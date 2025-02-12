Elon Musk'tan Dünyada Gündem Olan İtiraf: "ABD İflas Edebilir"

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’tan dünyada gündem olan bir ABD açıklaması geldi. ABD seçimleri döneminde Donald Trump’a verdiği destek nedeniyle “Gölge Başkan” olarak adlandırılan Musk, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ABD’nin iflas edeceğini söyledi.

Öte yandan Musk, bürokrasideki ‘usulsüzlüğü’ de eleştirdi. Musk, birkaç yüz bin dolar maaş alıp on milyonlarca dolarlık servet biriktiren bürokratların kendisine tuhaf geldiğini belirtti.