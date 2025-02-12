Elon Musk'tan Dünyada Gündem Olan İtiraf: "ABD İflas Edebilir"
Elon Musk'tan Dünyada Gündem Olan İtiraf: "ABD İflas Edebilir"
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’tan dünyada gündem olan bir ABD açıklaması geldi. ABD seçimleri döneminde Donald Trump’a verdiği destek nedeniyle “Gölge Başkan” olarak adlandırılan Musk, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ABD’nin iflas edeceğini söyledi.
Öte yandan Musk, bürokrasideki ‘usulsüzlüğü’ de eleştirdi. Musk, birkaç yüz bin dolar maaş alıp on milyonlarca dolarlık servet biriktiren bürokratların kendisine tuhaf geldiğini belirtti.
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD’de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başında bulunuyor. Musk, ayrıca “ABD’nin gölge başkanı” olarak adlandırılıyor.
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ABD’li milyarder Musk, sadece ABD’de değil dünyada gündem olan açıklamalarda bulundu. Musk, önlem alınmazsa ABD’nin iflas edeceğini söyledi.
“Birkaç yüz bin dolar maaş alıp, on milyarlarca dolarlık servet biriktiren bürokratlar…”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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