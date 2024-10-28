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Kocasına Kızdığında Yunan Tanrısından Daha Güçlü Olmak Zorunda Olan Kadınlar

Kocasına Kızdığında Yunan Tanrısından Daha Güçlü Olmak Zorunda Olan Kadınlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
29.10.2024 - 00:09

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Instaram'da '@milasannelerii' isimli hesap bir kadının tek başına taşıdığı koltuk videosunu paylaşarak 'Kocasına kızdığında Yunan tanrısından daha güçlü olan o kadınsındır' notunu düştü. Kadınların bu videoya iki çift lafı var elbette...

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Instagram'da '@kessel_nathan' isimli bir kullanıcının merdivenlerden tek başına koltuk sırtlayıp taşıdığı bir video '@milasannelerii' isimli hesap tarafından "Kocasına kızdığında Yunan tanrısından daha güçlü olan o kadınsındır" mesajıyla paylaşıldı.

Instagram'da '@kessel_nathan' isimli bir kullanıcının merdivenlerden tek başına koltuk sırtlayıp taşıdığı bir video '@milasannelerii' isimli hesap tarafından "Kocasına kızdığında Yunan tanrısından daha güçlü olan o kadınsındır" mesajıyla paylaşıldı.

Yoruma her işi tek başına yapmaya zorlanmış ve bu durumdan muzdarip olan kadınlar yorum yağdırdı.

Yoruma her işi tek başına yapmaya zorlanmış ve bu durumdan muzdarip olan kadınlar yorum yağdırdı.

Kadınlardan kimisi espri yorumlarıyla güldürdü kimisi de yaşadıklarından yola çıkarak hemcinslerine kendilerini ezdirmemeleri konusunda erkeklere ve hayata sitemli yorumlarda bulundu.

Kadınlardan kimisi espri yorumlarıyla güldürdü kimisi de yaşadıklarından yola çıkarak hemcinslerine kendilerini ezdirmemeleri konusunda erkeklere ve hayata sitemli yorumlarda bulundu.

İşte o videoya ve kadınların yorumlarına birlikte bakalım👇🏻

Hiçbir şey sağlığınızdan daha önemli değil...

Hiçbir şey sağlığınızdan daha önemli değil...
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