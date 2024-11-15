Milyoner Olsan Yapacağın İlk Şey Ne Olurdu? Vizyonumuzu Baştan Sona Sorgulamamıza Neden Olacak Yanıtlar

Hayal et… Bir günde dolar milyoneri oldun. Artık ayın sonunu nasıl getireceğini düşündüğün, iki kuruşun hesabını yapacağın günler bitti. Milyonersin ve yapacağın ilk şey ne olurdu? Reddit’te ‘ents1st’isimli kullanıcı bu soruyu sordu. Soruya gelen yanıtlar ise beklediğimiz gibi değildi… İşte vizyonumuzu başta sona sorgulamamıza neden olacak o yanıtlar.