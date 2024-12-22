TasteAtlas Dünyanın En İkonik 100 Restoranını Seçti: Türkiye'den 5 Restoran Listede!
TasteAtlas Dünyanın En İkonik 100 Restoranını Seçti: Türkiye'den 5 Restoran Listede!
Dünyanın en çok takipçiye sahip gastronomi oluşumu TasteAtlas, 2024 sonu yaklaşırken hazırladığı listelerle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde 'Dünyanın En İyi Yemekleri' ve 'Dünyanın En İyi Mutfakları' seçkisi hazırlayan TasteAtlas, bu kez 'Dünyanın En İkonik 100 Restoranı' listesini yayınladı.
Peki listede Türkiye var mı?
Evet, hem de tam 5 farklı restoranla!
Gelin detaylara bakalım.
Dünyanın yakından takip ettiği yemek platformu TasteAtlas, yayınladığı 2024 listeleriyle gündemimizden eksik olmadı.
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Dünyanın En İkonik 100 Restoranı listesinde toplam 5 farklı Türk restoranı yer aldı.
1. İmam Çağdaş - Gaziantep
2. Uludağ Kebapçısı - Bursa
3. 7 Mehmet - Antalya
4. Sultanahmet Köftecisi - İstanbul
5. Hacı Abdullah Lokantası - İstanbul
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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