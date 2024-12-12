TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehrini Açıkladı: Listede 3 Şehrimiz Var
TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehrini Açıkladı: Listede 3 Şehrimiz Var
TasteAtlas, dünya çapında milyonlarca insan tarafından takip edilen en büyük gastronomi platformu. Dünya mutfakları üzerine çalışmalar yürüten TasteAtlas, 2024'ün enleri listelerini de yayınlandı. Kullanıcıların oy kullanabildiği enler listesinde, 'Dünyanın En İyi Mutfağı', 'Dünyanın En İyi Yemekleri' ve son olarak da 'Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri' belirlendi.
Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde, Türkiye'den de 3 şehrimiz yer aldı.
Tahminlerinizi şimdiden yapın, listemiz başlıyor!
Kaynak: TasteAtlas
Dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, 2024 yılının enlerini hazırladığı birçok listeyle belirledi.
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Dünyanın En İyi 100 Yemeği ve Dünyanın En İyi 100 Mutfağı belirlendi.
Gelelim TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesine. Listenin birinci sırasında İtalya'nın Naples şehri yer alıyor.
Türkiye'nin gözbebeği Gaziantep ise Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Listesinde 18. sırada!
UNESCO tarafından gastronomi merkezi seçilen Gaziantep'in yine UNESCO tescilli 250 civarında yemeği bulunuyor.
Gaziantep'i ise 24. sıradaki İstanbul takip ediyor.
Listede yer alan son şehrimiz ise 60. sıradaki İzmir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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