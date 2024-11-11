Sağlıklı İlişki Yürütmenin 5 Altın Kuralı: Tartışma ve Kızgınlık Döngüsünden Kurtulmanın Yolları
Sağlıklı İlişki Yürütmenin 5 Altın Kuralı: Tartışma ve Kızgınlık Döngüsünden Kurtulmanın Yolları
Hayat, mutsuz bir ilişkide olmak için çok kısa. Mutlu olmak varken neden sağlıksız bir ilişkiyi yürütmek seçilir ki? “Çok seviyorum”, “Ayrılamıyorum”, “Çok bağlandım”… Hayatımızın bir döneminde çevremizdekilerden hatta kendimizden bile bu cümleleri sıklıkla duyduk. Peki sağlıklı bir ilişki nasıl yürütülür? Uzmanlar sağlıklı bir iletişim için 5 altın kuralı açıkladı. Üstelik bu kurallar hiç de zor değil.
Kaynak:The Guardian
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Kim istemez ki sağlıklı ve mutlu bir ilişki. Ancak hayattan ne istediğini bilmeyen ve egoları kendisinden büyük olan birisiyle sağlıklı ve mutlu ilişki kurulur mu? Sanırım hayır.
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Arkadaşlık, sevgililik, aile... Tüm ilişkilerde tartışmalar kaçınılmazdır ve hatta olmalıdır. Tartışma, sağlıklı yürütülebildiği takdirde bizi çözüme kavuşturur. Ancak içe atılan kızgınlıklar, yutulan cümleler bir sonraki tartışmanın açacağı yarayı derinleştirecek türden.
The Guardian'da yer alan habere göre aslında sağlıklı bir ilişki hiç de zor değil. Bunun temelinde konuşmak var. Kırıcı, hakaret dolu bir konuşmadan bahsetmiyoruz. İki kişinin oturup mantık ve duygu çerçevesinden yaptığı o saf ve güzel konuşmalardan bahsediyoruz.
1. "Sıkça gördüğüm sorunlar, birikmiş kızgınlıklar.”
2. Çıkmaza girmeden sorunlar hakkında konuşulmalı.
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3. Karşı tarafın duygularını dinleyin.
4. Kendin olmaktan vazgeçme.
5. Sorunları tepki vererek değil, ‘bildirerek’ iletin.
Peki sizin ilişkilere dair tavsiyeleriniz neler?👇🏻
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