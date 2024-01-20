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Gelmiş Geçmiş En Tehlikeli Suçluların Kaldığı, "Dünyadaki Cehennem" Olarak Bilinen Hapishane

Gelmiş Geçmiş En Tehlikeli Suçluların Kaldığı, "Dünyadaki Cehennem" Olarak Bilinen Hapishane

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 10:46

Harry Potter serisinden Alcatraz hapishanesine hepimiz aşinayız, hani en tehlikeli büyücülerin tutulduğu hapishane. Peki bizim yaşadığımız dünyada da en tehlikeli suçluların kapatıldığı bir Alcatraz olduğunu biliyor muydunuz? Florence Supermax ''Rockies'in Alcatraz''ı olarak biliniyor ama orası için haphishane müdürü de dahil olmak üzere ''cehennemin temiz bir versiyonu'' da diyenler var. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.identiv.com/resources/blo...
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1994 yılında açılan ADX Florence Hapishanesi, süper maksimum veya kontrol birimi hapishanesi olarak kategorize edilmiş.

1994 yılında açılan ADX Florence Hapishanesi, süper maksimum veya kontrol birimi hapishanesi olarak kategorize edilmiş.

49 dönümlük bir arazi üzerinde yer alan ve çeşitli güvenlik derecelerine sahip farklı tesisleri içinde barındıran Florence Hapishanesi, Amerika'nın Colorado eyaletinde bulunuyor. Bu tür hapishaneler, ağır güvenlik tehdidi oluşturan mahkumları barındırmak için tasarlanmıştır.

ADX Florence, diğer federal hapishanelerde yaşanan ciddi olayların ardından ortaya çıktı.

ADX Florence, diğer federal hapishanelerde yaşanan ciddi olayların ardından ortaya çıktı.

Örneğin, 1983'te Marion ABD Cezaevi'nde, iki düzeltme görevlisinin bıçaklanarak öldürüldüğü şiddetli olaylar yaşandı. Bu acımasız mahkum saldırıları sonucunda daha yüksek güvenlik seviyeli hapishanelere olan ihtiyaç ortaya çıktı. ABD'nin en tehlikeli ve dikkat çeken suçlularından bazıları, ADX Florence'ta hapsedilmiştir.

SF Gate'in haberine göre ADX Florence, tüm mahkumları neredeyse her zaman hücre hapsinde tutmak üzere özel olarak tasarlanmış tek hapishanedir.

SF Gate'in haberine göre ADX Florence, tüm mahkumları neredeyse her zaman hücre hapsinde tutmak üzere özel olarak tasarlanmış tek hapishanedir.

Tesis yüksek düzeyde güvenlik gerektiren tehlikeli erkek mahkumları barındırıyor. Toplamda 344 mahkumun bulunduğu cezaevinin maksimum kapasitesi ise 490 mahkum. Bu tesisteki en az ilk üç yıl boyunca, mahkumların tesis içinde herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda diğer mahkumlarla temas etmelerine izin verilmemektedir. Zamanla, iyi davranışlar mahkumlara daha fazla 'dışarıda' zaman kazandırabilir ve en şanslı olanlar için daha az güvenlikli bir cezaevine potansiyel bir transfer mümkün olabilir. Dışarıda geçirilen zaman aslında 'beton çukur' veya 'boş yüzme havuzu' adı verilen tonoz tavanlı daha büyük bir hücredir.

Hücre bloklarını lobiye bağlayan bir yeraltı koridoru dışında tesisin büyük bölümü yer üstünde.

Hücre bloklarını lobiye bağlayan bir yeraltı koridoru dışında tesisin büyük bölümü yer üstünde.

Her bir üst düzey hapishane hücresinde neredeyse tamamen dökme betondan yapılmış bir masa, tabure ve yatak bulunuyor. Ayrıca tıkandığında kapanan bir tuvalet, su basmasını önlemek için zamanlayıcı ile çalışan bir duş ve potansiyel olarak tehlikeli bir musluğu olmayan bir lavabo da var. Odalarda ayrıca duvara cıvatalanmış cilalı çelik aynalar, sadece uzaktan kapatılabilen bir elektrik lambası, bir radyo ve sadece eğlence, eğitim ve dini programlar gösteren bir televizyon da mevcut. Pencereden sadece gökyüzünü ve çatıyı görebilen mahkumların kaçmasına olanak vermemek için her şey düşünülmüş. Ayrıca  cezaevinde bir yemekhane de bulunmuyor, mahkumlara yemekler infaz koruma mahkumları tarafından elden teslim ediliyor.

Dünya'nın en tehlikeli mahkumları kalıyor:

Dünya'nın en tehlikeli mahkumları kalıyor:

Cezaevinde çeşitli şiddet çetelerinin suç liderlerinin yanı sıra El Kaide gibi büyük örgütlerden yerel ve uluslararası teröristler de tutulmaktadır.  Zacarias Moussaoui 11 Eylül terör saldırıları nedeniyle sivil bir mahkemede hüküm giyen tek kişi ve cezaevinin en güvenli kısmında tecrit altında. Boston Maratonu bombalamalarından kısmen sorumlu olan Dzhokhar Tsarnaev Temmuz 2015'te bu cezaevine nakledilmiş. Unabomber Ted Kaczynski, ayakkabı bombacısı Richard Reid, Oklahoma City bombacısı suç ortağı Terry Nichols, Olimpiyat Parkı bombacısı Eric Rudolph ve Sovyet casusu Robert Hanssen gibi başka önemli suçlular da burada tutulmaktadır. Genel olarak ADX Florence, en tehlikeli suçluları en güvenli ve kaçma olanakları olmayan ortamlardan birinde barındırıyor.

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Bu hapishaneyi dünyanın en güvenli binası yapan ne?

Bu hapishaneyi dünyanın en güvenli binası yapan ne?

ADX Florence Cezaevi bir bütün olarak çok sayıda hareket detektörü, kamera ve 1.400 uzaktan kumandalı çelik kapı içeriyor. Cezaevinin kontrol merkezindeki görevliler mahkumları 24 saat izliyor ve bir firar girişimi olması halinde tesisteki tüm kapıları kapatan bir 'panik butonunu' devreye sokabiliyor. Ağır silahlı görevliler tarafından devriye gezilen çevreyi basınç yastıkları ve 12 fit yüksekliğinde jiletli tel örgüler çevreliyor. Ek bir güvenlik seviyesi olarak, lazer ışınları ve saldırı köpekleri cezaevinin dış çitlerini çevreleyen alanı korumakta. Yani kaçmanın neredeyse imkansız olduğu konusunda hem fikiriz.

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