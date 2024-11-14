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Bu Fotoğrafları İlk Kez Göreceksiniz! Gördükten Sonra Birkaç Saniye Bakakalacağınızı Söyleyebiliriz

Bu Fotoğrafları İlk Kez Göreceksiniz! Gördükten Sonra Birkaç Saniye Bakakalacağınızı Söyleyebiliriz

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2024 - 12:30

İnternet kâh bir dipsiz kuyu kâh henüz keşfedilmemiş bir kıta kâh da kaybolup gideceğiniz bir uzay boşluğu gibi. Binbir türlü ilginç bilgileri içinde barındıran internet dünyasının her ne kadar kurdu olsanız da bazı şeylerin elbette ilki vardır… Bu içeriğimizde göreceğiniz fotoğraflar eminim pek çoğunuz için ‘ilk’ olacak. Bazı fotoğraflar beni birkaç saniye uzaklara daldırdı... Bakalım aynı etki sizde de olacak mı? Hep birlikte görelim! 🚀

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İnternet kurtları buraya! “Ben internetin kurduyum, çok iyi kullanırım” dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bu fotoğrafları ilk kez göreceğinizden eminim.

İnternet kurtları buraya! “Ben internetin kurduyum, çok iyi kullanırım” dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bu fotoğrafları ilk kez göreceğinizden eminim.

Hadi hep birlikte bu gizemli fotoğraflara göz atalım👇🏻

1. Çin’de apartmanların üzerine yapılan otoyol.

1. Çin’de apartmanların üzerine yapılan otoyol.

Çin’in Guiyang kentinde 1997 yılında yapılan bu köprü gördüğünüz gibi -yanlış görmediniz- apartmanların hemen üstünde yer alıyor. İstanbul gibi metropollerde yaşayanlar bilir ki her gün trafik yoğunluğu en şikayet ettiğimiz konulardan biri.

Peki evinizin birkaç metre yukarısında bir otoyol geçtiğini hayal edebiliyor musunuz?

2. Karşınızda bir kaju ağacı.

2. Karşınızda bir kaju ağacı.

Brezilya’da yetiştirilip Portekizliler tarafından dünyaya yayılan kaju ağacını ilk kez görüyor olabilirsiniz. En sevilen kuruyemişlerden biri olan kaju, işte bu ağaçta yetişiyor.

3. Ölüm merdivenleri.

3. Ölüm merdivenleri.

Machu Picchu İnka harabelerinin bulunduğu iki zirveden biri olan Huayna Picchu, ‘ölüm merdivenleri’ne ev sahipliği yapıyor. 

Dik merdivenlerle adeta göğe tırmanıyormuş hissi veren Huayna Picchu’ya tırmanış hiç de kolay değil. Tırmanmak isteyen turistler çelik halatları yanında bulundurmak zourunda. Zirveye çıkış yaklaşık 1 saat sürüyor.

4. Dijital olarak taranmış ilk görüntü.

4. Dijital olarak taranmış ilk görüntü.

Tarih 1957 yılını gösterdiğinde Amerikalı mühendis Russell Kirsch, oğlunun tarihe geçecek bir görüntüsünü elde etti. Dünyanın dijital olarak taranmış ilk görüntüsü Kirsch’in oğlunun görüntüsü oldu.

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5. Röntgen filmi çekilecek olan kuş.

5. Röntgen filmi çekilecek olan kuş.

Bir kuşun röntgen filmi çekilmeden önce şahit oldunuz mu? Şimdi oldunuz…

6. 1925 yılından bir uçağın içinde film izleyen yolcular.

6. 1925 yılından bir uçağın içinde film izleyen yolcular.

Teknoloji gelişti, uçak en konforlu yolculuk haline geldi. Yıllar önce uçakla seyahat etmek nasıldı sizce? Sizi 1925 yılına ışınlayalım… İşte şimdi bir Alman uçağının içindeyiz. Daracık bir uçak ve konforlu koltuklar yerine sandalye… 

İskoçyalı yazar Arthur Conan Doyle’un The Lost World eserinde uyarlanan filmi karşımızda bulunan ekrandan hep birlikte izliyoruz.

7. 1826 yılında çekilmiş ilk fotoğraf.

7. 1826 yılında çekilmiş ilk fotoğraf.

Fransa’nın Saint Loup de Varennes kömüründe çekilen bu fotoğraf tarihin ilk fotoğrafı olarak biliniyor. Dünyanın en eski fotoğrafının adı ise “La Gras’daki Pencereden Görünüm.”

8. 1940’ların Kadıköy Altıyol’u.

8. 1940’ların Kadıköy Altıyol’u.

İstanbul’un merkezi yerlerinden biri olan Kadıköy, bir zamanlar böyle gözüküyordu. Bu fotoğrafın Altıyol’da 1940 yılında çekildiği tahmin ediliyor. Tam ortada şimdi Boğa heykeli bulunuyor.

9. Birinci Dünya Savaşı’nda ölen yaklaşık 8 milyon at için askerlerin saygı duruşu.

9. Birinci Dünya Savaşı’nda ölen yaklaşık 8 milyon at için askerlerin saygı duruşu.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından savaş bölgesinde bir araya gelen 650 subay, hayatını kaybeden yaklaşık sekiz milyon at için ‘at figürü’ oluşturarak saygı duruşunda bulunuyor.

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10. Mısır firavununun lahitine ilk bakış.

10. Mısır firavununun lahitine ilk bakış.

1922 yılında Mısır firavunu Tutankhamun’un lahiti keşfedildi. Fotoğrafta yer alanlar arkeolog Howard Carter, Arthur Callender ve kimliği belirsiz bir işçi.

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