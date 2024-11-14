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Dünyanın En İyi Tren Yolculuğu: Bernina Ekspres! Masalların ve Rüyaların Gerçek Olduğunun Kanıtı

Dünyanın En İyi Tren Yolculuğu: Bernina Ekspres! Masalların ve Rüyaların Gerçek Olduğunun Kanıtı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2024 - 14:09

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Masalsı yolculuk… Reklam klişelerinden biridir. Firmalar genellikle sizi ‘rüya gibi yolculuğa’, ‘masalsı yolculuğa’ çıkarır. Ancak bu bir reklam klişesi değil… Bernina Ekspres, tam anlamıyla bir rüya yolculuğu. Neden mi? Alpler’in büyüleyici manzarası arasında dev camlı bir trenle yolculuk yaptığınızı hayal edin. İsviçre, İtalya, İsveç Alpleri arasında UNESCO tarafından korumaya alınan Dünya Miras Alanları sınırında hiç görmediğiniz yeşile hiçbir görmediğiniz maviye doyacaksınız. İşte 'dünyanın en keyifli tren yolculuğu' olarak adlandırılan Bernina Ekspres.

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Bir dönemin çocukları Heidi ile büyüdü. İsviçre Alpleri’nde yaşayan Heidi, dedesi, arkadaşı Peter ve köpeği Joseph ile yeşillik içinde köyünde özgürce yaşayan bir çocuktu.

Bir dönemin çocukları Heidi ile büyüdü. İsviçre Alpleri’nde yaşayan Heidi, dedesi, arkadaşı Peter ve köpeği Joseph ile yeşillik içinde köyünde özgürce yaşayan bir çocuktu.

Heidi, tam adıyla ‘Heidi, Girl of The Alps’ (Heidi, Alplerin Kızı) Türkiye’de ilk 1970’li yıllarda yayınlandı.  “Bizim zamanımızda Heidi vardı…” Bu cümleyi dedelerimden ve babamdan küçükken sıklıkla duyardım. Belki de o dönem televizyon yaygın olmadığı için ve izleyecek şeyler bir elin parmağını geçmediği için Heidi hepsi için en farklısı oldu.

O çizgi filmle büyüyenlerin hayallerinden birisi de bir gün Heidi’nin köyüne gitmek… Gerçekten de masallara yolculuk mümkün mü? Masallar yoksa birer alatmacadan mı ibaretti?

O çizgi filmle büyüyenlerin hayallerinden birisi de bir gün Heidi’nin köyüne gitmek… Gerçekten de masallara yolculuk mümkün mü? Masallar yoksa birer alatmacadan mı ibaretti?

Heidi tarih olmuş değil… Günümüze uyarlanan Heidi’yi de izleyen kuşakların en büyük hayallerinden biri Alplerin tepesinde yaşayan o küçük kızın koştuğu dağları ziyaret etmek…

Masallar aslında aldatmaca değil... Adeta masal kitabına çizgi dünyasına yolculuk mümkün. İşte karşınızda Bernina Ekspres! Bu tren belki de dünyanın en güzel rotalarını içinde barındırıyor.

Masallar aslında aldatmaca değil... Adeta masal kitabına çizgi dünyasına yolculuk mümkün. İşte karşınızda Bernina Ekspres! Bu tren belki de dünyanın en güzel rotalarını içinde barındırıyor.

İsviçre’den başlayan Bernina Ekspres’inin yol aldığı Rhaetian Tren Yolu, 2008 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine eklendi. Tren, Albula ve Bernina bölgelerinden geçerek İsviçre Alpleri’ne ulaşıyor. İki masalsı tren yolu Bernina Ekspres ile birbirine bağlanıyor.

Dört saat boyunca kartpostallarda yaşıyormuş gibi bir his.

Bernina Ekspres, bu yolculuğa katılanları 4 saatlik bir rüyaya daldırıyor. Tren yolculara 360 derece panoramik bir keyif sunuyor. Dört saat boyunca 196 köprü, 55 tünel, 2 bin 253 metre yükseklik bu tren yolculuğunun katettiği yollardan. 

İsviçre’nin Chur şehrinden yola çıkan Bernina Ekspres, Ren Nehri’ni izleyerek karla kaplı Alpleri, masmavi gölleri, yemyeşil doğa manzaralarıyla görsel şölen sunuyor.

Fiyatları 66-113 frank arası.

Fiyatları 66-113 frank arası.

Instagram’da ‘@gocobey’ isimli kullanıcının paylaştığı bilgilere göre Bernina Ekspresi fiyatı 66 franktan başlıyor (yaklaşık 2 bin 574 TL). İkinci sınıf vagonların 66 frank olduğu rüya yolculuğunda tek yön birinci sınıf vagon ise 113 frank (yaklaşık 4300 TL).

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Rüya yolculuğu işte böyle👇🏻

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