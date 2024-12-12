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TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehrini Açıkladı: Listede 3 Şehrimiz Var

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehrini Açıkladı: Listede 3 Şehrimiz Var

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 11:02

TasteAtlas, dünya çapında milyonlarca insan tarafından takip edilen en büyük gastronomi platformu. Dünya mutfakları üzerine çalışmalar yürüten TasteAtlas, 2024'ün enleri listelerini de yayınlandı. Kullanıcıların oy kullanabildiği enler listesinde, 'Dünyanın En İyi Mutfağı', 'Dünyanın En İyi Yemekleri' ve son olarak da 'Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri' belirlendi. 

Dünyanın en iyi 100 yemek şehri listesinde, Türkiye'den de 3 şehrimiz yer aldı.

Tahminlerinizi şimdiden yapın, listemiz başlıyor!

Kaynak: TasteAtlas

Dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, 2024 yılının enlerini hazırladığı birçok listeyle belirledi.

Dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, 2024 yılının enlerini hazırladığı birçok listeyle belirledi.

Bugüne kadar listelerini yakından takip ettiğimiz TasteAtlas, yıl sonu bombasını da patlattı. Zaman zaman kullanıcılar arasında tartışmalara neden olan TasteAtlas listeleri, bu kez 2024'ün enlerini belirledi.

Dünyanın En İyi 100 Yemeği ve Dünyanın En İyi 100 Mutfağı belirlendi.

Dünyanın En İyi 100 Yemeği ve Dünyanın En İyi 100 Mutfağı belirlendi.

Elbette tam bir gastronomi merkezi olan Türkiye de bu listelerde üst sıralarda yerini aldı. Fakat gönlümüz, Türkiye'nin birinci olmasından yana elbette!

Her ne kadar 7 farklı lezzetimiz bu listede yerini alsa da tam olarak tatmin olmuş sayılmayız doğrusu;

Gelelim TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesine. Listenin birinci sırasında İtalya'nın Naples şehri yer alıyor.

Gelelim TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesine. Listenin birinci sırasında İtalya'nın Naples şehri yer alıyor.

İtalya, bu listede büyük bir üstünlük kurmuş durumda. İlk 4 sırada İtalya'nın farklı şehirleri, Milano, Bologna ve Florence yer alıyor. 

Hatta 5. sırada Hindistan'ın Mumbai kenti yer alsa da 6. sırada Roma yine İtalya'ya büyük bir üstünlük kazandırmış.

Listede sırasıyla Paris, Viyana, Madrid, New York, Nice Jakarta gibi şehirler yer alıyor.

Türkiye'nin gözbebeği Gaziantep ise Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Listesinde 18. sırada!

Türkiye'nin gözbebeği Gaziantep ise Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Listesinde 18. sırada!

Gaziantep denilince aklınıza ilk olarak baklava ve fıstık geliyor olabilir. Fakat Gaziantep'in birbirinden leziz çok çeşitli yemekleri bulunuyor.

UNESCO tarafından gastronomi merkezi seçilen Gaziantep'in yine UNESCO tescilli 250 civarında yemeği bulunuyor.

UNESCO tarafından gastronomi merkezi seçilen Gaziantep'in yine UNESCO tescilli 250 civarında yemeği bulunuyor.

Bu hafta sonu Gaziantep'e yemek turuna gitmeye ne dersiniz?

Gaziantep'i ise 24. sıradaki İstanbul takip ediyor.

Gaziantep'i ise 24. sıradaki İstanbul takip ediyor.

Birçok lezzeti bir arada sunan İstanbul, bize sorarsanız bu listenin çok daha iyi yerlerinde olmayı hak ediyor.

Listede yer alan son şehrimiz ise 60. sıradaki İzmir.

Listede yer alan son şehrimiz ise 60. sıradaki İzmir.

TasteAtlas tarafından Dünyanın En İyi Kurabiyeleri arasında gösterilen bomba, kumru, kokoreç, kabak çiçeği dolması, boyoz, söğüş, şambali tatlısı, damla sakızlı kurabiye...

Siz olsanız bu listede nasıl bir sıralama yapardınız?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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