu güçlü gerilimde Barry Keoghan (Dunkirk) ve Ned Dennehy ('Peaky Blinders') ile birlikte test edilir. İrlanda'nın kırsal kesiminde yaşayan eski boksör Douglas 'Arm' Armstrong, uyuşturucu kaçakçısı olan Devers ailesi için çalışmaya başlar. Ancak işverenlerinin beklenmedik isteği Arm'ın hayatını sorgulamasına neden olur. Aile Douglas'dan birini öldürmesini ister. Bu durum, Douglas ve aile arasındaki sadakatin sınanmasına neden olur.

7. The Killing of a Sacred Deer (2017)

7. The Killing of a Sacred Deer (2017)

IMDb: 7

16 yaşındaki Martin'in babası ameliyat masasında ölünce, onunla kalp cerrahı Dr. Steven Murphy arasında güçlü bir bağ oluşur. Martin, ailenin onayını kazanır, ancak gizemli bir rahatsızlık başlar. Beklenmedik bir ceza, aileyi sarsar ve masumlar acı çeker. Tüm aileyi etkileyen günahların ardından, sadece saf bir fedakarlık ruhu temizleyebilir. Ancak bu arınma için önce günahı kabul etmek gereklidir. Keoghan bu filmde, Martin'i canlandırıyor.

6. American Animals (2018)

6. American Animals (2018)

IMDb: 7

Kentucky'de geçen bu suç dramasında, dört parlak ve zengin üniversite öğrencisi, kişisel şan arayışında yanlış bir girişimde bulunarak üniversitelerinin Özel Koleksiyon Kütüphanesi'nden nadir kitapları çalmaya karar verir. Hikayeye dayanarak, film, tuhaf soyguna teşebbüs eden dört kişiyle yapılan röportajları içeriyor. Barry Keoghan, Evan Peters, Blake Jenner, Jared Abrahamson ve Ann Dowd bu filmde başrolleri paylaşıyor.

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5. Saltburn (2023)

5. Saltburn (2023)

IMDb: 7.1

'Saltburn', ayrıcalıkların ve arzunun öyküsünü konu ediniyor. Oliver, Oxford Üniversitesi'ndeki yerini bulmakta zorlanan ve fakir bir öğrencidir. Bu süreçte Oliver, kendisini büyüleyici, zengin ve aristokrat Felix'in dünyasının içine çekilmiş bulur. Felix onu eksantirik ailesinin malikanesi Saltburn'e asla unutulmayacak bir yaz için davet eder. Keoghan bu filmde, başrol olan Oliver'ı canlandırıyor.

4. 71 (2014)

4. 71 (2014)

IMDb: 7.2

Britanya Bağımsız Sinema Ödülleri'nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen Yann Demange'in son filmi '71 nefes kesen bir aksiyon sunuyor. Yönetmen, izleyicileri 1971 yılına, Belfast sokaklarına götürerek yapılan bir ayaklanmayı durdurma operasyonunda deneyimsiz asker Gary'nin birliği erken çekildiğinde kendini tek başına sokaklarda bulmasını ve hayatta kalmaya çalışmasını anlatıyor.1971 yılında Belfast'ın sokaklarında korkunç bir ayaklanmanın ardından genç bir İngiliz askeri, birlikleri tarafından kazara terk edilir. Dostu düşmandan ayıramadığı bu karmaşık ortamda, acemi asker gece boyunca hayatta kalmalı ve kendisini güvenliğe ulaştırmak için yabancı ve ölümcül bir çevrede yolunu bulmalıdır.

3. The Banshees of Inisherin (2022)

3. The Banshees of Inisherin (2022)

IMDb: 7.7

Batı İrlanda'nın uzak bir adasında geçen 'THE BANSHEES OF INISHERIN,' ömür boyu süren arkadaşlar Padraic ve Colm'u aniden Colm'un dostluğa son vermesiyle takip eder. Şaşkın Padraic, kız kardeşi Siobhan ve sorunlu genç adalı Dominic'in yardımıyla ilişkiyi düzeltmeye çalışır ve olumsuz bir yanıtı kabul etmeyi reddeder. Ancak Padraic'in tekrarlayan çabaları, eski arkadaşının kararını güçlendirir ve Colm çaresiz bir ultimatom sunduğunda olaylar hızla tırmanır, şok edici sonuçlar ortaya çıkar. Keoghan bu filmde, Domic'i canlandırıyor.

2. Dunkirk (2017)

2. Dunkirk (2017)

IMDb: 7.8

Mayıs/Haziran 1940. Dört yüz bin İngiliz ve Fransız askeri, Fransız liman kasabası Dunkirk'te sıkışıp kalmış durumda. Tek çıkış deniz yoluyla mümkün, ancak Almanlar hava üstünlüğüne sahip, İngiliz askerlerini ve gemilerini neredeyse hiç direniş olmadan bombalıyor. Durum umutsuz görünüyor ve çaresizlik içinde İngiltere, sıkışmış kuvvetleri tahliye etmeye çalışmak için zor durumda olan Donanması'na ek olarak sivil tekneler gönderiyor. Bu, o hikaye; sıkışmış kuvvetler arasında bulunan bir askerin, iki Kraliyet Hava Kuvvetleri savaş pilotunun ve tahliye filosunun bir parçası olan bir grup sivilin gözünden anlatılıyor.

1. The Batman (2022)

1. The Batman (2022)

IMDb: 7.8

Bu hikayede, Batman, sürekli olarak siyasi figürleri öldüren bir seri katili takip ediyor. Batman, katili bulmak için bir tavşan deliğine inerken, aynı zamanda Gotham'ın geçmişiyle ilgili sırları ortaya çıkarıyor. Keoghan, filmin sonunda Batman'in en büyük rakibi Joker olarak küçük bir görünüm yapıyor ancak sahne silindiği için Keoghan'ı göremedik.

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Peki siz Keoghan'ın bu filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇🏻

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