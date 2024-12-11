TasteAtlas Dünyanın En Güzel 100 Yemeğini Seçti! Dünyada Yenilecek En İyi Yemekler Arasında 7 Türk Lezzet Var!
TasteAtlas Dünyanın En Güzel 100 Yemeğini Seçti! Dünyada Yenilecek En İyi Yemekler Arasında 7 Türk Lezzet Var!
Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best/dishes
Dünya mutfakları üzerine çalışmalar yürüten en popüler uluslararası gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, 2024 yılının en iyi lezzetlerini belirledi. Kullanıcıların verdiği oylar ve yemek eleştirmenlerinin puanlarıyla belirlenen 100 lezzet arasında Türk mutfağının enleri de yer aldı. Listede Türk mutfağından 7 lezzet yer alırken, bu lezzetlerin ikisi ilk 10'a girmeyi başardı. Peki, TasteAtlas Dünya Yemek Ödülleri listesinde hangi Türk yemekleri yer aldı?
İşte, 2025'te dünyada yenilecek en iyi 100 yemek
Dünyada milyonlarca takipçisi bulunan gastronomi platformu TasteAtlas, 2024 yılının enlerini belirledi!
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1. Lechona, Kolombiya
2. Pizza Napoletana, İtalya
3. Picanha, Brezilya
4. Rechta, Cezayir
5. Phanaeng Curry, Tayland
6. Asado, Arjantin
7. Çökertme Kebabı, Türkiye
8. Rawon, Endonezya
9. Cağ Kebabı, Türkiye
10. Tibs, Etiyopya
Listede 5 vazgeçilmez Türk lezzeti daha yer alıyor: İşte Türk Mutfağının Enleri!
Listenin geri kalanını merak edenlere: TasteAtlas'tan dünyanın en lezzetli yemekleri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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