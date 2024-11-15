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Milyoner Olsan Yapacağın İlk Şey Ne Olurdu? Vizyonumuzu Baştan Sona Sorgulamamıza Neden Olacak Yanıtlar

Milyoner Olsan Yapacağın İlk Şey Ne Olurdu? Vizyonumuzu Baştan Sona Sorgulamamıza Neden Olacak Yanıtlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2024 - 17:43

Hayal et… Bir günde dolar milyoneri oldun. Artık ayın sonunu nasıl getireceğini düşündüğün, iki kuruşun hesabını yapacağın günler bitti. Milyonersin ve yapacağın ilk şey ne olurdu? Reddit’te ‘ents1st’isimli kullanıcı bu soruyu sordu. Soruya gelen yanıtlar ise beklediğimiz gibi değildi… İşte vizyonumuzu başta sona sorgulamamıza neden olacak o yanıtlar.

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Her ne yapıyorsan şu an bırak ve gel seninle birlikte hayal dünyasına yelken açalım! Bir sabah gözlerini milyoner olarak açıyorsun. Üstelik dolar milyoneri…

Her ne yapıyorsan şu an bırak ve gel seninle birlikte hayal dünyasına yelken açalım! Bir sabah gözlerini milyoner olarak açıyorsun. Üstelik dolar milyoneri…

(Türk Lirası olsaydı muhtemelen milyonların havada buhar olacaktı.)

Artık yüksek maaşlı iş hayallerin; faturaları, kirayı nasıl ödeyeceğin, ucuz yemek nereden alabileceğin gibi düşünceler son bulurken, sakız alsan bile fiyatına baktığın o karanlık dönem kapanıyor.

Artık yüksek maaşlı iş hayallerin; faturaları, kirayı nasıl ödeyeceğin, ucuz yemek nereden alabileceğin gibi düşünceler son bulurken, sakız alsan bile fiyatına baktığın o karanlık dönem kapanıyor.

Çünkü sen artık Elon Musk'ın komşusu olacaksın...

Artık milyonersin ve yapacağın ilk iş ne olurdu? Reddit'te ‘ents1st’ isimli üye kullanıcılara bu soruyu sordu. Gelen cevaplara bakılırsa bir anda milyoner olmayı hayal etmek bile eli ayağı birbirine dolaştırmış gibi...

Artık milyonersin ve yapacağın ilk iş ne olurdu? Reddit'te ‘ents1st’ isimli üye kullanıcılara bu soruyu sordu. Gelen cevaplara bakılırsa bir anda milyoner olmayı hayal etmek bile eli ayağı birbirine dolaştırmış gibi...

Gelin vizyonumuzu baştan sona sorgulamamıza neden olacak yanıtlara birlikte bakalım👇🏻

Gelin vizyonumuzu baştan sona sorgulamamıza neden olacak yanıtlara birlikte bakalım👇🏻

Adana dürüm dedin ya bi' yakınlaştık...

Adana dürüm dedin ya bi' yakınlaştık...
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Aklıma bi' şarkı sözü geldi: "Aşk bu kızılötesi yaralı müzesi hareket edemem..." Kimdi ya bunu söyleyen?

Aklıma bi' şarkı sözü geldi: "Aşk bu kızılötesi yaralı müzesi hareket edemem..." Kimdi ya bunu söyleyen?

Acımasız ama kıymalı börekten kopamayacak kadar halkçı!

Acımasız ama kıymalı börekten kopamayacak kadar halkçı!

Sultan Sülüman??

Sultan Sülüman??

Kabul ediyorum!

Kabul ediyorum!

İşte böyle geleceği düşüneceksin.

İşte böyle geleceği düşüneceksin.
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Sanat sever Sarı Sefer siz miydiniz?

Sanat sever Sarı Sefer siz miydiniz?

Bir arkadaşımın hayaliydi bu.

Bir arkadaşımın hayaliydi bu.

Milyoner olma hayali biraz çarpmış gibi...

Milyoner olma hayali biraz çarpmış gibi...

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