onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
TasteAtlas Dünyanın En İkonik 100 Restoranını Seçti: Türkiye'den 5 Restoran Listede!

TasteAtlas Dünyanın En İkonik 100 Restoranını Seçti: Türkiye'den 5 Restoran Listede!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 15:09

Dünyanın en çok takipçiye sahip gastronomi oluşumu TasteAtlas, 2024 sonu yaklaşırken hazırladığı listelerle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde 'Dünyanın En İyi Yemekleri' ve 'Dünyanın En İyi Mutfakları' seçkisi hazırlayan TasteAtlas, bu kez 'Dünyanın En İkonik 100 Restoranı' listesini yayınladı. 

Peki listede Türkiye var mı?

Evet, hem de tam 5 farklı restoranla!

Gelin detaylara bakalım.

Dünyanın yakından takip ettiği yemek platformu TasteAtlas, yayınladığı 2024 listeleriyle gündemimizden eksik olmadı.

Dünyanın yakından takip ettiği yemek platformu TasteAtlas, yayınladığı 2024 listeleriyle gündemimizden eksik olmadı.

Dünyanın En İyi Yemeklerini, Dünyanın En İyi Mutfaklarını seçen TasteAtlas, bu kez de Dünyanın En İkonik Restoranlarını belirledi.

Dünyanın En İkonik 100 Restoranı listesinde toplam 5 farklı Türk restoranı yer aldı.

Dünyanın En İkonik 100 Restoranı listesinde toplam 5 farklı Türk restoranı yer aldı.

Gelin bakalım, bu restoranlar hangileri oldu?

1. İmam Çağdaş - Gaziantep

1. İmam Çağdaş - Gaziantep

Gaziantep, TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri' listesinde de yerini almıştı. Gaziantep lezzetlerini büyük bir özenle sunan şehrin önde gelen lezzet durağı İmam Çağdaş, Dünyanın en ikonik restoranları arasında yer aldı.

TasteAtlas'ın İmam Çağdaş'tan önerdiği lezzet Alinazik Kebap.

2. Uludağ Kebapçısı - Bursa

2. Uludağ Kebapçısı - Bursa

İskender'in yeri bir ayrı...

Bursa'nın İskender için yıllardır vazgeçemediği lezzet durağı olan Uludağ Kebapçısı, listede 29. sırada yer aldı. 

TasteAtlas'ın önerisi ise elbette İskender Kebap.

3. 7 Mehmet - Antalya

3. 7 Mehmet - Antalya

Vedat Milor'un da tavsiye listesinde yer alan, Oğlak Tandır, Bamya, Piyaz ve Kabak Tatlısı lezzetleriyle ön plana çıkan 7 Mehmet, listenin 32. sırasında yer alıyor.

TasteAtlas ise 7 Mehmet'te 'iç pilav' tavsiye ediyor!

4. Sultanahmet Köftecisi - İstanbul

4. Sultanahmet Köftecisi - İstanbul

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan tarihi Sultanahmet Köftecisi, listenin 52. sırasında.

Elbette TasteAtlas'ın önerdiği lezzet de köfte.

5. Hacı Abdullah Lokantası - İstanbul

5. Hacı Abdullah Lokantası - İstanbul

Türkiye'den bu listeye girmeyi başaran restoranların sonuncusu da Hacı Abdullah Lokantası. 

Beyoğlu'nda yer alan mekanda TasteAtlas'ın önerisi Hünkar Beğendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın