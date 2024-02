İzleyeni Kara Kara Düşüncelere Daldıran 'Saltburn' Filminin Yıldızı Barry Keoghan'ın Rol Aldığı Filmler

Barry Keoghan'ı 'Saltburn' filmiyle ön planda görmeye başlasak da, son birkaç yılda, Keoghan 'The Banshees of Inisherin,' 'Eternals' ve 'The Killing of a Sacred Deer' gibi birçok büyük filmde dikkat çeken performanslar sergiledi. Ancak pek nadiren başroldeydi. ''Saltburn'un başarısı, Keoghan'ı Hollywood'un yeni takıntısı haline getirdi. 31 yaşındaki aktörün filmlerini sizin için IMDb puanlarına göre sıraladık. İşte o liste 🎞️👇