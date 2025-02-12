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Elon Musk'tan Dünyada Gündem Olan İtiraf: "ABD İflas Edebilir"

Elon Musk'tan Dünyada Gündem Olan İtiraf: "ABD İflas Edebilir"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2025 - 12:06

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’tan dünyada gündem olan bir ABD açıklaması geldi. ABD seçimleri döneminde Donald Trump’a verdiği destek nedeniyle “Gölge Başkan” olarak adlandırılan Musk, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ABD’nin iflas edeceğini söyledi. 

Öte yandan Musk, bürokrasideki ‘usulsüzlüğü’ de eleştirdi. Musk, birkaç yüz bin dolar maaş alıp on milyonlarca dolarlık servet biriktiren bürokratların kendisine tuhaf geldiğini belirtti.

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD’de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başında bulunuyor. Musk, ayrıca “ABD’nin gölge başkanı” olarak adlandırılıyor.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD’de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başında bulunuyor. Musk, ayrıca “ABD’nin gölge başkanı” olarak adlandırılıyor.

Forbes listesine göre Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın serveti güncel olarak 378 milyar dolar. Musk, ABD seçimlerinde Donald Trump’a desteğiyle “Trump’a seçimi kazandıran” kişi olarak da adlandırıldı.

ABD’li milyarder Musk, sadece ABD’de değil dünyada gündem olan açıklamalarda bulundu. Musk, önlem alınmazsa ABD’nin iflas edeceğini söyledi.

Bütçe açığını eleştiren Musk, bu konuda adım atılmadığı takdirde ülkenin iflasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. 

Savunma Bakanlığının bütçesini aştığına işaret eden Musk, 'Savunmaya çok para harcıyoruz. Ancak bu böyle devam ederse, ülkeyi iflas ettireceğiz. Federal harcamaları azaltmak bizim için isteğe bağlı değil, zorunluluk” diye konuştu.

“Birkaç yüz bin dolar maaş alıp, on milyarlarca dolarlık servet biriktiren bürokratlar…”

“Birkaç yüz bin dolar maaş alıp, on milyarlarca dolarlık servet biriktiren bürokratlar…”

Musk, DOGE’nin bazı incelemelerine de değindi. Bürokratları eleştiren Elon Musk, birkaç yüz bin dolar maaş alıp on milyonlarca dolarlık servet biriktirmeyi başaran epeyce kişi olmasını tuhaf bulduğunu söyledi. 

Musk, ödemelerin denetimden geçmediğini eleştirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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