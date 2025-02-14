Hintli Gazeteciyi Anlamayan Donald Trump'a İngilizce'den İngilizce'ye Çeviri Yapıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump’ı ziyaret etti. Beyaz Saray’da ortak basın toplantısı düzenlenirken dikkat çeken anlar yaşandı. Trump, basın toplantısında soru soran Hintli gazetecinin konuşmasını anlamadı. Gazeteciyi “Söylediklerinden tek kelime bile anlamıyorum” sözleriyle bölen Trump’a çevirmenler tarafından İngilizce’den İngilizce’ye çeviri yapıldı. O anlar kameralara yansıdı.
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ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kameralar karşısına geçerek gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Hintli bir muhabir Trump’ın gazabına uğradı.
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Hintli gazeteci soru sorarken ABD Başkanı Trump, "Söylediklerinden tek kelime bile anlamıyorum" sözleriyle soruyu böldü. Ardından çevirmenler Trump'a İngilizce'den İngilizce'ye çeviri yaptı.
O anlar kameralara böyle yansıdı 👇
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O videolara gelen bazı yorumlar şöyle oldu👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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