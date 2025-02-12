Züğürtleri Sevindirecek Haber! Dünyanın En Zengini Elon Musk Bu Ay 43 Milyar Dolar Daha Fakir
Züğürtleri Sevindirecek Haber! Dünyanın En Zengini Elon Musk Bu Ay 43 Milyar Dolar Daha Fakir
Elon Musk, 2021 yılından bu yana Forbes’un milyarderler listesinde ilk sırada yer alıyor. Dört senedir dünyanın en zengini olan Musk, her adımıyla servetine servet kattı. Ancak Tesla hisseleri 15 Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyesini 11 Şubat Salı günü gördü.
Bu düşüşten tabii en çok Elon Musk etkilendi. Ocak ayında 421.6 milyar dolar serveti bulunan Musk’ın güncel serveti 378.8 milyar dolar. Yani dünyanın en zengini Elon Musk, bu ay 43 milyar dolar daha fakir…
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Dünyada yaşayan en zengin kişi Elon Musk. 2021 yılında Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u servette geçen Musk, dört senedir listenin zirvesinde.
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Elon Musk, bu ay 43 milyar dolar daha fakir...
Tesla hisseleri salı günkü işlemlerde yüzde 6.3 oranında düştü. 15 Kasım 2024’ten bu yana Tesla hisseleri en düşük seviyeyi gördü.
Dünyanın en zengin ikinci kişisinden 130 milyar dolar daha zengin.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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