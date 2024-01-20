Gelmiş Geçmiş En Tehlikeli Suçluların Kaldığı, "Dünyadaki Cehennem" Olarak Bilinen Hapishane

ADX Florence Cezaevi bir bütün olarak çok sayıda hareket detektörü, kamera ve 1.400 uzaktan kumandalı çelik kapı içeriyor. Cezaevinin kontrol merkezindeki görevliler mahkumları 24 saat izliyor ve bir firar girişimi olması halinde tesisteki tüm kapıları kapatan bir 'panik butonunu' devreye sokabiliyor. Ağır silahlı görevliler tarafından devriye gezilen çevreyi basınç yastıkları ve 12 fit yüksekliğinde jiletli tel örgüler çevreliyor. Ek bir güvenlik seviyesi olarak, lazer ışınları ve saldırı köpekleri cezaevinin dış çitlerini çevreleyen alanı korumakta. Yani kaçmanın neredeyse imkansız olduğu konusunda hem fikiriz.

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