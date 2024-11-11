Sağlıklı İlişki Yürütmenin 5 Altın Kuralı: Tartışma ve Kızgınlık Döngüsünden Kurtulmanın Yolları

Hayat, mutsuz bir ilişkide olmak için çok kısa. Mutlu olmak varken neden sağlıksız bir ilişkiyi yürütmek seçilir ki? “Çok seviyorum”, “Ayrılamıyorum”, “Çok bağlandım”… Hayatımızın bir döneminde çevremizdekilerden hatta kendimizden bile bu cümleleri sıklıkla duyduk. Peki sağlıklı bir ilişki nasıl yürütülür? Uzmanlar sağlıklı bir iletişim için 5 altın kuralı açıkladı. Üstelik bu kurallar hiç de zor değil.

Kaynak:The Guardian