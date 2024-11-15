Elon Musk ChatGPT’ye Açtığı Davaya Maaşları Dahil Etti: İşte Yapay Zeka Devi OpenAI Çalışanlarının Aldığı Maaş

Tesla ve SpaceX CEO’su, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yapay zeka devi OpenAI şirketine açtığı davada boyut atlattırdı. Musk, avukatları aracılığıyla yaptığı şikayette OpenAI ve Microsoft’un yapay zeka pazarını ele geçirmek için ‘aşırı tazminat’ verdiğini ve bununla rekabete aykırı uygulamalara başvurduğunu iddia etti.

Business Insider, bu şikayetin ardından OpenAI çalışanlarının maaşını derledi. İddialara göre bir yazılım mühendisinin yıllık tazminat miktarı 1 milyon 338 bin 750 dolara kadar ulaşıyor.

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