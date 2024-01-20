Gelmiş Geçmiş En Tehlikeli Suçluların Kaldığı, "Dünyadaki Cehennem" Olarak Bilinen Hapishane
Gelmiş Geçmiş En Tehlikeli Suçluların Kaldığı, "Dünyadaki Cehennem" Olarak Bilinen Hapishane
Kaynak: https://www.identiv.com/resources/blo...
Harry Potter serisinden Alcatraz hapishanesine hepimiz aşinayız, hani en tehlikeli büyücülerin tutulduğu hapishane. Peki bizim yaşadığımız dünyada da en tehlikeli suçluların kapatıldığı bir Alcatraz olduğunu biliyor muydunuz? Florence Supermax ''Rockies'in Alcatraz''ı olarak biliniyor ama orası için haphishane müdürü de dahil olmak üzere ''cehennemin temiz bir versiyonu'' da diyenler var. Detaylar 👇
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1994 yılında açılan ADX Florence Hapishanesi, süper maksimum veya kontrol birimi hapishanesi olarak kategorize edilmiş.
ADX Florence, diğer federal hapishanelerde yaşanan ciddi olayların ardından ortaya çıktı.
SF Gate'in haberine göre ADX Florence, tüm mahkumları neredeyse her zaman hücre hapsinde tutmak üzere özel olarak tasarlanmış tek hapishanedir.
Hücre bloklarını lobiye bağlayan bir yeraltı koridoru dışında tesisin büyük bölümü yer üstünde.
Dünya'nın en tehlikeli mahkumları kalıyor:
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Bu hapishaneyi dünyanın en güvenli binası yapan ne?
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