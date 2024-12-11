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TasteAtlas Dünyanın En Güzel 100 Yemeğini Seçti! Dünyada Yenilecek En İyi Yemekler Arasında 7 Türk Lezzet Var!

TasteAtlas Dünyanın En Güzel 100 Yemeğini Seçti! Dünyada Yenilecek En İyi Yemekler Arasında 7 Türk Lezzet Var!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 01:16

Dünya mutfakları üzerine çalışmalar yürüten en popüler uluslararası gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, 2024 yılının en iyi lezzetlerini belirledi. Kullanıcıların verdiği oylar ve yemek eleştirmenlerinin puanlarıyla belirlenen 100 lezzet arasında Türk mutfağının enleri de yer aldı. Listede Türk mutfağından 7 lezzet yer alırken, bu lezzetlerin ikisi ilk 10'a girmeyi başardı. Peki, TasteAtlas Dünya Yemek Ödülleri listesinde hangi Türk yemekleri yer aldı? 

İşte, 2025'te dünyada yenilecek en iyi 100 yemek

Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best/dishes

Dünyada milyonlarca takipçisi bulunan gastronomi platformu TasteAtlas, 2024 yılının enlerini belirledi!

Dünyada milyonlarca takipçisi bulunan gastronomi platformu TasteAtlas, 2024 yılının enlerini belirledi!

TasteAtlas tarafından berlilenen belirlenen en lezzetli yemeklerle 2025'te dünyada yenilecek en iyi 100 yemek listesi oluşturuldu. Listede Türk mutfağından 7 geleneksel lezzet yer aldı. 

İşte, TasteAtlas'a göre 2024'ün en iyi yemekleri 👇

1. Lechona, Kolombiya

1. Lechona, Kolombiya

Kolombiya mutfağına özgü olan geleneksel Lechona, bütün domuz doldurularak yapılan bir yemektir. İçerisinde pirinç, bezelye, havuç, biber, soğan ve baharatlar bulunmaktadır.

2. Pizza Napoletana, İtalya

2. Pizza Napoletana, İtalya

İtalya'nın meşhur lezzeti Pizza Napoletana, domates ve mozarella ile yapılan Napoli kökenli bir pizzadır. Malzemeleri dahi Napoli bölgesinde üretilen bu lezzet aynı zamandan UNESCO tarafından somut olmayan kültür mirası listesine alınmıştır.

3. Picanha, Brezilya

3. Picanha, Brezilya

Brezilya mutfağı ile özdeşleşse de Amerika ve İngiltere'de de bir hayli popüler olan Picanha, aynı zamanda sığırın kuyruk sokumunda bulunan kuşbaşılık bir ete verilen ad. 

Listede üçüncü sırada yer alan bu enfes lezzet ise özel yetiştirilen hayvanlardan elde edilen bu steak türünün, kesiminden sunum ve pişirmesine uzanan bir kültürü kapsıyor.

4. Rechta, Cezayir

4. Rechta, Cezayir

Cezayir mutfağının sevilen lezzeti Rechta ise kuzu eti ya da tavukla yapılan bir erişte yemeğidir. Orta Doğu'nun geleneksel lezzetlerinden biri olan Rechta, ince erişteleri ve zengin baharatlarıyla dikkat çeker. İçerisinde zerdeçal, kişniş, kimyon ve nane gibi baharatlar yer alabilir.

5. Phanaeng Curry, Tayland

5. Phanaeng Curry, Tayland

Listenin 5. sırasındaki Phanaeng Curry ise Tayland mutfağıyla özdeşlemiş bir lezzet. Bir güveç türü olan Phanaeng Curry, genellikle dana, ördek veya tavuk etiyle yapılıyor. İçerisinde köri ezmesinden hindistan cevizi sütüne farklı ve özel lezzetler bulunuyor.

6. Asado, Arjantin

6. Asado, Arjantin

Güney Amerika ülkelerine has Asado ise özellikle Arjantin mutfağı ile özdeşleştiriliyor. Bu geleneksel lezzet Uruguay, Peru, Brezilya ve Arjantin'de de son derece popüler. Eşsiz bir barbekü tabağı olan Asado, sığır eti, domuz eti ya da tavuk etinden yapılabiliyor ve ateşte pişiyor.

7. Çökertme Kebabı, Türkiye

7. Çökertme Kebabı, Türkiye

Sırada Türk mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan Çökertme Kebabı var. Tadına doyulmayacak bu eşsiz lezzet özellikle Bodrum'a has bir kebaptır. Kibrit inceliğinde kesilerek kızartılan patateslerin üzerine ağızda dağılan dana eti, domates sosu ve sarımsaklı yoğurt koyularak servis edilen lezzetin tadı damağınızda kalacak.

8. Rawon, Endonezya

8. Rawon, Endonezya

Endonezya mutfağının geleneksel et çorbası var sırada. Rawon, 'siyah sığır çorbası' olarak da bilinir. Kraliyet ailesinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Rawon, limon yaprağı, zencefil, acı biber ve siyah fındık ile zengin tatlara sahip bir çorbadır.

9. Cağ Kebabı, Türkiye

9. Cağ Kebabı, Türkiye

Listenin 9. sırasında da Türk mutfağından tadına doyum olmayan bir lezzet yer alıyor. Erzurum'un geleneksel Cağ Kebabı, Oltu ilçesinden dünyaya açıldı. Kuzu yemeği olan Cağ kebabını lezzetlendiren, soğan, reyhan ve karabiber gibi yöresel baharatlardır. Odun ateşinin kızgın közünden 10 ila 15 yükseklikte pişirilen Cağ kebabı, döner bıçağı ile kesilir ve lavaşa sarılarak yenilir.

10. Tibs, Etiyopya

10. Tibs, Etiyopya

Listenin 10. sırasında ise Etiyopya mutfağından bir kızartma yer alıyor. Tibs, aslında sayısız denilebilecek çeşidi, acılı ve acısız türleriyle damaklarda iz bırakıyor.

Listede 5 vazgeçilmez Türk lezzeti daha yer alıyor: İşte Türk Mutfağının Enleri!

Listede 5 vazgeçilmez Türk lezzeti daha yer alıyor: İşte Türk Mutfağının Enleri!

  • 26. sırada: İskender kebap 

  • 28. sırada: Kuzu şiş

  • 47. sırada: Adana şiş

  • 51. sırada: Hünkar beğendi

  • 59. sırada: Islama köfte

Listenin geri kalanını merak edenlere: TasteAtlas'tan dünyanın en lezzetli yemekleri

Listenin geri kalanını merak edenlere: TasteAtlas'tan dünyanın en lezzetli yemekleri

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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