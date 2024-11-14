Dünyanın En İyi Tren Yolculuğu: Bernina Ekspres! Masalların ve Rüyaların Gerçek Olduğunun Kanıtı

Heidi, tam adıyla ‘Heidi, Girl of The Alps’ (Heidi, Alplerin Kızı) Türkiye’de ilk 1970’li yıllarda yayınlandı. “Bizim zamanımızda Heidi vardı…” Bu cümleyi dedelerimden ve babamdan küçükken sıklıkla duyardım. Belki de o dönem televizyon yaygın olmadığı için ve izleyecek şeyler bir elin parmağını geçmediği için Heidi hepsi için en farklısı oldu.