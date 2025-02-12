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Züğürtleri Sevindirecek Haber! Dünyanın En Zengini Elon Musk Bu Ay 43 Milyar Dolar Daha Fakir

Züğürtleri Sevindirecek Haber! Dünyanın En Zengini Elon Musk Bu Ay 43 Milyar Dolar Daha Fakir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2025 - 15:46

Elon Musk, 2021 yılından bu yana Forbes’un milyarderler listesinde ilk sırada yer alıyor. Dört senedir dünyanın en zengini olan Musk, her adımıyla servetine servet kattı. Ancak Tesla hisseleri 15 Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyesini 11 Şubat Salı günü gördü. 

Bu düşüşten tabii en çok Elon Musk etkilendi. Ocak ayında 421.6 milyar dolar serveti bulunan Musk’ın güncel serveti 378.8 milyar dolar. Yani dünyanın en zengini Elon Musk, bu ay 43 milyar dolar daha fakir…

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Dünyada yaşayan en zengin kişi Elon Musk. 2021 yılında Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u servette geçen Musk, dört senedir listenin zirvesinde.

Dünyada yaşayan en zengin kişi Elon Musk. 2021 yılında Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u servette geçen Musk, dört senedir listenin zirvesinde.

Elon Musk Tesla SpaceX, OpenAI, X (eski adıyla Twitter) gibi şirketlerin CEO’su.

Elon Musk, bu ay 43 milyar dolar daha fakir...

Elon Musk, bu ay 43 milyar dolar daha fakir...

Ocak ayı sonunda 421.6 milyar dolarlık serveti bulunan Musk’ın Forbes verilerine göre güncel serveti 378.8 milyar dolar. Servetteki 43 milyar dolarlık erimenin nedeni ise Tesla hisselerindeki düşüş.

Tesla hisseleri salı günkü işlemlerde yüzde 6.3 oranında düştü. 15 Kasım 2024’ten bu yana Tesla hisseleri en düşük seviyeyi gördü.

Tesla hisseleri salı günkü işlemlerde yüzde 6.3 oranında düştü. 15 Kasım 2024’ten bu yana Tesla hisseleri en düşük seviyeyi gördü.

Oppenheimer analistleri Musk’ın ABD’deki siyasi faaliyetlerinin tüketicilerin tepkisine yol açma riski taşıdığını belirtti. Tesla hissesi Şubat ayında yüzde 18.8 düştü.

Dünyanın en zengin ikinci kişisinden 130 milyar dolar daha zengin.

Dünyanın en zengin ikinci kişisinden 130 milyar dolar daha zengin.

Tesla’daki düşüşten en çok etkilenen hiç şüphesiz Elon Musk oldu. Forbes’un hesaplamasına göre Musk’ın serveti düştü ancak hâlâ dünyanın en zengin ikinci kişisi Mark Zuckerberg’den 130 milyar dolardan daha zengin.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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