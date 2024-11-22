Elon Musk Laf Soktu Jeff Bezos Yanıt Verdi: Dünyanın En Zenginlerinin Twitter Atışması
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Elon Musk Laf Soktu Jeff Bezos Yanıt Verdi: Dünyanın En Zenginlerinin Twitter Atışması
Forbes'in dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada Elon Musk, üçüncü sırada ise Jeff Bezos bulunuyor. İki milyarder teknoloji ve uzay alanında yatırımlarını sürdürürken aralarında bir çekişme ve gerilim bulunuyordu. Hatta öyle ki Elon Musk, Jeff Bezos'u sık sık 'taklitçi' olarak nitelendiriyor.
2024 ABD seçimlerinde Donald Trump’a yoğun destek veren yüz milyonlarca lira bağış yapan Elon Musk, X üzerinden Jeff Bezos’u hedef alan bir paylaşım yaptı.
Musk, Bezos’un çevresindekilere Trump’ın seçimleri kaybedeceğini ve bu nedenle şirketlerinde hisselerini satmalarını söylediğini iddia etti. Jeff Bezos, Musk’ın bu paylaşımına bir yorum atarak anında yalanladı.
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SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk 320,7 milyar dolar servetiyle 2024’ün en zengin listesinde birinci sırada yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 214.7 milyar dolar servetiyle bulunuyor.
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X (Twitter), dünyanın zenginlerinin birbirlerine atışına şahit oldu…
Elon Musk, X hesabından şu paylaşımı yaptı👇🏻
Jeff Bezos'tan Musk'ın iddiasına yanıt gecikmedi.
Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar iki milyarderin bu yazışmalarına yorum yağdırdı👇🏻
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"Kafes maçı ne zaman?"
"Muhtemelen dediğini biliyorsun."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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