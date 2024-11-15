Elon Musk ChatGPT’ye Açtığı Davaya Maaşları Dahil Etti: İşte Yapay Zeka Devi OpenAI Çalışanlarının Aldığı Maaş
Elon Musk ChatGPT’ye Açtığı Davaya Maaşları Dahil Etti: İşte Yapay Zeka Devi OpenAI Çalışanlarının Aldığı Maaş
Tesla ve SpaceX CEO’su, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yapay zeka devi OpenAI şirketine açtığı davada boyut atlattırdı. Musk, avukatları aracılığıyla yaptığı şikayette OpenAI ve Microsoft’un yapay zeka pazarını ele geçirmek için ‘aşırı tazminat’ verdiğini ve bununla rekabete aykırı uygulamalara başvurduğunu iddia etti.
Business Insider, bu şikayetin ardından OpenAI çalışanlarının maaşını derledi. İddialara göre bir yazılım mühendisinin yıllık tazminat miktarı 1 milyon 338 bin 750 dolara kadar ulaşıyor.
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Tesla, SpaceX CEOsu; dünyanın en zengin listesinde başı çeken Elon Musk, yapay zeka ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI şirketine açtığı davaya yeni şikayetler ekledi.
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Musk’ın avukatları aracılığıyla yaptığı şikayette davaya bu kez teknoloji devi Microsoft’u dahil etti.
Şikayet dilekçesinde dikkat çeken ‘aşırı tazminat’a dair şu ifadeler yer aldı:
OpenAI çalışanlarına ne kadar maaş ödediği bu şikayetin ardından merak edildi. Business Insider, OpenAI’nin ödediği maaşlara dair göstergeleri derledi.
Yapay zeka devinin çalışanlarına ödediği maaş ne kadar?
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Yazılım mühendisinin yıllık toplam maaşı OpenAI’da 810 bin dolar.
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