Bu Fotoğrafları İlk Kez Göreceksiniz! Gördükten Sonra Birkaç Saniye Bakakalacağınızı Söyleyebiliriz
Bu Fotoğrafları İlk Kez Göreceksiniz! Gördükten Sonra Birkaç Saniye Bakakalacağınızı Söyleyebiliriz
İnternet kâh bir dipsiz kuyu kâh henüz keşfedilmemiş bir kıta kâh da kaybolup gideceğiniz bir uzay boşluğu gibi. Binbir türlü ilginç bilgileri içinde barındıran internet dünyasının her ne kadar kurdu olsanız da bazı şeylerin elbette ilki vardır… Bu içeriğimizde göreceğiniz fotoğraflar eminim pek çoğunuz için ‘ilk’ olacak. Bazı fotoğraflar beni birkaç saniye uzaklara daldırdı... Bakalım aynı etki sizde de olacak mı? Hep birlikte görelim! 🚀
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İnternet kurtları buraya! “Ben internetin kurduyum, çok iyi kullanırım” dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bu fotoğrafları ilk kez göreceğinizden eminim.
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1. Çin’de apartmanların üzerine yapılan otoyol.
2. Karşınızda bir kaju ağacı.
3. Ölüm merdivenleri.
4. Dijital olarak taranmış ilk görüntü.
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5. Röntgen filmi çekilecek olan kuş.
6. 1925 yılından bir uçağın içinde film izleyen yolcular.
7. 1826 yılında çekilmiş ilk fotoğraf.
8. 1940’ların Kadıköy Altıyol’u.
9. Birinci Dünya Savaşı’nda ölen yaklaşık 8 milyon at için askerlerin saygı duruşu.
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10. Mısır firavununun lahitine ilk bakış.
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