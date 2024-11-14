Dünyanın En İyi Tren Yolculuğu: Bernina Ekspres! Masalların ve Rüyaların Gerçek Olduğunun Kanıtı

Masalsı yolculuk… Reklam klişelerinden biridir. Firmalar genellikle sizi ‘rüya gibi yolculuğa’, ‘masalsı yolculuğa’ çıkarır. Ancak bu bir reklam klişesi değil… Bernina Ekspres, tam anlamıyla bir rüya yolculuğu. Neden mi? Alpler’in büyüleyici manzarası arasında dev camlı bir trenle yolculuk yaptığınızı hayal edin. İsviçre, İtalya, İsveç Alpleri arasında UNESCO tarafından korumaya alınan Dünya Miras Alanları sınırında hiç görmediğiniz yeşile hiçbir görmediğiniz maviye doyacaksınız. İşte 'dünyanın en keyifli tren yolculuğu' olarak adlandırılan Bernina Ekspres.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin çocukları Heidi ile büyüdü. İsviçre Alpleri’nde yaşayan Heidi, dedesi, arkadaşı Peter ve köpeği Joseph ile yeşillik içinde köyünde özgürce yaşayan bir çocuktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O çizgi filmle büyüyenlerin hayallerinden birisi de bir gün Heidi’nin köyüne gitmek… Gerçekten de masallara yolculuk mümkün mü? Masallar yoksa birer alatmacadan mı ibaretti?
Masallar aslında aldatmaca değil... Adeta masal kitabına çizgi dünyasına yolculuk mümkün. İşte karşınızda Bernina Ekspres! Bu tren belki de dünyanın en güzel rotalarını içinde barındırıyor.
Dört saat boyunca kartpostallarda yaşıyormuş gibi bir his.
Fiyatları 66-113 frank arası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rüya yolculuğu işte böyle👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın