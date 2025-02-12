Züğürtleri Sevindirecek Haber! Dünyanın En Zengini Elon Musk Bu Ay 43 Milyar Dolar Daha Fakir

Elon Musk, 2021 yılından bu yana Forbes’un milyarderler listesinde ilk sırada yer alıyor. Dört senedir dünyanın en zengini olan Musk, her adımıyla servetine servet kattı. Ancak Tesla hisseleri 15 Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyesini 11 Şubat Salı günü gördü.

Bu düşüşten tabii en çok Elon Musk etkilendi. Ocak ayında 421.6 milyar dolar serveti bulunan Musk’ın güncel serveti 378.8 milyar dolar. Yani dünyanın en zengini Elon Musk, bu ay 43 milyar dolar daha fakir…