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Elon Musk ChatGPT’ye Açtığı Davaya Maaşları Dahil Etti: İşte Yapay Zeka Devi OpenAI Çalışanlarının Aldığı Maaş

Elon Musk ChatGPT’ye Açtığı Davaya Maaşları Dahil Etti: İşte Yapay Zeka Devi OpenAI Çalışanlarının Aldığı Maaş

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.11.2024 - 00:26

Tesla ve SpaceX CEO’su, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yapay zeka devi OpenAI şirketine açtığı davada boyut atlattırdı. Musk, avukatları aracılığıyla yaptığı şikayette OpenAI ve Microsoft’un yapay zeka pazarını ele geçirmek için ‘aşırı tazminat’ verdiğini ve bununla rekabete aykırı uygulamalara başvurduğunu iddia etti. 

Business Insider, bu şikayetin ardından OpenAI çalışanlarının maaşını derledi. İddialara göre bir yazılım mühendisinin yıllık tazminat miktarı 1 milyon 338 bin 750 dolara kadar ulaşıyor. 

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Tesla, SpaceX CEOsu; dünyanın en zengin listesinde başı çeken Elon Musk, yapay zeka ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI şirketine açtığı davaya yeni şikayetler ekledi.

Tesla, SpaceX CEOsu; dünyanın en zengin listesinde başı çeken Elon Musk, yapay zeka ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI şirketine açtığı davaya yeni şikayetler ekledi.

Musk’ın avukatları aracılığıyla yaptığı şikayette davaya bu kez teknoloji devi Microsoft’u dahil etti.

Musk’ın avukatları aracılığıyla yaptığı şikayette davaya bu kez teknoloji devi Microsoft’u dahil etti.

Şikayette yapay zeka devi OpenAI ve teknoloji devi Microsoft’un ‘aşırı tazminatlar’la pazarı ele geçirmeye çalıştığı iddia edildi. İki şirketin rekabete aykırı uygulamalara başvurduğu ileri sürüldü.

Şikayet dilekçesinde dikkat çeken ‘aşırı tazminat’a dair şu ifadeler yer aldı:

Şikayet dilekçesinde dikkat çeken ‘aşırı tazminat’a dair şu ifadeler yer aldı:

“OpenAI, çalışanları aşırı miktarda tazminat teklifleriyle agresif bir şekilde işe alarak rakiplerini yapay zeka yeteneğinden mahrum bırakmaya çalıştı ve sadece 1.500 çalışanı için 1,5 milyar dolar personel harcamaya hazırlanıyor.”

OpenAI çalışanlarına ne kadar maaş ödediği bu şikayetin ardından merak edildi. Business Insider, OpenAI’nin ödediği maaşlara dair göstergeleri derledi.

OpenAI çalışanlarına ne kadar maaş ödediği bu şikayetin ardından merak edildi. Business Insider, OpenAI’nin ödediği maaşlara dair göstergeleri derledi.

Kaynak

Yapay zeka devinin çalışanlarına ödediği maaş ne kadar?

Yapay zeka devinin çalışanlarına ödediği maaş ne kadar?

Teknoloji şirketlerinin tazminat verilerini takip eden bir Levels.fyi’den edinilen bilgiye göre OpenAI’da çalışan teknik yazarın yıllık tazminat miktarı 144 bin 275 dolardan başlıyor. Yazılım mühendisi için ise bu rakam 1 milyon 338 bin 750 dolara ulaşıyor.

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Yazılım mühendisinin yıllık toplam maaşı OpenAI’da 810 bin dolar.

Yazılım mühendisinin yıllık toplam maaşı OpenAI’da 810 bin dolar.

Verilere göre yapay zeka devinde bir mühendisi maaşı 200 bin dolar ila 370 bin dolar arasında. 

Daha uzmanlaşmış pozisyonlar için tazminat 450 bin dolardan daha yüksek.

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