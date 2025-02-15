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Birleşmiş Milletler’de Dikkat Çeken Anlar: BM Moderatörüne “Turkey Değil Türkiye” Uyarısı

Birleşmiş Milletler’de Dikkat Çeken Anlar: BM Moderatörüne “Turkey Değil Türkiye” Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2025 - 11:50

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Birleşmiş Milletler (BM) Parlamenterler Oturumu, ABD’nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Türkiye’yi temsil eden isimler arasında yer aldı. 

BM Oturumu’nda dikkat çeken anlar yaşandı. Oturumun moderatörü Türkiye delegasyonuna söz vermek isterken “Turkey” ifadesini kullandı. 

Özboyacı, moderatöre “Turkey değil, Türkiye” sözleriyle müdahale etti. Moderatör Özboyacı’nın uyarısı üzerine özür dileyerek sözlerini düzeltti.

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BM ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ortaklığında düzenlenen Birleşmiş Milletler Parlamenterler Oturumu, dikkat çeken anlara ev sahipliği yaptı.

BM ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ortaklığında düzenlenen Birleşmiş Milletler Parlamenterler Oturumu, dikkat çeken anlara ev sahipliği yaptı.

Oturumun moderatörü Türkiye delegasyonuna söz vermek isterken “Turkey” ifadesini kullandı. Konuşmacı AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, moderatöre “Türkiye” uyarısında bulundu.

Oturumun moderatörü Türkiye delegasyonuna söz vermek isterken “Turkey” ifadesini kullandı. Konuşmacı AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, moderatöre “Türkiye” uyarısında bulundu.

O anlar kameralara böyle yansıdı 👇

Söz konusu anları Özboyacı, X hesabından paylaştı. Paylaşımını alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadelere yer verdi:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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