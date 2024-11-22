Elon Musk Laf Soktu Jeff Bezos Yanıt Verdi: Dünyanın En Zenginlerinin Twitter Atışması

Forbes'in dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada Elon Musk, üçüncü sırada ise Jeff Bezos bulunuyor. İki milyarder teknoloji ve uzay alanında yatırımlarını sürdürürken aralarında bir çekişme ve gerilim bulunuyordu. Hatta öyle ki Elon Musk, Jeff Bezos'u sık sık 'taklitçi' olarak nitelendiriyor.

2024 ABD seçimlerinde Donald Trump’a yoğun destek veren yüz milyonlarca lira bağış yapan Elon Musk, X üzerinden Jeff Bezos’u hedef alan bir paylaşım yaptı.

Musk, Bezos’un çevresindekilere Trump’ın seçimleri kaybedeceğini ve bu nedenle şirketlerinde hisselerini satmalarını söylediğini iddia etti. Jeff Bezos, Musk’ın bu paylaşımına bir yorum atarak anında yalanladı.