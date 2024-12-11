TasteAtlas Dünyanın En Güzel 100 Yemeğini Seçti! Dünyada Yenilecek En İyi Yemekler Arasında 7 Türk Lezzet Var!

Brezilya mutfağı ile özdeşleşse de Amerika ve İngiltere'de de bir hayli popüler olan Picanha, aynı zamanda sığırın kuyruk sokumunda bulunan kuşbaşılık bir ete verilen ad.

Listede üçüncü sırada yer alan bu enfes lezzet ise özel yetiştirilen hayvanlardan elde edilen bu steak türünün, kesiminden sunum ve pişirmesine uzanan bir kültürü kapsıyor.